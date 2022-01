Stralsund/Wismar

Klaviermusik klingt durch die imposante Eingangshalle des ehemaligen Kaufmannshauses in der Mönchstraße 12 mitten in der Altstadt von Stralsund: Am Flügel sitzt Anton Werner und lässt seine Finger über die Tasten gleiten. 200 Jahre zuvor hatte eben hier ein anderer Musiker das Licht der Welt erblickt – der Stralsunder Komponist Paul Struck (1776 – 1820). Für Werner und seine Frau Angelika – beide pensionierte Berufsmusiker – ist es, als schließe sich ein Kreis. Vor gut 20 Jahren ist das Paar, das ursprünglich aus Bayern stammt, in das alte Stralsunder Stadthaus aus dem 14. Jahrhundert gezogen – nach aufwendiger Sanierung.

Ehemaliges Kaufmannshaus mit bewegter Geschichte

Seit 2002 gehören die Wismarer und die Stralsunder Altstadt – und damit auch das zart-grün gestrichene Haus – zum Unesco-Welterbe. Dass sie in einem Denkmal leben, ist für Werners inzwischen fast zur Gewohnheit geworden: „Wenn wir uns in der Halle befinden, denken wir schon daran, dass wir in einem alten Gemäuer aus der gotischen Zeit wohnen“, sagt Anton Werner und blickt nach oben. „Darüber hinaus ist es aber einfach schön, hier zu leben“, freut sich der 85-Jährige. Mehr als 900 000 Euro hat das Paar investiert, um dem geschichtsträchtigen Haus wieder Leben einzuhauchen.

Was Werners besonders gefällt, ist die bewegte Geschichte des Hauses: Von 1759 bis 1828 befand sich in ihrem jetzigen Heim die Königliche Regierungs- und Rats-Buchdruckerei Struck, die bis 1934 die „Stralsundische Zeitung“ herausgab. 1921 lebte dort der Schriftsteller Hans Fallada. „Aber dass der Komponist Paul Struck hier geboren wurde, ist für uns als Musiker natürlich das Interessanteste“, sagt Werner, der immer noch gemeinsam mit seiner Frau musiziert und zu gelegentlichen Hausmusikabenden auch die Öffentlichkeit empfängt.

Bemalungsreste an den Deckenbalken, die vermutlich aus der Zeit um 1640 stammen, zeugen von der Geschichte des alten Kaufmannshauses, das aus der Blütezeit der Hanse stammt und in der Barockzeit umgebaut wurde. Aus dieser Zeit stammen auch die Reste alter Fresken an der Wand auf der Galerie im ersten Obergeschoss. „Das war auch für uns eine Überraschung, weil sie von einem Schrank verdeckt waren“, sagt Angelika Werner. Dafür, dass sie das Haus denkmalgerecht saniert und wesentliche Elemente erhalten haben, dürfen sich die Musiker unter anderem über die Auszeichnung Koggensiegel 2002 freuen – ein Preis für besondere Leistungen bei der Sanierung der Altstadt. Selbst der ehemalige Bundespräsident Joachim Gauck war schon zu Gast. Auf solch bürgerschaftliches Engagement setzen auch die Welterbemanager von Stralsund und Wismar, Steffi Behrendt und Norbert Huschner.

1752 Gebäude zählen in Wismar zum Welterbe

„Im Gegensatz zu anderen Welterbestätten in Deutschland, die nur ein Gebäude umfassen, gehören in Wismar und Stralsund die gesamten Altstädte zum Unesco-Welterbe“, sagt Huschner. „In Wismar zählen dazu insgesamt 1752 Gebäude, von denen mehr als 90 Prozent privaten Eigentümern gehören. Das stellt die Stadt natürlich vor besondere Herausforderungen, weil wir die Bürger bei der Entwicklung und beim Erhalt der Altstadt ins Boot holen müssen.“ Doch das sei bisher gut gelungen. Seit Ende der 90er Jahre seien unzählige Gebäude, Straßen und Plätze saniert und Baulücken geschlossen worden. Lediglich 80 Gebäude und 20 Straßen seien Ende vergangenen Jahres noch unsaniert gewesen, so Huschner.

500 Einzeldenkmale in Stralsund

„Was den Stand der Sanierung angeht, sind wir auf einem sehr guten Weg und haben viel erreicht“, zieht auch Behrendt nach 20 Jahren eine positive Bilanz. Kernzone ist in Stralsund die vom Wassergürtel umgebene Altstadtinsel, auf der mehr als 500 Einzeldenkmale stehen. Dazu gehören Kirchen, Klostergebäude und Bürgerhäuser, die aus dem Mittelalter stammen und durch Gebäude aus der Schwedenzeit ergänzt werden. Eine beschilderte Route „Wege zur Backsteingotik“ führt Besucher zu den bedeutendsten Bauwerken, zu denen die beiden noch erhaltenen Stadttore, Reste der Stadtmauer, mehrere Giebelhäuser sowie das Rathaus mit seiner schmucken Fassade gehören. Insgesamt stehen rund 900 Gebäude in der ganzen Stadt unter Denkmalschutz. Ein Großteil davon sei bereits saniert worden. Möglich sei dies, weil neben öffentlichen auch viele private Mittel geflossen seien, so Behrendt.

Welterbetitel als wichtiger Wirtschaftsfaktor

Doch was genau macht die beiden Städte so besonders, dass sie sich seit 20 Jahren mit dem Welterbe-Titel der Unesco schmücken dürfen? „Beide Städte demonstrieren beispielhaft die Hansestädte aus der Zeit des Mittelalters vom 13. bis 15. Jahrhundert“, erklärt Huschner. Die Stadtkerne, mit ihren monumentalen Backsteinkirchen und repräsentativen Kaufmannshäusern, hätten ihren mittelalterlichen Grundriss bis heute nahezu unverändert bewahren können. „Das unterscheidet sie von anderen Städten, in denen durch Krieg große Teile der Altstadt zerstört oder in den Nachkriegsjahren umgestaltet worden sind.“

Termine zum Jubiläum „20 Jahre Unesco-Welterbe“ Welterbe-Stadtführungen veranstaltet die Tourismuszentrale Wismar vom 19. März bis 6. November 2022 täglich um 10.30 Uhr (Treffpunkt: Lübsche Str. 23 a, Infos: Tel. 038 41/19 433) Im Welt-Erbe-Haus Wismar (Lübsche Straße 23a) erfahren Besucher in Themenräumen mehr über das Welterbe in Wismar. Am 30. März um 13 Uhr wird dort das Kartenspiel „Welterbestätten Deutschland“ präsentiert. Öffnungszeiten:April bis September täglich 9 bis 17 Uhr, Oktober bis März täglich 10 bis 16 Uhr (Besuch nur mit 2G-plus-Nachweis möglich). Fotoausstellung „Unesco-Welterbe & Poesie“: 6. April bis 27. Juli 2022 im Welt-Erbe-Haus Wismar; ab 17. August in der Welterbe-Ausstellung Stralsund Zentrale Eröffnungsveranstaltung zum Unesco-Welterbetag in Deutschland: 4. und 5. Juni 2022 von 11 bis 17 Uhr auf dem Marktplatz Wismar (Präsentation von 14 deutschen Welterbestätten mit Ständen, Programm und Musik) Die Festveranstaltung zum Jubiläum „20 Jahre Unesco-Welterbe“ findet am 27. Juni um 16 Uhr in der Kulturkirche St. Jakobi (Jacobiturmstraße 28) in Stralsund statt In der Welterbe-Ausstellung Stralsund (Ossenreyerstraße 1) können sich Besucher täglich von 11 bis 17 Uhr auf eine bebilderte Reise zu verschiedenen Welterbestätten begeben und anhand von Filmen, Animationen und Exponaten mehr über das Welterbe in Stralsund erfahren. Im Hof können kleine Gäste den Grundriss der Stralsunder Altstadt ergraben. Führungen können telefonisch (038 31 / 25 23 10) vereinbart werden. (Aktuell ist die Welterbe-Ausstellung Stralsund coronabedingt geschlossen). Aktuelle Hinweise zu Veranstaltungen aufgrund der Corona-Pandemie finden sich unter: www.wismar.de und www.stralsund.de. Alle Veranstaltungenunter: www.wismar-stralsund.de

Beide Welterbemanager wollen sich dafür einsetzen, dass den Städten der Titel auch künftig erhalten bleibt. Nicht zuletzt, weil dieser ein wichtiger Wirtschaftsfaktor für die Stadt sei. „Seit wir Welterbe sind, haben sich die Zahlen der Tages- sowie der Übernachtungsgäste in Wismar verfünffacht“, so Huschner. Davon profitiere nicht nur das Gastgewerbe, sondern auch der Einzelhandel. Auch Stralsund verzeichne seit Anerkennung als Welterbe eine Verdopplung der Übernachtungszahlen. Um Bewohnern und Besuchern die Bedeutung als Welterbe nahe zu bringen, haben Wismar und Stralsund Welterbe-Besucherzentren eingerichtet. „Wir wollen vor allem die junge Generation für das Kulturerbe sensibilisieren“, sagt Behrendt. Mit zahlreichen Veranstaltungen soll das Jubiläum in diesem Jahr in beiden Städten begangen werden. Zu den Höhepunkten zählen unter anderem die zentrale Eröffnungsveranstaltung zum Unesco-Welterbetag in Deutschland am 4. und 5. Juni auf dem Marktplatz in Wismar, wo sich 14 deutschen Welterbestätten mit einem bunten Programm präsentieren und die Festveranstaltung zum Jubiläum, die am 27. Juni in der Stralsunder St. Jakobi geplant ist.

