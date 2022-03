Wismar vor großem Spendenlauf – hier gibt es alle wichtigen Infos

Wismar

„Die Aufregung steigt, wir sind schon gespannt, wie viele Leute mitmachen“, sagt Stefan Schröder. Bei ihm und seiner Frau Susann laufen die organisatorischen Fäden für den Spendenlauf Wismar 24/7 zusammen. Der Termin steht: Von Freitag, 17. Juni, bis Freitag, 24. Juni, wird rund um die Uhr im Stadion des Polizei SV in Wismar-Wendorf gelaufen. Start und Ziel sind jeweils um 17 Uhr.

„Laufen kann fast jeder und wenn es nur eine Runde ist. Am Ende zählt das gemeinsame Mitmachen und dass wir soziale Projekte unterstützen“, so Susann Schröder.

Sportliche Familie denkt besonders an Kinder

Die Familie wohnt in Nakenstorf am Neuklostersee. Stefan (42) ist Geschäftsführer der Krebs-Unternehmensgruppe in Wismar, Susann (39) absolviert zusätzlich ein Studium zur Heilpraktikerin. Beide lieben den Sport und ihre drei Kinder Bennet (8), Carl (4) und Stefan (3). Die Eltern wissen aus eigener Erfahrung, dass nicht alles glatt läuft im Leben und wie wichtig die Unterstützung für den Nachwuchs ist. Stefan Schröder: „Ziel Nummer eins ist darum, dass wir mit dem Spendenlauf Kinder unterstützen möchten.“

Mit 50 Cent pro Runde ist jeder dabei

Jeder Teilnehmer ist mit 50 Cent pro Runde dabei. Wie viele Runden jeder läuft, kann jeder selbst entscheiden. Unterstützt wird das Event von der Rudolf-Tarnow-Grundschule sowie den beiden Gymnasien Gerhart Hauptmann und Geschwister Scholl. „Dafür sind wir sehr dankbar, denn damit sichern wir ab, dass die Zeiten von 8 bis 15 Uhr besetzt sind“, sagt Susann und ergänzt: „Keine Minute soll die Laufbahn unbesetzt sein, auch nachts nicht.“

Ingo Pontow mit 314 Runden vor vier Jahren

Den ersten 24/7-Spendenlauf hatte Wismar im März 2018 erlebt. Kaum fassbare 35 445 Runden wurden gedreht. Der Wismarer Ingo Pontow absolvierte 314 Runden in einer Woche. Bricht 2022 jemand seinen Rekord? „Die vielen Runden und die Spendensumme von 39 000 Euro, das war der Wahnsinn“, ist Stefan Schröder noch heute stolz auf die Resonanz und die Unterstützung von Helfern und Firmen. In einem Jubelschrei würde der sportliche Geschäftsmann ausbrechen, wenn die Ergebnisse von 2018 sogar noch getoppt werden könnten.

Helfer werden noch gesucht

Ohne Teamarbeit und Unterstützung wird es auch in diesem Jahr nicht gehen. „Wir suchen noch Helfer, die uns zum Beispiel bei der Organisation vor Ort, beim Verteilen von Bananen und beim Ausschank unterstützen“, so Susann Schröder. Wer mitmachen möchte, kann sich an Susann (susannschroederbcs@gmail.com) oder an Stefan (0160 / 925 15 617) wenden.

Ein dickes Dankeschön geht schon jetzt an den PSV für die Stadionnutzung. Nachts wird das Flutlicht die Laufbahn erhellen. Weil einige Lampen defekt sind, werden die Veranstalter die Reparatur übernehmen. Das wird „aber nicht aus dem Topf der Spendengelder finanziert“, versichert Stefan Schröder.

Die Schirmherrschaft für den Spendenlauf übernimmt Bürgermeister Thomas Beyer, zu den Förderern zählen auch die Bundes- und Landtagspolitiker Frank Junge und Tilo Gundlack. Die Holzfirma Egger hat schon fünf Paletten mit Getränken angekündigt, weitere Firmen möchten spenden. Spendenbescheinigungen ab 50 Euro werden übrigens über den BSV Egger Running Division ausgestellt.

Party im PSV-Stadion

Beim Spendenlauf vor vier Jahren waren Kälte und auch Schnee im Spiel. 2022 werden warme Temperaturen zusätzlich für gute Laune sorgen. Außerdem steigen am Eröffnungs- und Schlusstag Partys von 19 bis 22 Uhr im Stadion. Die DJs Peter Brandenburg und Roy Klinke legen zum gemütlichen Bier auf, Peter Pegel und Rob Hempel führen moderierend durch den Abend.

Spenden gehen an drei Einrichtungen

Die Spenden von Wismar 24/7 gehen an den Förderverein für die Kinder der Schweriner Kinderklinik und des Kinderzentrums Mecklenburg e. V., an den Förderverein Kinder- und Jugendmedizin Wismar sowie an Das Boot Wismar, Verein zur Förderung seelischer Gesundheit und Integration, und hier speziell speziell für Kinder von psychisch belasteten Eltern.

Die drei Partnerschulen erlaufen die Hälfte der Einnahmen für sich, die andere Hälfte ist für den großen Spendentopf.

Von Heiko Hoffmann