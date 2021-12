Wismar/Insel Poel

Wismar und die Insel Poel sind auch zum Jahreswechsel beliebte Urlaubsziele. Trotz der coronabedingten Einschränkungen sind die Feriendomizile und Hotels gut gebucht, wie eine Umfrage unter Anbietern ergab. Kurzentschlossene Gäste finden dennoch freie Zimmer.

Von einer Anreisewelle am Mittwoch spricht Kirsten Koch, Chefin der Boltenhagener Appartement & Immobilien Service GmbH. In den letzten Tagen hätten sich etliche Gäste spontan überlegt, nach Wismar zu kommen und online eine Ferienwohnung gebucht. Im Beherbergungsgewerbe gilt die 2G-plus-Regel. Allerdings benötigen Geimpfte und Genesene in Ferienwohnungen nur bei Anreise ein negatives Testergebnis. Hotelgäste müssen hingegen alle drei Tage einen neuen Test vorweisen.

Eigentümer erleben erstmals Silvester in ihrer Ferienwohnung

„Die ‚Hafenspitze‘ ist fast ausgebucht“, berichtet Mitarbeiterin Maren Wiesner. Vier von 39 Appartements im Alten Hafen mit unverbautem Blick auf die Ostsee sind nur noch frei. Ähnlich sei die Situation im benachbarten Ohlerich-Speicher. Hier können noch sieben der 48 Ferienwohnungen über den Jahreswechsel gemietet werden. Auch am Donnerstag werden noch Gäste erwartet.

„Vom Ohlerich-Speicher sind sie hellauf begeistert“, gibt Maren Wiesner Reaktionen wieder. Im Appartementhaus „Hafenspitze“ sind auch einige Eigentümer angereist, sie werden zum ersten Mal Silvester in ihrem Appartement erleben. „Familien mit Kindern, die längerfristig gebucht haben, ärgern sich, dass jetzt vieles geschlossen ist, beispielsweise das Wonnemar und das Kino“, berichtet die Mitarbeiterin vom Vermietungsservice. Seit dem 27. Dezember greift die veränderte Corona-Landesverordnung. Danach sind auch Theater, Museen und Indoor-Spielplätze geschlossen. Dies gilt vorerst bis zum 21. Januar 2022.

Diese Ausnahme gilt für Wonnemar-Hotelgäste

Für die Gäste im Wonnemar-Hotel-Resort macht die Landesregierung in Mecklenburg-Vorpommern eine Ausnahme. Hier gibt es die Sonderregelung, dass Hotelgäste einige Bereiche des Erlebnisbades nutzen dürfen, weil es als hotelinterne Anlage anzusehen ist. Nur der Außenbereich und einige Saunen bleiben auch für sie geschlossen. Nach Angaben einer Mitarbeiterin haben Urlauber über den Jahreswechsel eingecheckt. Freie Zimmer sind aber generell vorhanden.

Anrufe von Touristen, die noch kommen wollen, nimmt auch Christin Wolf jetzt täglich entgegen. Sie arbeitet in Fründts Hotel in Wismar. Einige Gäste würden aber auch stornieren. „Vier, fünf Zimmer sind derzeit noch frei“, sagt die Rezeptionistin.

Silvester mit 4-Gänge-Menü im Hotel auf für Außer-Haus-Gäste

Auch das Townhouse Stadt Hamburg ist nicht ausgebucht. „Individualreisende, vor allem aus Hamburg und Berlin, aber auch aus ganz Deutschland, haben wir in unserem Haus zu Gast“, erzählt Laurens Gordon. Sogar aus Österreich und der Schweiz haben Touristen eingecheckt. Auch kurzfristig finden Reisende noch eine Unterkunft. Für den Silvesterabend bereitet die Küche ein Festmenü mit vier Gängen vor: Nach einer Wild-Consommé (Kraftbrühe) wird ein gebratenes Rotbarschfilet serviert, danach folgt eine Scheibe vom Rosa-Kalbsrücken und zum Schluss ein Dessert. „Auch Außer-Haus-Gäste sind ab 18 Uhr willkommen“, sagt Laurens Gordon. „Mit Gruppenreisen ist es derzeit schwierig, dadurch steht mehr Platz zur Verfügung.“

Kaum noch freie Ferienunterkünfte auf der Insel Poel

Auf der beliebten Ostseeinsel Poel überwiegen Ferienwohnungen und Ferienhäuser. Fast alle Unterkünfte, die der Poeler Appartement Service betreut, sind ausgebucht. Vielleicht vier, fünf Ferienwohnungen waren am Mittwoch noch frei, teilt eine Mitarbeiterin auf OZ-Anfrage mit. Das liege zum Teil am Preis des Domizils, der etwas teurer sei, oder an der Lage, die sich nicht unmittelbar am Strand befindet. Gleich nach Weihnachten seien die ersten Gäste angereist. Etwa 60 Prozent von ihnen hätten schon vor längerer Zeit gebucht und die übrigen sich kurzfristig entschieden, den Jahreswechsel auf Poel zu verbringen.

Von Haike Werfel