Zwei Betrugsversuche wurden der Polizei in Wismar und Grevesmühlen am Montag gemeldet. In beiden Fällen hatten Unbekannte versucht, Senioren um ihr Erspartes zu bringen.

Ein 82-Jähriger aus Wismar berichtete davon, dass ihm am Telefon erklärt wurde, er habe 49 000 Euro gewonnen. Um das Geld zu erhalten, so die Frau weiter, müsse er nur Transportgebühren in Höhe von 900 Euro begleichen. Der Mann ging aber nicht darauf ein.

In Kalkhorst wurde ein Ehepaar ebenfalls von Betrügern angerufen. Hier wurde den Senioren ein Gewinn von 39 000 Euro in Aussicht gestellt. Wieder sollten die potenziellen Opfer für die Gewinnausschüttung eine Gebühr in Höhe 950 Euro bezahlen.

In keinem der beiden Fälle gingen die Angerufenen auf die Angebote ein. Stattdessen alarmierten sie die Polizei. Die Beamten raten: Seien Sie kritisch! Leisten Sie keine Vorauszahlungen! Lassen Sie sich nicht von in Aussicht gestellten hohen Gewinnsummen blenden – erst recht nicht, wenn Sie an keinem Gewinnspiel teilgenommen haben.

