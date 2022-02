Wismar will aus Flugplatz ein Wohngebiet machen

Wismar

Die Hansestadt treibt ein Grundstücksgeschäft zum Flugplatz in Müggenburg voran. Dort könnte ein Wohngebiet entstehen. Doch es gibt viele Fragen, Ungereimtheiten und Kritik.

Der Reihe nach. Der Verkehrslandeplatz befindet sich größtenteils im Eigentum der BVVG (Bodenverwertungs- und -verwaltungs GmbH) und der Stadt. Pächter der Flächen ist seit 1990 die Flugplatzbetriebsgesellschaft. Die Stadt hatte damals einen Pachtvertrag für 99 Jahre geschlossen. Der Pachtvertrag mit der BVVG verlängert sich jeweils um ein Jahr.

Wismar will Flächen kaufen

Seit Monaten gibt es offenbar seitens der Stadt Begehrlichkeiten, die Flächen selber zu vermarkten. „Die BVVG hat der Stadt die ihr gehörende Fläche des Flugplatzes zum Kauf angeboten, zu einem marktüblichen Preis“, so Sprecher Andreas Nielsen. Über die Höhe könne keine Auskunft gegeben werden, die Mittel seien aber vorhanden. Insider berichten das Gegenteil. Die Stadt sei an die BVVG herangetreten.

Fakt ist: Im Haushalt der Stadt wurden für die Jahre 2022/23 insgesamt 500 000 Euro für Flächenankauf eingestellt. Um welche es sich handelt, wird nicht ausgewiesen. Nur auf Nachfrage wird als Randnotiz erläutert: „Die Flächen sind zur städtebaulichen Entwicklung des gesamten Bereiches Müggenburg bedeutsam. Eine denkbare Nutzung wären zum Beispiel Bau- und Ausgleichsflächen.“

BVVG gehören 17 Hektar

Auf OZ-Nachfrage teilt BVVG-Stabsstellenleiterin Constanze Fiedler mit: „Die BVVG ist Eigentümerin der Flächen des Regionalflugplatzes Wismar/Müggenburg. Die insgesamt rund 17 Hektar großen Flächen sind als Luftverkehrsflächen (6,56 Hektar) und Forstflächen (10,8 Hektar) ausgewiesen. Die Forstflächen grenzen an die Start- und Landebahn und gehören zur Sicherheitszone des Flugplatzes. Die Stadt ist Eigentümerin der bebauten Flächen des Flugplatzes.“

Weiter teilt die Sprecherin mit: „Um den Flugplatz weiterhin als Verkehrsflugplatz der Stadt Wismar nutzen zu können, ist die Stadtverwaltung am Kauf der Flächen interessiert und hat das der BVVG mitgeteilt. Ein Vertragsangebot liegt der Stadt seit 7.12.2021 vor.“

Die BVVG ist eine Nachfolgeeinrichtung der Treuhandanstalt. Sie verwaltet, verpachtet und verkauft im Auftrag des Bundes land- und forstwirtschaftliche Flächen auf dem Gebiet der neuen Bundesländer. Auf Nachfrage sagt Constanze Fiedler: Der BVVG sei nicht bekannt, dass Wismar aus den Flächen Bauland machen wolle. Und: Eine Ausschreibung sei nicht erforderlich, gerade weil es hier um den Flugplatz gehe.

Wismar will Flugplatz offenbar aufgeben

Der kleine Tower am Flugplatz in Müggenburg. Quelle: Heiko Hoffmann

Doch der Stadt geht es offenbar gar nicht um den Erhalt des Flugplatzes. Zwar heißt es im Flächennutzungsplan, dass der Flugplatz „gemäß dem Regionalen Raumordnungsprogramm als Verkehrslandeplatz zu sichern“ ist, doch die Kaufabsichten sprechen eine andere Sprache.

Widersprüchliche Angaben zum Kaufinteresse

Nach OZ-Informationen soll Bürgermeister Thomas Beyer (SPD) Vertreter der Politik im letzten Jahr informiert haben, dass der Bund bzw. die BVVG die Flächen verkaufen wolle. Aus einer Akteneinsicht soll aber hervorgehen, dass die Stadt seit 2018 aktiv über den Ankauf der Flächen verhandelt. Ein Insider, der nicht genannt werden will, spricht bei dem ganzen Vorgang von „Intransparenz und Unehrlichkeit“. Es werde nicht mit offenen Karten gespielt. Die Stadt beabsichtige, dort ein Wohngebiet zu errichten. Schon seit September 2021 soll der Vertragsentwurf unterschriftsreif in der Verwaltung vorliegen.

Stadtsprecher Andreas Nielsen bestätigt, dass die Verwaltung eine Entscheidungsvorlage für die Bürgerschaft vorbereitet. Diese müsse dem Flächenankauf zustimmen. Die spätere Nutzung müsse geprüft werden. Eine Festlegung für ein Wohngebiet gebe es aktuell nicht.

Bausenator: Wohnbebauung macht Sinn

Doch nach Angaben von Bausenator Michael Berkhahn (CDU) würden die Pläne mit Wohnbebauung Sinn machen. Dafür spreche auch das neue Wohngebiet auf der anderen Seite des Nord-Ost-Zubringers. Berkhahn: „Ich denke, es wird gehen.“ Machbarkeit und Abstandsflächen zur Straße, zum Abfallwirtschaftshof, zu Biotopen und Wald müssten aber erst gutachterlich geklärt werden.

Berkhahn schließt aus, dass die Stadt den Flugplatz betreiben werde. Der Vize-Bürgermeister erklärt, dass der Flächenankauf das Aus für den Flugplatz bedeuten würde.

Mit Betreibergesellschaft des Flugplatzes hat keiner gesprochen

Holger Voß (l.) und Karl-Heinz Winter von der Flugplatzbetriebsgesellschaft, hier mit einem Plan von der Landebahn, kennen nur gerüchtehalber die Absicht der Stadt, das Pachtland zu kaufen. Quelle: Heiko Hoffmann

Noch nicht gesprochen wurde mit den Nutzern des Flugplatzes. Die Flugplatzbetriebsgesellschaft kenne nur Gerüchte, so Karl-Heinz Winter, Geschäftsführer beim HTG Ingenieurbüro für Bauwesen mit Hauptsitz in Schwerin, und Holger Voss, Chef einer Wismarer Fahrschule. Zu den weiteren Nutzern zählen die Regionalflug Wismar GmbH, die Flugschule, der Hanseatische Luftsportverein und eine Fahrschule.

Auf der ursprünglich landwirtschaftlich genutzten Fläche befindet sich die Graslandebahn (610 m lang, 40 m breit). Der Platz könne von Hubschraubern für den Notarzt zum Betanken genutzt werden. Von Bundes- und Landespolizei sei der Platz in Anspruch genommen worden. Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel landete zweimal in Müggenburg, auch Ex-Bundespräsident Joachim Gauck und der frühere Fußballmanager Rainer Calmund haben Wismar aus der Luft erreicht. Firmenchefs und Zulieferer würden den Platz ebenso nutzen wie Freizeitflieger, wenn auch nicht im großen Stil.

„Wismar hat mit Flugplatz ein Pfund in der Hand“

Karl-Heinz Winter: „Wismar hat mit dem Status als Verkehrslandeplatz ein echtes Pfund in der Hand. Das haben nur wenige Kommunen, das sollte man sich erhalten.“ Natürlich habe man ein Interesse an dem Flugplatz. Winter sieht Vorteile für die Entwicklung von Wismar, wirtschaftlich als auch touristisch, was auch in mehreren Schreiben der Stadt zum Ausdruck gekommen sei.

Um den Flugbetrieb zu gewährleisten – mit der Luftfahrtbehörde gibt es vereinbarte Mindestzeiten – wird regelmäßig investiert. Im letzten Jahr sei ein Wildschutzzaun errichtet worden, jetzt sei die Tankstelle an der Reihe. Bisher habe es von der Stadt stets die Auskunft gegeben, kein Interesse zu haben, das Land zu kaufen. Jetzt sei man überrascht und wolle das Gespräch mit der Stadt suchen.

Von Heiko Hoffmann