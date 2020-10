Wismar/Insel Poel

Die Telefone in Hotels und Pensionen stehen kaum still. Nachdem Berlin zum Corona-Risikogebiet erklärt wurde, rufen viele Gäste an, die jetzt Urlaub an der Ostseeküste machen wollten. Das geht nur mit einem negativen Testbescheid, der nicht älter ist als 48 Stunden. Darüber hinaus müssen Touristen bis zu einem zweiten negativen Test nach fünf bis sieben Tagen in ihrer Unterkunft in Quarantäne bleiben.

Klassentreffen in Wismar abgesagt

„Zu uns wollte am Wochenende eine Gruppe kommen und in Wismar ihr Klassentreffen veranstalten“, erzählt Rita Elbert, Eigentümerin des Hotels Willert. „Sie könnten keinen Test machen, weil die Menschen in Berlin straßenweise anstehen würden, wurde mir berichtet.“ Die Hotelierin hat potenzielle Gäste aus sogenannten Corona-Hotspots auch angerufen oder per Mail über die erforderlichen Modalitäten informiert. „Die meisten sind zwar sehr traurig, sehen aber ein, dass sie nicht kommen können.“

Von den 14 Zimmern im Hotel Willert waren sechs für die Herbstferien gebucht, sieben weitere für die Woche danach. „Es ist ja nichts anderes als ein Beherbergungsverbot, was die Landesregierung verhängt hat. Aber besser so, als dass wir wieder ganz schließen müssen“, erklärt die Unternehmerin. „Wir haben ja Glück, dass so viele Gäste in unsere Region kommen wollen. Es dauert nicht lange, bis die stornierten Zimmer wieder gebucht sind“, ist Rita Elbert zuversichtlich.

Lieber Vorsichtsmaßnahmen als Lockdown

Das bestätigt Natalia Kortas vom Gutshaus Kaltenhof auf der Insel Poel. Die Pension erwartete ebenfalls Gäste aus Berlin. „Wer nicht auf die Ferien angewiesen ist, kann seinen Urlaub verschieben“, sagt die Geschäftsführerin. Aber viele Urlauber, die eine Anzahlung geleistet haben, hätten keine Reiserücktrittsversicherung. „Wir bieten dann ein Guthaben an. Das kann verschenkt oder zu einem späteren Zeitpunkt eingelöst werden.“

Auch Natalie Kortas hat einen Anruf nach dem anderen erhalten, darunter aus Brandenburg. „Die Leute wollen sich vergewissern, ob sie kommen dürfen.“ Es sei zwar schade für die Gäste, denen sie absagen muss. „Aber wir können nur so handeln. Lieber mehr Vorsichtsmaßnahmen, als noch mal einen Lockdown“, ist Natalia Kortas überzeugt.

Im Hotel Am Alten Hafen in Wismar hat Islam Ismail an der Rezeption zig Anrufe zu beantworten. Viele aus Berlin, sagt der gebürtige Ägypter. Wer über eine Internetplattform gebucht hat, könne aber kostenfrei stornieren.

Risikoprüfung bei jeder Buchung

„Das geht schon den ganzen Sommer so, dass sich Gäste aus Risikogebieten erkundigen, was sie zu beachten haben“, berichtet Maik Triebess von der Kurverwaltung Insel Poel. „Das Telefon steht kaum still.“ Auch am Freitag nahm er etliche Anrufe entgegen, darunter natürlich viele aus Berlin. „Die Leute fragen, ob sie kommen dürfen. Ich mache bei jeder Buchung die Risikoprüfung“, erklärt der Mitarbeiter.

Von Haike Werfel