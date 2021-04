Wismar/Poel

Das zweite Osterfest im Lockdown steht bevor. Wo darf man hin? Wo wird kontrolliert? Wo gibt es Eis? Wir haben dazu einige Informationen zusammengetragen.

Geöffnet haben folgende Einrichtungen: Der Tierpark in Wismar täglich von 9 bis 18 Uhr. Terminabsprachen sind nicht nötig. Zu sehen gibt es in den großen Freigehegen Hunderte Tiere, zum Beispiel Kattas, Wisente und Luchse. Kinder können auch den Spielplatz nutzen und mit einer kleinen Eisenbahn fahren. Letzteres ist aber nur mit Maske möglich. Auch das Park-Bistro hat geöffnet. Es bietet Essen und Getränke zum Mitnehmen an. Ein Verweilen vor Ort ist nicht möglich.

Osterküken im Museum

Wer sich süße Osterküken anschauen möchte, kann das im Kreisagrarmuseum in Dorf Mecklenburg tun. 34 Tiere sind – eine bunte, quirlige Mischung aus Schwedischen Blumenhühnern, Brahmas, Seidenhühnern und einem Italiener-Mix – gerade geschlüpft und piepsen vor sich hin. Außerdem wird eine neue Sonderausstellung „Augenschmaus nach Mecklenburger Art“ eröffnet. Die Hobbykünstlerinnen Doreen Liewert, Brigitte Kroll und Christiane Wagner zeigen Bilder und Filz-Kunstwerke. Während der Ausstellungszeit wird ein Bild verlost. Ein Los kostet einen Euro. Mit dem Erlös wird das Museum unterstützt. Wer das über die Osterfeiertage besuchen möchte, muss vorher einen Termin vereinbaren: unter der Telefonnummer 03841 / 790020 oder per E-Mail (info@kreisagrarmuseum.de).

Eisessen auf der Insel Poel

Viele Tagesgäste werden auf der Insel Poel erwartet. Vor allem in den Orten Timmendorf und Am Schwarzen Busch dürften auf den Promenaden und an den Stränden viele Spaziergänger unterwegs sein. „Wenn das Wetter gut ist und danach sieht es aus“, sagt Kurdirektor Markus Frick. Wer sich mit Getränken, Eis oder kleinen Snacks versorgen möchte, für den gibt es in beiden Küstenorten Läden, die geöffnet haben. Genügend Parkplätze sind auch vorhanden, da aus anderen Bundesländern keine Gäste einreisen dürfen.

Coronabedingt geschlossen bleiben das Piratenland auf Poel, der Indoor-Spielplatz Mumpitz und das Wonnemar (beides in Wismar). Osterfeuer sind in Nordwestmecklenburg nicht erlaubt.

Hier lohnen sich Wanderungen

Wen es nicht unbedingt an die Ostseeküste zieht, der könnte einen Ausflug an den Neuklostersee unternehmen. Dort gibt es mehrere ausgeschilderte Wanderrouten in unterschiedlichen Längen. Auch ein Ausflug an den Stausee in Alt Farpen lohnt sich. Der ist von einem Waldgebiet umgeben, in dem man gut Ostereier verstecken und suchen kann – genauso wie in Neuburg. Dort gibt es ebenfalls einige schöne grüne Wanderwege, die rund um den Thingplatz führen. Vom Sportplatz führt eine Treppe dorthin. An den Stausee gelangt man über eine Zufahrt auf der rechten Seite zwischen Alt Farpen und Robertsdorf. Das Hinweisschild ist recht klein.

In Wismar lohnt sich ein Spaziergang am Alten Hafen. Dort werden auch Fischbrötchen verkauft. Museen haben nicht geöffnet.

Polizei kündigt Kontrollen an

Dafür ist der Weg in die Landeshauptstadt nicht weit. Das Freilichtmuseum Schwerin-Mueß startet am Ostersamstag ab 10 Uhr in die Saison und mit der neuen Sonderschau im Mueßer Kunstkaten. Der Titel lautet: „Mit 80 Farben um die Seele“. Gezeigt werden Malereien, Collagen, Illustrationen und keramische Arbeiten der Künstlerin Petra Sentek. Auf dem weitläufigen Museumsgelände am Südufer des Schweriner Sees können Familien durch frisch herausgeputzte Gärten spazieren, auf dem Abenteuerspielplatz verweilen, auf Parkbänken entlang der Wiesen entspannen und die Ruhe, die Natur und die Geschichte dieses besonderen Ortes genießen. Telefonische Voranmeldungen sind nötig (0385 / 20841 14).

Besucher aus anderen Bundesländern sollten besser keinen Ausflug nach Nordwestmecklenburg unternehmen. Das ist wegen der Corona-Pandemie im Moment untersagt. Die Polizei hat deshalb Kontrollen angekündigt. Wo genau verrät sie nicht – nur so viel: an der Küste und im Landesinneren. Neben bereits festgelegten Einsatzorten werden sie bei Bedarf auch spontan dort eingesetzt, wo es die Situation erfordert oder Unterstützung für die zuständigen Ämter erforderlich ist. Zudem wird die Einhaltung der Corona-Maßnahmen während der Streifentätigkeit überprüft. Im vergangenen Jahr sind Autofahrer öfter an der Zufahrt zur Insel Poel überprüft worden.

Von Kerstin Schröder