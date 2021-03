Wismar vor 60 Jahren: Fünf Jugendliche sterben bei Ruderunglück

Wismar

Es war am 31. März 1961, einem Karfreitag, als vor Wismar fünf Ruderer im Alter zwischen 14 und 16 Jahren bei einem Bootsunfall tödlich verunglückten. In der Folge dieses tragischen Ereignisses löste sich der Ruderverein selbst auf, womit der traditionsreiche Rudersport in Wismar ein jähes Ende fand.

Hergang vor 60 Jahren recherchiert

Was war geschehen? Das wollte Autor und Ruderer Wolfgang Fröhling (70), Mitglied im Stralsunder Ruderclub (SRC), 60 Jahre nach dem Ereignis genauer wissen. Er hat dazu vor allem zahlreiche Wismarer Wassersportler befragt in der Hoffnung, nach so langer Zeit noch etwas zu dem damaligen tragischen Unfall erfahren zu können.

Die einzige hierzu erschienene sehr spärliche Kurzmeldung in der Lokalpresse von Anfang April 1961 lag ebenfalls als Quelle vor. Das Ergebnis der Recherche bleibt lückenhaft. Trotzdem entstand aus den gewonnenen einzelnen Informationen eine angenäherte Rekonstruktion von dem traurigen Ereignis.

Zugang zum Bootshaus

Wie in Stralsund seit 1894 gab es auch bis 1961 in Wismar einen traditionsreichen Vereinssport im Rudern. Die fünf Jugendlichen aus Wismar hatten Zugang zum Bootshaus und nutzten diese Möglichkeit, um wohl ohne Wissen und Erlaubnis der Verantwortlichen mit einem Sportruderboot trotz ungünstiger Windverhältnisse bzw. Wettervorhersage in Richtung Rerik/Salzhaff, also in nördliche Richtung, zu rudern.

Der Wind nahm zu

Auf ihrem Rückweg, der Wind hatte inzwischen zugenommen, durchfuhren sie gegen Mittag, aus dem Breitling (östlich von Poel) kommend , den sogenannten Strom, über den die Brücke vom Festland zur Insel Poel verläuft. Nach Passage der Brücke wurde das Sportboot zwischen 12 und 13 Uhr von Zeugen letztmalig gesichtet.

Es wehte zu dieser Zeit zunehmend starker Wind aus West mit Böen von 6 bis 8 Windstärken. Die Ruderer steuerten nun auf den heimatlichen Bootssteg am Bootshaus in Wismar-Wendorf zu. Sie hatten den relativ windgeschützten Bereich östlich von Poel gerade verlassen und wollten jetzt die vor ihnen liegende, aber voll dem Westwind ausgesetzte, große offene Wasserfläche zwischen der Südspitze von Poel und dem Walfisch (Insel in der Wismarbucht), „den fulen Bäk“ („den faulen Bach“), überqueren.

Das gelang ihnen offensichtlich nicht mehr. Diese Annahme wird einerseits gestützt aufgrund der an den darauffolgenden Tagen angetriebenen Gegenstände sowie andererseits deren Fundort und der westlichen Windrichtung am Unglückstag.

Wahrscheinlicher Unglücksort gilt als Hexenkessel

Der anzunehmende Unglücksort wird von Wismarer Wassersportlern unter anderem als sogenannter Hexenkessel beschrieben. In diesem Revier baut sich erfahrungsgemäß bei stärkerem Westwind, zusammen mit einer dann auch zwischen den Inseln Walfisch und Poel entstehenden starken Strömung, eine kurze aber hohe Welle auf. Hierauf trifft dann auch noch die aus der Richtung östlich um Poel herum kommende Gegenströmung.

Offenes Ruderboot

Die Einflüsse von Wind, Strömung, Wellen und die Wassertemperatur ausgangs des Winters in diesem Revier haben am Unglückstag zu einer extrem kritischen Situation für die Bootsbesatzung geführt. Die aufgewühlte See wurde hier für das niedrig bordige und offene Ruderboot mit seinen fünf jugendlichen Insassen zum Verhängnis, auch weil es wohl in eine sogenannte Kreuzsee geraten sein mag, bei der das Wasser gefühlt aus allen Richtungen kommt.

Sportboot voll Wasser

Alle befragten Wismarer Wassersportler bestätigten die Gefährlichkeit dieser Stelle und berichteten, dass gerade hier bei solchen Windverhältnissen immer wieder mal kleinere Sportboote in gefährliche Situationen oder gar Seenot geraten sind. Es ist deshalb anzunehmen, dass das Sportboot in diesem Seegebiet voll Wasser schlug, immer tiefer eintauchte und somit nicht mehr beherrschbar war.

Kalte Wassertemperatur

Selbst unter der Annahme, dass sich die Ruderer nun außerhalb des Bootes befanden und sich dann aber richtigerweise am im Wasser treibenden Boot aus Holz festhielten und versuchten, mit dem Boot schwimmend das nicht sehr weit entfernt gelegene östliche Ufer noch zu erreichen, ist davon auszugehen, dass allein die äußerst geringe Wassertemperatur im März in kürzester Zeit zur Entkräftung und letztlich zum Ertrinken führte.

Ostersonnabend erste Funde

Bereits am Ostersonnabend, dem Tag nach dem Unfall, wurden die ersten an Land getriebenen Gegenstände zwischen den Ortschaften Redentin und Strömkendorf geborgen. Laut damaliger Zeitungsmeldung wurden am 4. April weitere Teile im gleichen Uferbereich aufgefunden. Man hatte jetzt das Sportboot, zwei Riemen, vier Rollsitze, eine Flagge, die Steuerung, ein paar Turnschuhe und Bodenbretter.

Kanuten der TSG Wismar sprechen beim Ruderunglück vor 60 Jahren auch heute noch von einem „einschneidenden Ereignis". Die Sicherheitsvorkehrungen wurden in der Folge verschärft.

Das gefundene Bootszubehör (Flagge und Steuerung) lässt darauf schließen, dass es ein Wanderruderboot war, wahrscheinlich ein gerade in diesen Jahren noch häufig gerudertes Riemenboot, ein Vierer mit Steuermann. Das Foto zeigt ein solches Sportboot aus Stralsund bei einer Regatta in Greifswald aus dieser Zeit.

Gemeinsame Grabstelle

Die erst in der Folgezeit aus dem Wasser geborgenen fünf Toten der Jahrgänge 1944 bis 1946 wurden am 22. April 1961 auf dem Friedhof in Wismar auf einer gemeinsamen Grabstelle beigesetzt. Deren fünf Einzelgräber mit den Grabsteinen sind bis heute erhalten. Sie waren noch Schüler oder Lehrling.

Auf dem Friedhof in Wismar erinnert eine gemeinsame Grabstelle mit fünf Einzelgräbern an die jungen Männer, die am 31. März 1961 tödlich verunglückt sind. Quelle: Heiko Hoffmann

Für den Wismarer Ruderverein war das Unglück vor 60 Jahren so einschneidend, dass offensichtlich jegliche Freude am Aufrechterhalten des Rudersports zerbrach. Der Verein löste sich daraufhin auf.

Schwerstes Unglück im Nordosten

Bis in die Gegenwart hinein ist dieses traurige Ereignis gerade vielen Älteren in Wismar in Erinnerung geblieben und Teil der Stadtgeschichte Wismars geworden. Aber auch in den Rudervereinen im Land, so in Wismars Welterbepartnerstadt Stralsund, gibt es das Gedenken daran noch.

Dieser tödliche Unfall von Wismarer Ruderern im Jahr 1961 ist wohl bis heute das schwerste bekannt gewordene derartige Unglück im Nordosten Deutschlands. Ein weiteres schweres Unglück mit vier toten Ruderern des Vereins von Bergen auf Rügen ereignete sich nur wenige Jahre später im Großen Jasmunder Bodden. Der Stralsunder Ruderverein (SRC), mit gegenwärtig rund 210 Mitgliedern einer der größten Rudervereine in Mecklenburg-Vorpommern, blieb in seiner langen Vereinsgeschichte bis heute von Unglücken mit schwerem Personenschaden auf dem Wasser verschont.

Das liegt sicherlich auch daran, dass gemäß der Ruder- und Bootshausordnung vieles zum Themenkreis Sicherheit festgelegt ist. So dürfen zum Beispiel längere Ausfahrten nur unter Verantwortung eines erfahrenen Ruderers im Boot durchgeführt werden.

Rudersport in MV

Derzeit wird der Rudersport in MV von 14 Vereinen ausgeübt. Und immer mal wieder werden von einigen dieser Vereine bis heute im schönen Wismarer Revier Wanderruderfahrten, zum Beispiel „Rund Poel“, durchgeführt, an denen auch schon Stralsunder Ruderer teilgenommen haben.

