Wismar

Aldi, Real, Edeka, Norma, Netto, Penny – die Einkaufswelt wird sich in den nächsten Wochen und Monaten in und um Wismar verändern. Sieben neue Einkaufsmärkte werden gebaut. Dargetzow kommt neu hinzu, ein Standort Friedenshof I wird nach vielen Jahren wiederbelebt. Außerdem wird eine Umfirmierung mit einem Umbau einhergehen. Die OSTSEE-ZEITUNG gibt einen Überblick.

Aldi baut neu in Kritzow

Der neue Aldi im Kritzower Gewerbegebiet vor den Toren Wismars soll noch in diesem Jahr öffnen. Quelle: Heiko Hoffmann

Noch zum Weihnachtsgeschäft soll im Gewerbegebiet Kritzow ein neuer Aldi eröffnen. Die Arbeiten sind voll im Gange. „Der neue Discounter wird deutlich größer und moderner“, sagt Olaf Stritzke, Leiter der für Mecklenburg zuständigen Immobilienabteilung von Aldi-Nord. Als Verkaufsfläche stehen 1270 Quadratmeter zur Verfügung – jetzt sind es 763.

Aus Real soll Kaufland werden

Aus „real“ in Kritzow wird höchstwahrscheinlich Kaufland. Quelle: Heiko Hoffmann

Aus Real in Kritzow soll Kaufland werden. Das sei zu 99 Prozent sicher, so ein Insider. Kaufland selbst gibt sich noch zurückhaltend: „Wir sind an einer hohen zweistelligen Anzahl an Real-Märkten interessiert und haben die Übernahme beim Bundeskartellamt angemeldet. Über Details und einzelne Standorte können wir – auch aus Verantwortung gegenüber den betroffenen Mitarbeitern – erst sprechen, wenn die kartellrechtlichen Prüfungen abgeschlossen sind.“

Kaufland betreibt bundesweit über 660 Filialen. Eine befindet sich seit Dezember 2017 in Gägelow. Zuvor hatte sich dort im September 2016 Real aus dem MEZ zurückgezogen. Dafür eröffnete im Center damals die Supermarktkette Kaufland.

Möbel-Boss im Gewerbegebiet

In Dargetzow soll 2021 ein roter Netto gebaut werden. Außerdem gibt es Pläne für Möbel-Boss. Quelle: Heiko Hoffmann

Im Wismarer Gewerbegebiet Dargetzow sind ein zweigeschossiger Möbelmarkt mit einer Verkaufsfläche von etwa 6000 Quadratmetern, zwei Fachmärkte (je 800 Quadratmeter) und ein Lebensmittelmarkt vorgesehen.

Die Porta-Gruppe aus Porta Westfalica ( Nordrhein-Westfalen) will das gesamte Vorhaben realisieren. Das Grundstück, so die Hansestadt, „ist bereits bezahlt, der Besitzübergang war im Oktober 2019“.

Viele Wismarer warten, dass es losgeht. Holger Wetzel, Pressesprecher bei der Porta-Unternehmensgruppe, sagt: „Wir möchten das Bauvorhaben verwirklichen, uns zu Details und zeitlichen Abläufen zum jetzigen Zeitpunkt allerdings noch nicht näher äußern.“ Das hänge mit der Corona-Pandemie zusammen. Der Planungs- und Ausführungszeitplan müsse überarbeitet werden.

Die Stadt erklärt, dass die Bauanträge zum Möbelmarkt und zum Lebensmitteldiscounter seit Ende Februar 2020 bearbeitet werden. Pressesprecher Andreas Nielsen: „Leider mussten seitens des Bauamtes Nachforderungen zu den eingereichten Unterlagen erhoben werden.“ Darum könne noch keine Genehmigung erteilt werden.

Roter Netto will 2021 in Dargetow eröffnen

Mit dem roten Netto in Dargetzow soll es im nächsten Jahr losgehen. „Der Baubeginn ist für 2021 geplant. Die Filiale wird voraussichtlich Ende 2021 eröffnen, die Verkaufsfläche wird circa 1000 Quadratmeter betragen. Im Vorkassenbereich wird eine Bäckerei einziehen“, so Christina Stylianou, Leiterin Unternehmenskommunikation von Netto Marken-Discount.

Größerer Edeka an Schweriner Straße

An der Schweriner Straße entstehen neue Märkte für Edeka und Aldi. Quelle: Heiko Hoffmann

Der Edeka an der Schweriner Straße platzt längst aus allen Nähten, der Aldi an der Bürgermeister-Haupt-Straße ist in die Jahre gekommen. Beide Standorte werden aufgegeben, wenn das Neubauprojekt auf der früheren Fläche des Gaswerkes an der Schweriner Straße startet.

Die Mietverträge mit Aldi und Edeka wurden Ende 2018 unterschrieben. Bei Edeka wird die Verkaufsfläche um das zweieinhalbfache auf rund 2500 Quadratmeter steigen, bei Aldi sich auf 1300 Quadratmeter knapp verdoppeln.

Baustart soll spätestens 2021 sein, die Eröffnung zwei Jahre später. Der Investor, die HD Investitions- und Verwaltungsgesellschaft GmbH aus Siegburg ( Nordrhein-Westfalen), will 35 Millionen Euro in das Vorhaben stecken, einschließlich Altlastensanierung.

Neben Aldi und Edeka werden auch die französische Hotelkette B & B, eine Gastronomie, die Drogeriekette „ dm“, „Fressnapf“ für Tiernahrung und -zubehör und „Denn’s Biomarkt“ einziehen. Für eine Restfläche von etwa 3000 Quadratmetern laufen noch Verhandlungen.

Penny am Friedenshof I

Am Friedenshof, schräg hinter der großen Sporthalle, wird ein Penny-Markt gebaut. Quelle: Heiko Hoffmann

Abgerissen ist die alte Kaufhalle im Bereich Hans-Grundig-Straße/Erich-Weinert-Promenade am Friedenshof. An gleicher Stelle entsteht ein Penny-Einkaufsmarkt. Die Verkaufsfläche wird 800 Quadratmeter betragen. Ende März 2021, zum Ostergeschäft, soll die Eröffnung schräg hinter der großen Sporthalle sein.

Nach Großbrand neuer Markt

Nach dem Feuer an der Tierparkpromenade wird es einen neuen Norma-Markt geben. Quelle: Heiko Hoffmann

Am 22. Oktober 2019 rückten Feuerwehren zu einem Großbrand an der Tierparkpromenade aus. Den Flammen zum Opfer fielen der Norma-Markt, die Tabakbörse, ein Friseurladen und ein Getränkemarkt. Der Brandstifter ist inzwischen verurteilt.

Anwohner vermissen den Einkaufsmarkt. So schreibt Gisela Stankowski: „Der Brand ist fast ein Jahr her. Im Bereich des Tierparks wohnen viele ältere Bürger. Warum wird der Markt nicht wieder aufgebaut?“

Die gute Nachricht lautet: Der Markt wird wieder aufgebaut. „Für die Norma-Filiale ist der Bauantrag gestellt. Die Neueröffnung des Marktes erfolgt voraussichtlich im Jahr 2021, wobei ein regionaler Bäcker Teil des Konzeptes ist. Geplant ist, dass der Bau des Marktes über einen regionalen Generalunternehmer erfolgen wird“, teilt das Unternehmen auf OZ-Anfrage mit.

Die Stadt erklärt dazu, dass der seit Anfang Juni vorliegende Bauantrag noch nicht genehmigungsfähig sei. „Die notwendigen Überarbeitungen wurden mit dem Planer besprochen und angefordert“, so die Stadt.

Größerer Norma in Gägelow

In Gägelow sind die Pläne für einen neuen Norma-Markt in der Klützer Straße/Landesstraße, in Richtung Hohen Wieschendorf, voll im Gange. Quelle: Heiko Hoffmann

Der siebte neue Markt entsteht in Gägelow. Dort will Norma – jetzt 760 Quadratmeter – das MEZ verlassen, um sich an einem neuen Standort vergrößern zu können. Der Neubau ist an der Landesstraße 01 in Richtung Hohen Wieschendorf geplant, kurz hinter der Gägelower Kreuzung auf der linken Seite. Hier verweist ein Norma-Sprecher auf das laufende B-Plan-Verfahren: „Wir gehen davon aus, dass wir im nächsten Jahr mit dem Bau beginnen werden.“

Über dem Durchschnitt 2,3 Quadratmeter beträgt in Wismar die Verkaufsfläche pro Einwohner. Damit liegt Wismar über dem Landes- und Bundesdurchschnitt. Der Bundesdurchschnitt liegt bei 1,4 Quadratmetern. Nicht alle Pläne stoßen auf Gegenliebe. Kritik gab es aus Teilen der Politik bei der Erweiterung des Aldis in Wismar-Wendorf und bei der Ausweitung der Fläche von 800 auf 1150 Quadratmeter in Dargetzow. Dennoch gab es eine Mehrheit. Der Lebensmittel-Discounter Norma wollte am Hohen Damm in Wismar seine Filiale um 200 Quadratmeter erweitern. Die Stadt lehnte das ab. Die Discounter argumentieren in der Regel, dass es nicht um eine Sortimentserweiterung geht, sondern um modernere Märkte, die mehr Platz bräuchten.

Von Heiko Hoffmann