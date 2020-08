Wismar

Die Wismarer Groß-Baustelle in der Poeler Straße sorgt an vor allem an Regentagen für lange Staus ins Stadtzentrum hinein. Das Warten in der Autoschlange ärgert einige Einheimische, die das auch der Stadtverwaltung mitteilen. Wie Stadtsprecher Marko Trunk berichtet, würden Hinweise dazu von Wismarern und Autofahrern aus den umliegenden Dörfern kommen.

Da die Baustelle der Deutschen Bahn vermutlich noch zwei Jahre den Verkehr auf Wismars Straßen beeinträchtigen wird, macht ein neuer Flyer nun dafür Werbung, sich mehr aufs Rad zu setzen, anstatt immer nur ins Auto zu steigen.

Anzeige

Vom Zentrum zum Friedenshof mit Fahrrad nur halb so lange unterwegs

Gestaltet hat das Info-Blatt Marie Windrum, Studentin an der Hochschule Wismar. Sie hat auf einer Seite eine große Karte gestellt, die die Radfahrtzeiten anzeigt – von den umliegenden Dörfern ins Wismarer Stadtzentrum und von Stadtteil zu Stadtteil. Dabei werden auch die Unterschiede zum Auto vorgerechnet.

Weitere OZ+ Artikel

Demnach brauchen Autofahrer vom Zentrum zum Stadtteil Friedenshof 14 Minuten, Radler nur sieben Minuten. Nach Dorf Mecklenburg lässt es sich in 22 Minuten radeln, das Auto ist fünf Minuten eher da. Auch nach Wismar-Wendorf kommen Fahrradfahrer vom Zentrum aus fast so schnell wie mit dem Pkw – der Unterschied beträgt auf dem Weg zwei Minuten.

Motto der Kampagne „Fett verbrennen – nicht Öl“

„Die Zeiten sind realistisch und die Strecken die meistgenutzten in Wismar und der Umgebung“, berichtet Norbert Benz vom Ordnungsamt der Stadt. Er hat gemeinsam mit der Studentin das Projekt umgesetzt. Das macht auch auf den Gesundheitsaspekt des Radfahrens aufmerksam: Auf der anderen Seite des Info-Blattes stehen Fakten, die überzeugen sollen, umzusatteln. So würden 25 Prozent aller Autofahrten nach zwei Kilometern enden. Und auf bis zu drei Kilometern seien Radler genauso schnell wie Autofahrer, heißt es dort.

Das Motto der Kampagne lautet „Fett verbrennen – nicht Öl“. Außerdem werden die verschiedenen Radtypen erklärt – mit und ohne Antriebsunterstützung. Dazu wird erläutert, wie schnell die Räder sind, ob für sie eine Helmpflicht gilt und auf welchen Wegen man mit ihnen unterwegs sein kann.

1000 Flyer sind gedruckt worden. Sie werden in dieser Wochen in den öffentlichen Einrichtungen der Stadt – wie der Touristinformation, dem Bauamt oder dem Stadthaus – verteilt.

Wismar schließt sich fahrradfreundlichen Kommunen an

Wie Senator Michael Berkhahn ( CDU) berichtet, soll in den kommenden Jahren der Fokus aufs Radfahren weiter verstärkt werden. Die Stadt hätte sich bereits einem Initiativkreis für radfahrerfreundliche und fußgängerfreundliche Kommunen angeschlossen. Aus dem soll im Oktober ein Verein werden. Und Wismar möchte ein Gründungsmitglied werden, wenn die Bürgerschaft zustimmt.

Ziel sei es, den Radverkehr zu verbessern und weiterzuentwickeln. Der Kostenpunkt für die Stadt beträgt 2000 Euro im Jahr. So hoch ist der Mitgliedsbeitrag. Im Gegenzug gibt es eine Förderung vom Ministerium für Energie, Infrastruktur und Digitalisierung. Die wird ab 2021 aber nur noch gezahlt, wenn es einen Verein gibt. Deshalb soll er gegründet werden.

Mit dem Kreis und späteren Verein sollen Kommunen von guten Beispielen anderer Städte lernen und profitieren. Außerdem soll durch das Bündnis die Bedeutung des Radverkehrs auf politischer Ebene gestärkt werden.

Neben der Hansestadt Wismar haben Rostock, Stralsund, Greifswald, Anklam, Schwerin, Neustrelitz sowie die Gemeinde Heringsdorf ihre Absicht bekundet, als Gründungsmitglieder des Vereins aufzutreten. Vergleichbare Arbeitsgemeinschaften haben sich in den vergangenen zehn bis 15 Jahren in fast allen Bundesländern etabliert. Die meisten sind als eingetragener Verein organisiert.

Von Kerstin Schröder