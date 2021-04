Wismar

Das Wassertor in unmittelbarer Nähe zum Alten Hafen zählt zu den geschichtsträchtigsten Denkmälern in Wismar. Eng verbunden mit dem Gebäude ist der Club Maritim. Der Verein wollte die maritimen Traditionen bewahren helfen.

Jetzt befindet er sich selbst in der Auflösung. Damit geht ein Stück Wismarer Geschichte nach mehr als 40 Jahren über Bord. Die Frage stellt sich, wie es mit dem Wassertor weitergeht.

Nur noch ein Stadttor

Als einziges von ehemals fünf Stadttoren in Wismar ist nur das Wassertor erhalten. Es wurde um 1450 erbaut, seine heutige Giebelform stammt von 1600. Seit Anfang der 1980er Jahre hatte der Club Maritim hier sein Domizil. Seit Wochen sind die Vereinsräume verwaist. Ende letzten Jahres hat der Verein die Räume an die Stadt zurückgegeben. Einziger Nutzer ist noch eine Eisdiele.

Gibt es seitens der Stadt Überlegungen für eine Nachnutzung? Können sich Vereine für eine Nutzung bewerben? Sind bauliche Veränderungen erforderlich? Für Antworten auf die Fragen sei es noch zu früh, so Stadtsprecher Marco Trunk, „da derzeit ein Gesamtnutzungskonzept für das Wassertor erarbeitet wird“.

Drehort für Nosferatu

Wer durch das Tor schlendert, geht über eine in den Boden eingelassene Tafel, die an den Stummfilmklassiker „Nosferatu“ erinnert. Zu den Drehorten zählte 1921 auch das Wassertor. Quelle: Heiko Hoffmann

Bei Einheimischen und Touristen zählt das Wassertor zu den beliebtesten Fotomotiven. Wer durch das Tor schlendert, geht über eine in den Boden eingelassene Tafel, die an den Stummfilmklassiker „Nosferatu“ aus dem Jahr 1922 erinnert. Die Dreharbeiten für den Horrorfilm begannen im Juli 1921 mit Außenaufnahmen in Wismar. Zu den Drehorten zählte auch das Wassertor.

Teil der Stadtmauer

Eine Tafel an der Fassade zum Spiegelberg hin erläutert Interessierten die Bedeutung des Gebäudes. Danach wurde das Wassertor als Teil der Stadtbefestigung in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts errichtet. Ab 1865 wurde die Stadtmauer peu á peu abgerissen. Von den ehemals fünf Stadttoren ist nur das Wassertor erhalten. Der quadratische Backsteinbau mit spitzbogiger Tordurchfahrt weist an der Hafen- und Stadtseite unterschiedlich gestaltete Giebel auf.

Aushängeschild Schwedenkopfregatta

Michael Geist, viele Jahre Vorsitzender des Club Maritim, bedauert das Ende des Vereins: „Es ist sehr schade, dass wir nicht den Rettungsanker werfen konnten.“ Bekanntheit erlangte der Verein mit der Schwedenkopfregatta als feste Größe des Schwedenfestes, mit Ausstellungen zu Modellschiffen und Vorträgen zur maritimen Geschichte.

Schlüsselübergabe 1983

Die Vereinsgründung erfolgte am Vorabend der 750-Jahrfeier der Stadt Wismar, am 30. Juni 1979, im damaligen Werftklubhaus an der Schweinsbrücke 3. Unter den ersten Gründungsmitgliedern befanden sich drei Kapitäne und ein Fischereimeister. Die Stadt stellte per Pachtvertrag den zuvor sanierten großen Turmsaal und den zur gemütlichen Kajüte umgestalteten Dachanbau zur Verfügung. Die feierliche Schlüsselübergabe war am 28. Mai 1983. Die Räumlichkeiten waren eine Wohlfühloase für Vereinsmitglieder und Gäste.

Im imposanten Turmraum des Wassertores hatte der Club Maritim sein Vereinsleben für sich und Gäste durchgeführt. Quelle: Hans-Joachim Zeigert

In die Jahre gekommen

Das Durchschnittsalter, so Michael Geist, habe zuletzt bei über 70 Jahren gelegen. Es habe eine zu wenig aktive Mitgliedschaft gegeben. Auch habe Nachwuchs gefehlt, zählt er weitere Gründe für das Ende auf. Letztendlich standen nur noch knapp 40 registrierte Namen im Vereinsregister. In Glanzzeiten waren es mehr als 100. Seit Ende 2020 besteht der Club praktisch nicht mehr. Er befindet sich bereits in Liquidation, im Sommer komme mit der Löschung aus dem Vereinsregister das endgültige Aus.

Zu DDR-Zeiten, so der langjährige Vereinschef, war der Club eine Nische für Seeleute. Mit den Jahren sei es „immer schwerer zu vermitteln gewesen, was den Verein ausmacht“, so Michael Geist. Das Vereinsziel, die Pflege der maritimen Tradition, sei womöglich nicht mehr zeitgemäß. Der Schiffbau befinde sich in ausländischer Hand, Seefahrerromantik gebe es nicht mehr.

Der schleichende Abwärtstrend sei über Jahre im Vorstand thematisiert worden“, so der 57-Jährige, der beruflich als Rechtsanwalt tätig ist. Die Auflösung sei letztlich der logische Schlussstrich. Geist, viele Jahre Leiter der Schwedenkopfregatta, hofft, dass wenigstens diese Veranstaltung überlebt.

Das Aus der Danzlüd Der Club Maritim ist nicht der einzige Verein in Wismar, der Traditionelles bewahren wollte, aber selbst nur noch Teil der Geschichte ist. Die Danzlüd ut Wismer sagten im Februar 2015 mit einer großen Abschiedsgala im Theater ade. Die Ära des Tanzensembles ging nach fast 65 Jahren zu Ende. 1993 wurden die Danzlüd ordentliches Mitglied der Deutschland-Sektion der Unesco-Organisation Council International of Organizations of Folklore Festivals and Folk Arts (Cioff). Die alle zwei Jahre stattfindenden internationalen Tanzfestivals machten Wismar weltweit bekannt. Anders die Niederdeutsche Bühne Wismar. Die Theaterleute gibt es seit 1925. Der Verein pflegt die plattdeutsche Sprache. Corona verhindert derzeit Auftritte.

Von Heiko Hoffmann