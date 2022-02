Wismar will Arbeitsgruppe zur Werft gründen

Wismar

Zur Zukunft der Werft soll in Wismar eine Arbeitsgruppe gebildet werden. Das kündigte Bürgermeister Thomas Beyer (SPD) am Donnerstag auf der Sitzung der Bürgerschaft an. Beyer: „Konkrete Aussagen zu dem, wie es weitergeht, können jetzt natürlich noch nicht getroffen werden.“ Die MV Werften hatten am 10. Januar Insolvenz angemeldet.

Ab März wechseln viele Beschäftigte von MV Werften in Transfergesellschaften. „Dies soll dazu dienen, die Belegschaften zusammenzuhalten, so dass diese Industriebetriebe grundsätzlich erhalten bleiben können“, so der Bürgermeister. Er verwies darauf, dass es auf Landesebene eine Lenkungsgruppe zur Zukunft der Werften gibt, an der die Hansestadt beteiligt ist. Bei der ersten Sitzung hat Beyer die Stadt vertreten, beim zweiten Mal war es Senator Michael Berkhahn (CDU).

Beyer: Genting-Konzern zu schwach für eigenen Beitrag

Als Bürgermeister stehe er in regelmäßigem Kontakt mit der Werft, mit der Landesregierung, mit dem Betriebsrat und den Gewerkschaften. Rückblickend sagt Beyer. „Sowohl die letzte als auch die jetzige Landesregierung haben aus meiner Sicht ihren Handlungsrahmen gemeinsam mit dem Landtag in vollem Umfang ausgeschöpft. Am Ende scheint es tatsächlich so gewesen zu sein, dass der Genting-Konzern zu schwach war, um seinen Beitrag zu leisten, und die Eigentümer des Konzerns waren offensichtlich leider dazu nicht bereit.“

Mit dem Insolvenzverwalter habe die Stadt ein 14-tägiges Update verabredet. „In den Videokonferenzen erörtern wir sowohl die Gesamtsituation, den Stand der Bemühungen, Käufer für die ‚Global I‘, für die Werft an sich und für die Kabinenfabrik zu finden, besprechen aber auch ganz praktische Fragen, wie zum Beispiel den Weiterbau und die Vollendung der B 1, der neuen Erschließungsstraße zum Gewerbegebiet West, woran die Werft nun einfach mitwirken muss“, so der Bürgermeister.

Wohnschiff „Libra“ soll Wismar verlassen

Weitere Themen sind die Vorbereitung des Planfeststellungsverfahrens für die Vertiefung der Hafengewässer, aber auch der Verbleib des Wohnschiffes „Superstar Libra“. Beyer: „Wir erwarten schon, dass die ‚Libra‘ möglichst bald die Hansestadt Wismar verlassen wird, zu dem ihr bestimmten Ort der Verschrottung, so wie es auch ursprünglich geplant war.“

Linken-Fraktionschef Horst Krumpen wollte vom Bürgermeister wissen, ob er Kenntnis davon hatte, dass, wie er Medien entnommen habe, es offensichtlich im letzten Jahr schon Planungen gab, dass die Werft abgewickelt werden soll, unabhängig von der Frage der Insolvenz des Genting-Konzerns. Beyer beantwortete die Frage mit einem klaren „Nein“ und fügte hinzu: „Wenn es so gewesen wäre, dann wäre ich mit Sicherheit einer der ersten gewesen, der auf die Pauke gehauen hätte.“

Von Heiko Hoffmann