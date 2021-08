Wismar

Zwischen Herbst und Frühling graben Wildschweine seit Jahren immer wieder den Boden entlang der Poeler Straße um. In den Gärten hinter den Backsteinhäusern fühlen sich die Schwarzkittel ebenso heimisch wie im Wohngebiet Schwanzenbusch oder in der Nähe der Tarnowschule – zum Leidwesen von Anwohnern und besorgten Eltern.

Wildschweine sollen in Wismar dezimiert werden

Das Problem ist erkannt. Verwaltung, Politik, Jäger und Kleingärtner wollen die Wildschweine zurückdrängen und dezimieren. Neu sind ein Stadtjäger und ein Expertengremium. Reinhard Degen, Anwohner in der Poeler Straße, begrüßt die Maßnahmen. „Ein Stadtjäger ist sicher eine gute Sache. Wichtig ist, dass etwas unternommen wird.“ Der Rentner hat 31 Jahre auf der Werft gearbeitet. Hinter dem Haus in der Poeler Straße hat er einen kleinen Garten, sein Kleinod.

Wie frisch umgegraben: Wildschweine haben im Rasen hinter dem Wohnhaus Poeler Straße 124 nach Fressbarem gesucht. Quelle: Haike Werfel

Dahinter kommt die „Wildnis“. Zäune sind gezogen, um den Einfall aus Richtung Torney/Haffeld zu verhindern. Reinhard Degen, der sich vor Jahren für die kleine Brücke zwischen Poeler Straße und Kagenmarkt in Richtung Grundschule eingesetzt hat, sieht die Brombeerhecken bei der Sporthalle als einen Schwachpunkt. Hier müsse die Stadt handeln.

Wismar setzt Stadtjäger ein

Dass mit dem Wismarer Ulrich Kändler ein Stadtjäger eingesetzt wird, der die gesamte Problematik koordinieren soll, begrüßt auch Frank Porath. Der Anwohner von der Poeler Straße hat schon häufig gesehen, dass die Wildschweine in den Vorgärten gewühlt haben. „Es muss etwas unternommen werden, es muss ja nicht erst was passieren“, meint der Wismarer.

Auf der anderen Straßenseite, am Schwanzenbusch, wohnt Eddi Janssen. Er weiß, dass Eltern ihre Schulkinder in der dunklen Jahreszeit aus Angst vor Wildschweinen nicht allein durch den kleinen Weg vom Wohngebiet zur Poeler Straße gehen lassen wollen, um zur Schule oder zur Bushaltestelle zu kommen.

„Ein Wunder, dass noch nichts passiert ist“

Ein Kleingärtner vom Torney wundert sich, dass noch nichts passiert ist. „Im Herbst und Winter ist der Rasen hinter den Backsteinhäusern manchmal mehr braun als grün, weil da so viele Wildschweine sind. Die verlieren die Angst und werden dann irgendwann gefährlich. Man muss dagegen was tun. Ein Stadtjäger ist eine Möglichkeit.“ Der Kleingärtner erzählt, dass in den letzten Monaten einiges unternommen wurde, um die Wildschweine aus den Gärten zu halten.

Bei der Problematik der „verwilderten“ Gärten haben Stadtverwaltung, der Kreisverband der Gartenfreunde und der Kleingartenverein Am Torney nach Lösungen gesucht. Denn die Obstbäume ziehen mit dem Fallobst die Schwarzkittel an.

Kleingartenverein zieht Wildzäune

Nach Angaben des Kleingartenvereins Am Torney sind seit November 2019 umfangreiche Maßnahmen eingeleitet worden. So wurde beispielsweise ein Wegeobmann eingesetzt, der sich unter anderem um die Wildschwein-Schutzmaßnahmen kümmert. Außerdem wurden bei mehreren Wegen Gartentore errichtet, in Teilabschnitten Wildzäune gezogen sowie Zäune repariert oder durch stabilere ersetzt. Damit wird vor allem der Einfall der Wildschweine vom Torney und der Straße Kleine Arbeit, von unverpachteten Gärten und vom Moor verhindert.

Am Torney bis zu 80 Prozent wildschweinfrei

In Richtung der Backsteinhäuser in der Poeler Straße wurde ein weiterer Wildzaun gezogen. Laut Kleingartenverein Am Torney sollen 70 bis 80 Prozent der Kleingartenanlage mittlerweile wildschweinfrei sein.

All die Anstrengungen des Kleingartenvereins Am Torney könnten dazu führen, dass die Wildschweine, die aus Richtung Dorstein und der Schlammteiche der früheren Zuckerfabrik kommen, in der Poeler Straße an den Zäunen hinter den Backsteinhäusern festhängen. Wie in einer Sackgasse. Ab Herbst wird es sich zeigen.

Von Heiko Hoffmann