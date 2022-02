Wismar

„Ich war mir jetzt nicht sicher, ob hier überhaupt geöffnet ist“, sagt Christian Schulz aus Neubukow. Der Bagger, die großen Container und der Bauzaun am Netto Marken Discount in der Lübschen Straße in Wismar – auch bekannt als roter Netto – lassen in der Tat vermuten, dass der Lebensmitteldiscounter derzeit geschlossen ist.

Christian Schulz ist nicht der einzige Kunde, der sich unsicher umschaut, nachdem er auf den Parkplatz gefahren ist. Deshalb hat Netto-Gebietsleiter Patrick Muranko nun eine große Plane an den Bauzaun angebracht, die auf den Eingang hinweist und darauf, dass tatsächlich geöffnet ist.

Filiale schließt sechs Wochen

Bagger und Co. stehen nicht ohne Grund an Ort und Stelle. Nachdem Netto Marken Discount am 25. Januar in Wendorf frisch saniert nach einer Woche Schließzeit wieder öffnete, soll nun die zweite Filiale in Wismar in Angriff genommen werden. Geplant ist eine Modernisierung des Marktes in der Lübschen Straße, die allerdings auch eine Schließung von mindestens sechs Wochen mit sich bringt.

Startschuss ist voraussichtlich im Frühjahr, informiert Netto-Sprecherin Christina Stylianou. Ein genaues Datum kann sie allerdings noch nicht nennen. „Die Kundinnen und Kunden werden aber rechtzeitig informiert“, verspricht sie. Bis zum Sommer aber, so verrät Patrick Muranko, sollen die Filiale neu gestaltet sein. Derzeit wird die Außenfläche für den neuen Anbau des Bestandsgebäudes baulich vorbereitet.

Investiert werden nach Angaben von Patrick Muranko etwa 1,5 Millionen Euro. Vorgesehen sind „ein attraktiver Eingangsbereich mit moderner Glasfront“, erklärt Christina Stylianou weiter. Die Filiale bekomme eine moderne, graue Fußbodenfliese, eine großzügigere Warenpräsentation, niedriger angeordnete Regale, breitere Gängen und neue Elektronik. Das Unternehmen setzt zudem auf energiesparende Beleuchtungstechnologie mit LED-Beleuchtung und intelligenter Lichtsteuerung.

„Außerdem arbeiten wir mit Wärmerückgewinnung“, erklärt Patrick Muranko. Der Energieverbrauch soll deutlich gesenkt werden, indem die abgeführte Wärme der neuen Kühlgeräte zum Heizen des Discounters genutzt wird.

Verkaufsfläche vergrößert sich

Mit den Bauarbeiten bedient sich Netto einer regionalen Firma: Universalbau aus Parchim. Die Verkaufsfläche vergrößert sich von derzeit 750 auf später 1000 Quadratmeter. Einen Bäcker wie bisher wird es allerdings nicht mehr vor Ort geben. „Wir haben eine Backwarenstation, an der die Kunden Frischwaren vom Brot über Brötchen bis Kleingebäck bekommen“, so Muranko.

Zudem bekommt Netto eine neue Leergutannahme im Eingangsbereich. Bisher müssen die Kunden mit ihrem Leergut bis in die hintere Ecke des Marktes gehen, um es abzugeben.

Mit der Modernisierung werde die fast 16 Jahre alte Filiale dem neuen Netto-Konzept angepasst, sagt Pressesprecherin Christina Stylianou. „Die Filiale wird unseren Kunden ein moderneres Einkaufserlebnis bieten und an unsere nachhaltigeren Standards angepasst sein“, ergänzt sie. Beschäftigt sind derzeit zwölf Mitarbeiter. „Wenn sich der Markt gut entwickelt, dann denken wir über weitere Einstellungen nach“, verrät Patrick Muranko.

Der Discounter ist 2006 als „Plus“ eröffnet worden. Seit dem 1. Januar 2009 gehört Plus offiziell zum Netto-Marken-Discount und damit zur Edeka-Gruppe. Seit Mitte 2010 sind alle 2300 Plus-Märkte in das Netto-Filialnetz integriert worden – auch der in der Lübschen Straße.

Zwei Neubauten in der Region

Netto Marken Discount investiert aber nicht nur in Modernisierungen. Das Unternehmen stellt sich auch breiter auf. In Dargetzow wird noch in diesem Monat ein Neubau in Angriff genommen – direkt neben dem dort im Bau befindlichen Möbel-Boss-Markt.

„Baubeginn ist in zwei bis drei Wochen“, verrät Patrick Muranko. Das ist dann die dritte Filiale in Wismar. Auch hier beträgt die Verkaufsfläche 1000 Quadratmeter. In den Discounter soll auch ein Bäcker einziehen. „Welcher das sein wird, steht aber noch nicht fest“, so Muranko. Fertigstellung des Gebäudes soll im Sommer sein.

Die wichtigsten Nachrichten aus MV als Newsletter Welche Nachrichten interessieren Sie besonders? Erhalten Sie jeden Tag gegen 6.30 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus ihrer Region in Mecklenburg-Vorpommern. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Ebenso auf Poel investiert Netto Marken Discount kräftig. Der derzeitige Discounter wird im Spätherbst abgerissen und neu hochgezogen. „Derzeit warten wir auf die Baugenehmigung“, erklärt Patrick Muranko. Er hofft auf die Fertigstellung im Sommer 2023.

Von Jana Franke