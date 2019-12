Wismar will 2020/21 in Schulen und Sportstätten investieren

Wismar

Der Haushalt der Stadt Wismar steht: Trotzdem muss mehr Geld her – beziehungsweise es soll weniger an den Kreis abgegeben werden. Auf Antrag der Linken soll sich der Bürgermeister zusammen mit anderen Gemeinden aus Nordwestmecklenburg für eine Absenkung der Kreisumlage einsetzen – um mindestens vier Prozent. Die Wismarer Kreistagsmitglieder sollen sich ebenfalls dafür stark machen, so der Vorschlag der Linken. Der ist von den Stadtvertretern mit deutlicher Mehrheit beschlossen worden – genau wie der Haushalt an sich.

Nach Auskunft von Bürgermeister Thomas Beyer ( SPD) ist für 2020 geplant, dass gut 23 Millionen Euro ausgegeben werden. Dem gegenüber stehen Einnahmen von 19 Millionen Euro. Auch 2021 gibt es bei diesen Summen ein Defizit – mit 22,8 Millionen Euro an Auszahlungen und 18 Millionen Euro an Einzahlungen.

Eigenkapital und Steuereinnahmen steigen

Ein großer Schwerpunkt der Investitionen liegt im Bereich Schulen – wie die Sanierung der Reuterschule oder der Neubau der Grundschule. Auch die Modernisierung der Sport- und Mehrzweckhalle sowie eine neue Sanitär- und Umkleideeinrichtung im Kurt-Bürger-Stadion zählen dazu. Die neue Werftstraße und die neue Brücke über den Wallensteingraben sollen 2020 entstehen.

Unter anderem soll auch in die neue Werftstraße investiert werden. Quelle: Ulrich Jahr/Arno Zill

Positiv entwickelt hat sich das Eigenkapital – von 206 Millionen Euro im Jahr 2014 auf 233 Millionen Euro im kommenden Jahr. Auch die Steuereinnahmen sind gestiegen – aber eben nicht so sehr, wie es das Land Wismar als „sogenannter steuerstarker Gemeinde“ in seinem novellierten Finanzausgleichsgesetz ( FAG) zutraut. Deswegen plant die Stadt in den kommenden Jahren nur mit 19 Millionen Euro, die durch die Gewerbesteuern in die Kasse fließen. Im Gegensatz zu Wismar bekommt der Kreis sehr viel mehr Geld durch das FAG. Deswegen wird vonseiten der Stadt eine Senkung der Kreisumlage gefordert – um so Entlastung zu schaffen.

Landrätin will Kreisumlage senken

Laut Ankündigung von Landrätin Kerstin Weiss ( SPD) wird derzeit der Nachtragshaushalt erarbeitet, der im Februar kommenden Jahres dem Kreistag vorgelegt werden soll. Der beinhaltet nach dem derzeitigen Stand eine Absenkung der Kreisumlage. Das ist jener Betrag, den die Städte und Gemeinden an den Landkreis zahlen und eine der größten finanziellen Belastungen für die Kommunen. Wie stark die Abgabe gesenkt werden soll, steht noch nicht fest.

Nach Berechnungen des Städte- und Gemeindetags erhält der Landkreis 2020 insgesamt etwa 20 Millionen Euro mehr gegenüber 2019, wenn man den aktuellen Kreisumlagesatz von 39,85 Prozent zugrunde legen würde. Das Land selbst gibt die Empfehlung, dass der Anteil, der allein aus der Erhöhung der Kreisumlagegrundlage beruht, durch Senkung der Kreisumlage bei den Gemeinden verbleiben solle. Dies wären in Nordwestmecklenburg etwa drei Millionen Euro oder umgerechnet auf die Kreisumlage – zwei Prozent.

FDP kritisiert die Haushaltsplanung

Die Wismarer Stadtvertreter möchten am liebsten mehr, um die Ausgaben zu verringern. Die FDP übt Kritik am Haushalt 2020/2021. „Er zeigt leider erneut, dass man sich in der Vergangenheit an den Ressourcen versündigt hat“, so der Fraktionsvorsitzende René Domke. Zwar konnten Schulden endlich abgebaut werden, aber schon wieder gibt es neue Defizite und der tiefe Griff in die Rücklagen mit 2,26 Millionen Euro und 5,63 Millionen Euro. „Das zeigt, dass es uns nicht einmal gelingt, in wirtschaftlichen Hochphasen mit den ständig steigenden Steuern und Zuweisungen auszukommen“, teilt er in einer schriftlichen Stellungnahme mit.

So seien die Einnahmen aus Steuern und Zuweisungen seit 2012 um 39 Prozent auf 65,6 Millionen Euro gestiegen, die Kosten der Verwaltung im engeren Sinne allein um 36 Prozent auf 46 Millionen Euro jedoch auch. Deshalb sei es an der Zeit, endlich einmal den Steuerzahlern, den Bürgern und Unternehmen der Stadt zu danken, die nun schon über Jahre vergleichsweise hoch belastet würden.

Bürger sollen über Steuergelder mitentscheiden

Zudem würde es dauerhaft defizitäre Betriebe der Stadt geben, die mit 1,5 Millionen Euro zu Buche schlagen. Das Theater brauche selbst bei höherer Auslastung jedes Jahr eine halbe Million Euro an Zuschüssen. Die FDP fordert deshalb, dass die Wismarer zumindest in Teilen über die Prioritäten und die Verwendung ihrer Steuergelder mitentscheiden dürfen.

Wie Bürgermeister Beyer entgegnet, brauche die Verwaltung gutes Personal, in das investiert wird. Auch Azubis würden weiter ausgebildet. Und ja, es gäbe städtische Einrichtungen wie das stadtgeschichtliche Museum, die nicht kostendeckend arbeiten. Aber auch das Phantechnikum sei einst mit schwachen Besucherzahlen gestartet, lege jetzt aber von Jahr zu Jahr bessere Zahlen vor.

Wismar bei Investitionen stark

Auch Tom Brüggert ( CDU) teilt die Kritik der FDP nicht. Der Haushalt sei in verschiedenen Ausschüssen beraten worden – viele Änderungsvorschläge hätte es nicht gegeben. Bei den Investitionen sei Wismar weiterhin stark – das stärke die Handlungsfähigkeit der Stadt in der Zukunft.

Die AfD hat sich bei der Abstimmung enthalten. Ihre Kritikpunkte waren: die Personalkosten seien gestiegen, die Steuerbelastung höher als in anderen Gemeinden und bei Krediten gäbe es eine hohe Zinsquote und lange Tilgungsdauer.

