Wismar schreibt Löwe-Speicher zum Verkauf aus

Mit dem Löwe-Speicher steht eines der eindrucksvollsten Gebäude der Hansestadt zum Verkauf. Das Einzeldenkmal aus dem Jahr 1935 ist für 456 000 Euro zu haben. Doch nicht allein das Geld soll entscheiden.

„Es gibt mehrere ernsthafte Interessenten, darum haben wir uns für einen Wettbewerb mit der Ausschreibung entschieden. Das ist ein offenes Verfahren“, so Wismars Bausenator Michael Berkhahn ( CDU). Der Vizebürgermeister fügt hinzu: „Wir würden gerne eine gemischte Nutzung sehen.“

Alter Hafen hat sich gut entwickelt

Wörtlich heißt es dazu in der Ausschreibung: „Da im Alten Hafen gegenwärtig die Nutzung durch Ferienwohnungen dominiert, wird aus städtebaulichen Gründen die Hauptnutzung mit weiteren Ferienwohnungen nicht favorisiert. Das Bewerbungskonzept sollte auf eine multifunktionale Nutzung ausgerichtet werden.“

Der Löwe-Speicher wartet auch an der Fassade noch mit interessanten Details auf.

Der Bausenator wirkt zuversichtlich: „Im Alten Hafen steht der letzte Speicher zum Verkauf. Das weckt Begehrlichkeiten. Das war am Anfang völlig anders.“ Inzwischen habe sich der Alte Hafen als Flaniermeile mit Geschäften, Ferienwohnungen und Gewerbe gut entwickelt. Dauerwohnen ist übrigens wegen der Nähe zum Seehafen ausgeschlossen, das ist im Bebauungsplan festgeschrieben.

Stadt macht zeitlich Druck

Die Stadt macht Druck. Bis zum 26. Oktober sollen die Bewerbungen vorliegen. Erwartet werden ein schlüssiges Nutzungs- und Betreiberkonzept sowie ein Finanzierungskonzept mit Investitionsvolumen und Realisierungszeitplan. Bewerber sollen auf vergleichbare Referenzen verweisen können und mit einem Mehrwert den Alten Hafen attraktiver machen.

Zeitschiene der Vergabe Die Hansestadt hat beim Verkauf des Löwe-Speichers zeitlich klare Vorstellungen. Nach der Ausschreibung am 25. Juli muss die Bewerbung bis spätestens 26. Oktober 2020 eingehen. Eine Besichtigung vor Ort findet am 20. August um 15 Uhr statt. Die Auslobung der Bewerbungen erfolgt im November. Dazu wird eine bestellte Fachjury eine Empfehlung aussprechen. Es gibt vorgegebene Kriterien für die Nutzungs- und Finanzierungskonzepte. Nach der Beratung in dem Senat und den Ausschüssen der Bürgerschaft soll im Dezember dieses Jahres die Vergabe erfolgen. Favorit 1 wird der Löwe-Speicher von Januar bis Juni 2021 anhand gegeben. Im Unesco-Sachverständigenbeirat der Hansestadt soll das Vorhaben am 28. Mai 2021 vorgestellt werden. Der Abschluss des Kaufvertrages ist für Juni 2021 vorgesehen.

Bei mehreren Bewerbungen wird der Käufer mittels Auslobung durch eine bestellte Fachjury ermittelt. Der Rangbeste erhält die Möglichkeit, innerhalb von sechs Monaten sein eingereichtes Nutzungskonzept zu konkretisieren.

Unsesco-Beirat muss Vorhaben befürworten

Der Unesco-Sachverständigenbeirat der Hansestadt muss das Vorhaben befürworten. In der Sitzung am 28. Mai 2021 soll das Konzept dem Expertengremium vorgestellt werden. Im Juni 2021 soll der Verkauf über die Bühne gehen. So der Plan.

An den Verkauf sind einige Bedingungen geknüpft. Im Kaufvertrag sichert sich die Stadt ein Rücktrittsrecht für den Fall, dass der Käufer seinen Verpflichtungen nicht nachkommt.

Schwierige Entwicklungsmöglichkeiten

Nach Einschätzung von Fachleuten ist der Löwe-Speicher von allen Speichern im Alten Hafen am schwierigsten zu entwickeln. Denn der verklinkerte Betonbau hat keine Zwischendecken, dafür 71 senkrechte Schächte – jeder 20 Meter hoch und 4,20 Meter mal 4,20 Meter groß. Bisher gibt es keine Fensteröffnungen.

Vor einigen Jahren sah es nach einem Verkauf des Löwe- und Thormann-Speichers an die Amedia-Hotelgruppe aus. Die österreichische Hotelgruppe wollte aus beiden Gebäuden eine Appartement-Hotelanlage machen. Das Vorhaben war im Unesco-Sachverständigenbeirat wohlwollend diskutiert worden.

Touristische Nutzung?

Dann kam die erhoffte touristische Nutzung ins Spiel. Die Bürgerschaft hatte im Dezember 2017 dem Verkauf des Löwe-Speichers an eine Rostocker Investorengruppe zugestimmt. Aus dem denkmalgeschützten Speicher sollte ein Tauchzentrum mit Erlebniswelt werden. Doch die Idee eines Tauch- und Ausbildungszentrums plus Hotellerie, Gastronomie und Tagungsbereich hat sich inzwischen zerschlagen. Eine Bank zog sich in letzter Minute aus dem 30 Millionen Euro teuren Projekt zurück. Der Thormann-Speicher ging zwischenzeitlich an einen Schweriner Investor.

1935 ließ die Firma G. W. Löwe in direkter Nachbarschaft des Thormann-Speichers einen weiteren Speicher als Getreidesilo in Stahlbetonbauweise errichten.

In jede der 71 Zellen wurde von oben Getreide eingeschüttet, unten wurde es über Trichter abgelassen. Das 50,4 Meter lange, 26,2 Meter breite und 31 Meter hohe Gebäude ist seit 2003 ungenutzt. Die Stadt musste 2017/2018 Sicherungsarbeiten durchführen.

