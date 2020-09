Wismar

Es duftet bis auf die Lübsche Straße nach Kaffee und Kardamom. Der Duft lockt die Menschen in das kleine „Arabika Kaffee Haus“ in der St.-Marien-Passage. „Bitte probieren“, lächelt Wael Al Shaar seine Gäste an und gießt den frischen Kaffee in kleine Mokkatässchen. Das ist die arabische Gastfreundschaft.

Kaffee im Sandbett

Die langstieligen Kaffeekannen glänzen, sie stehen in einem Bett aus Sand. Kenner wissen, das ist die traditionelle Form der Kaffeezubereitung mit extrem fein gemahlenem Pulver und dem heißen Sandbett. So serviert man Kaffee bei Hochzeiten und großen Familienfeiern.

Kenner wissen, der so bereitete Kaffee ist weit milder für Magen und Herz, macht aber gleichzeitig weit wacher als manch ein bitterer Filterkaffee. Mit Gewürzen wie Kardamom, Nelken, Muskat oder Ingwer beispielsweise entsteht ein ganz anderer Kaffeegeschmack.

Kaffee wie in Damaskus

„Das ist gesund für den Körper“, lässt Wael Al Shaar auch den Kaffee mit Ingwer probieren. Angenehm scharf. Und wirklich lecker! „Kaffee im Damaziner Stil“, erzählt Wael Al Shaar, der sich gerade mit dem Laden selbstständig gemacht hat.

Zur Galerie Wael Al Shaar hat in seinem arabischen Kaffeeladen viele leckere Dinge, die ihn an seine Heimat erinnern und den Wismarern die schönen Seiten der arabischen Kultur und Gastfreundschaft zeigen.

In Damaskus, der Hauptstadt Syriens, gab es an jeder Ecke solche kleinen Kaffeehäuser. Nun ist dort seit mehr als neun Jahren Bürgerkrieg, viele Menschen hungern und die einst schöne Hauptstadt ist Hotspot des Coronavirus.

Selbstständig nach vier Jahren

Wael Al Shaar floh 2016 nach Deutschland. Zu Hause hatte er ein Restaurant, vor dem Krieg und der Flucht. Ein syrisches Restaurant in Wismar, das wäre immer noch sein Traum, erzählt er. Mit der Selbstständigkeit im Kaffeeladen ist er dem vielleicht ein Stückchen nähergekommen.

Kein Café im touristischen Sinne mit Sitzplätzen zum Verweilen, sondern ein Laden mit den Dingen, die man Gästen anbietet. Arabische Gastfreundschaft: Das „bitte probieren“ kommt bei Schokolade, Nüssen und verschiedenen Früchten aus einer anderen Welt.

Leckeres aus einer anderen Welt

Frisch geröstete Nüsse mit verschiedenen Gewürzen oder „Natu“, arabisches Marzipan mit wenig oder gar keinem Zucker. Sogar Datteln in verschiedensten Formen bis hin zu einer Art Dattelmarmelade, die gelierten Früchte sind eine süße Nascherei. Nüsse mit Schokolade umhüllt – der Laden und seine Produkte sind eine authentische Reise in die Welt von Tausend und eine Nacht.

Vier Jahre nach seiner Ankunft in Deutschland hat Wael Al Shaar sich dank Wismarer Unterstützer selbstständig gemacht, hat den leer stehenden Laden in der St.-Marien-Passage angemietet, ihn über einen Kredit passend und stilvoll einrichten können und bringt so ein Stück der alten Heimat in seine neue.

Botschafter für sein Land

„Ich möchte Botschafter sein für unser Land und unsere Menschen. Wir wollen das Positive von Syrien zeigen. Dass die Menschen merken, welch eine schöne Kultur wir haben!“ Er ist sehr stolz, dass er hier in Wismar so ein Geschäft eröffnen konnte.

Über den Gaumen miteinander ins Gespräch kommen und Integration in beiden Richtungen – das Konzept funktioniert. Die Wismarer kommen genauso wie Urlauber und Landsleute in den Laden und genießen die Gastfreundschaft, so wie Wael Al Shaar dankbar ist, in Wismar in Frieden leben zu dürfen.

Von Nicole Hollatz