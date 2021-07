Wismar

Für Jung und Alt ist wieder jede Menge los am Wochenende. So kommt „Jünni“, der Randberlina Bademeesta, am heutigen Freitag, dem 30. Juli, an den Strand von Timmendorf auf der Insel Poel. Ab 16 Uhr will Jünni, der eigentlich Günter heißt, auf seinem mobilen Rettungsturm mit E-Antrieb am Ostseestrand nach dem Rechten sehen. Den hat er sich selbst gebaut, um überall zu „bademestern“, wo er gebraucht wird. „Er is da janz profilaktisch“, sagt Schauspieler Sven Lange vom Dramaukles-Theater. Die Strandbesucher dürfen sich auf einen humorigen Sitz-Walkact freuen.

Puppentheater auf der Insel Poel

Das Wolfhager Figurentheater führt am Freitag ab 17 Uhr die Geschichte „Der kleine König“ auf. Am Sonnabend ist ab 17 Uhr zu erleben, „Wie Findus zu Pettersson kam“. Das Puppenspiel findet im Theaterzelt auf der Festwiese am Parkplatz Am schwarzen Busch statt. Der Eintritt kostet neun Euro für Erwachsene, Kinder von 2 bis 17 Jahre zahlen acht Euro. Reservierungen sind unter Telefon 05601 / 30 39 127 erwünscht, Restkarten gibt es an der Tageskasse. Sie öffnet um 16.30 Uhr.

Hunderte Stühle werden für guten Zweck verkauft

Die beliebte Stuhlparade in Wismar findet an diesem Sonnabend, den 31. Juli, statt, letztes Jahr musste sie wegen Corona ausfallen. Das übervolle Lager des Wismarer Vereins Kaso – kurz für kreatives Arbeiten und soziales Organisieren – wird dann geleert. Hunderte Stuhlspenden wurden in seiner Holzwerkstatt aufgearbeitet. Jetzt werden sie in der ABC-Straße von 10 bis 17 Uhr aufgereiht und für den guten Zweck verkauft. Der Erlös kommt dem Verein und seinem Engagement für die Menschen zugute.

Hohenkirchencafé mit Ostseeblick

Am Sonntag, den 1. August, lädt die Kirchengemeinde Proseken-Hohenkirchen zum Hohenkirchencafé ein. Von 14 bis 16 Uhr ist es möglich, sich in der Kirche mit Ostseeblick nicht nur geistlich, sondern auch körperlich zu stärken. Frauen und Männer bieten Kuchen und Kaffee an. Manchmal kann auch einer kleinen Musik gelauscht werden, teilt Pastorin Anne Hala mit.

Sommerfest auf dem Friedhof in Wismar

Der Friedhofsverein Wismar lädt am Sonntag ab 15 Uhr zum Sommerfest ein. Treffpunkt ist vor dem alten Leichenwärterhaus. Die Gäste erwartet eine festlich gedeckte Tafel und ein Kuchenbüfett. Sie werden mit selbstgemachter Zitronenlimonade und leichter Sommerbowle bewirtet. Wenn den Besuchern ein Spaziergang zu mühsam wird, können sie mit einer kleinen Ponykutsche eine Rundfahrt über den Friedhof machen. „Wir haben wirklich keine Mühen gescheut, weil wir uns nach der langen Zwangspause so sehr auf Besucher freuen“, sagt Dr. Anja Kretschmer, die Vorsitzende des Vereins.

Es wird eine Führung in die Kapellen geben und das Duo Zopf und Knopf sorgt für passende Musik im Hintergrund. Die Besucher können bei einem Quiz kleine Preise gewinnen. Der Verein informierte über bereits erreichte Ziele und neue Vorhaben. „Der Austausch mit Menschen ist uns wichtig, auch und gerade auf dem Friedhof. Denn der Friedhof ist nicht nur ein Ort der Trauer, sondern auch Kultur- und Begegnungsstätte in Wismar“, so Sibylle Runge, frischgekürte Botschafterin der Wärme. Das ist eine Auszeichnung für vernetztes Ehrenamt.

Von Haike Werfel