Wismar will das Radfahren auf dem Marktplatz verbieten

Wismar

Fahrradfahrer könnten demnächst vom Wismarer Marktplatz verbannt werden. Die Linksfraktion bringt für die Sitzung der Bürgerschaft am Donnerstag, 24. Juni, einen entsprechenden Antrag ein. Danach soll der Bürgermeister prüfen, ob es eine Möglichkeit gibt, das Radfahren auf dem Marktplatz zu unterbinden. „Insbesondere an Markt- und Veranstaltungstagen zeigt sich leider immer wieder, dass Radfahrende zu wenig Rücksicht beziehungsweise keine Rücksicht auf Fußgänger nehmen“, so die Linke.

Fraktionschef Horst Krumpen: „Der Marktplatz ist nach Auskunft der Verwaltung der Hansestadt derzeit ein Bereich, in dem das Radfahren nicht verboten ist.“

Radler bringt ältere Frau zu Fall

Stein des Anstoßes war eine ältere Frau, die zum Einkaufen über den Markt gegangen sei, so Krumpen. Von hinten sei ein Radfahrer gekommen, der die Frau zu Fall gebracht habe. Sie musste ins Krankenhaus, zum Glück sei es bei Prellungen geblieben.

„Die Fahrradsituation in der Hansestadt ist nicht nur auf dem Marktplatz an Markttagen schwierig. Es gibt immer weniger Radfahrer, die sich an Regeln halten“, kritisiert Krumpen und nennt Beispiele. In der ABC-Straße werde der Fußweg ganz selbstverständlich von Radlern genutzt, in der Poeler Straße sind Radfahrer mit Kinderanhänger auf der falschen Seite unterwegs.

Die Stadt sei jetzt wieder rappelvoll. Mindestens an Markttagen und bei Veranstaltungen sollen daher Radfahrer vom Marktplatz verbannt werden.

Blitzumfrage der OZ

Eine Blitzumfrage der OZ, nicht repräsentativ, stärkt das Ansinnen der Linken. Gisela Pulman: „Ich bin für ein Radverbot. Viele schauen sich auf dem Markt um und achten nicht darauf, dass dort ein Fahrradfahrer kommt.“ Auch Maren Rieper meint: „Um den Marktplatz herum ist das Radfahren in Ordnung, aber auf dem Markt selber nicht. Man kann das Fahrrad ja schieben.“ Ähnlich äußert sich Natalja Rennich: „Gerade für Eltern mit Kinderwagen und ältere Menschen mit Rollatoren ist es gefährlich. Da kann immer schnell etwas passieren.“ Silvia Hansenjäger zieht einen Vergleich: „In anderen Städten wie Lübeck und Hamburg ist es schon verboten. So sollte es hier auch sein.“ Ein Mann meint hingegen: „Wenn keine Markttage sind und wenig los ist, sollte man auch fahren können.“

Verwaltung reagiert

An Markttagen wird neuerdings mit Aufklebern appelliert, das Rad über den Marktplatz zu schieben. Quelle: Heiko Hoffmann

Die Stadt hat jetzt reagiert. Auf den Schildern, die an Markttagen zum Tragen einer Maske auffordern, kleben zusätzlich zwei Aufkleber: rot durchgestrichen ist der radelnde Radfahrer, blau gekennzeichnet ist der schiebende Radfahrer.

Seit dem letzten Sonnabend sind die – noch unverbindlichen – Hinweise zu sehen. Die Verwaltung teilt die Beobachtungen der Linksfraktion: „Selbst an Markttagen durchqueren Fahrradfahrer den für die Durchführung des Marktes abgegrenzten Platz und gefährden dadurch Fußgänger.“

Die Stadt will nun die Benutzungs- und Entgeltordnung für die Wochenmärkte ändern. Bürgermeister Thomas Beyer (SPD): „Ich werde eine straßenverkehrsrechtliche Anordnung treffen, die das Befahren des Marktplatzes an Markttagen mit Fahrrädern verbietet.“

Generelles Verbot nicht ausgeschlossen

Darüber hinaus will der Bürgermeister prüfen, ob generell das Befahren des Marktplatzes mit Fahrrädern untersagt wird. Es sei zu beobachten, dass die über dem Marktplatz führenden Wege nicht ausreichen, Fußgänger und Radverkehr aufzunehmen. Die Fußgänger als die schwächeren Verkehrsteilnehmer seien „oft einer Gefährdung ausgesetzt“, so Beyer.

Beginn einer Fahrraddiskussion?

Ist der Antrag der Linken jetzt der Einstieg in eine große Fahrraddiskussion in Wismar? Das Radverbot in der Fußgängerzone wurde bereits heftig diskutiert. Auch über ein Sommerfahrverbot für Radler in der Fußgängerzone wurde schon nachgedacht. „Es geht nicht darum, dass wir den Radverkehr verbieten wollen. Ganz im Gegenteil, wir wollen, dass mehr Leute aufs Rad steigen und damit in der Stadt unterwegs sind. Aber das geht nur miteinander“, sagt Krumpen, der auch Landesvorsitzender des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs ist.

Der Fraktionschef fordert Kontrollen und erwartet mit dem in Auftrag gegebenen Verkehrskonzept für die Hansestadt klare Antworten, zum Beispiel für die Nutzung der Fußgängerzone. Krumpen: „Es geht um Regeln und die Kontrolle. Die Kontrolle fehlt in Wismar, was den Radverkehr angeht, vollkommen.“

Bürgerschaftssitzung im Livestream Die Bürgerschaftssitzung am Donnerstag, 24. Juni, Beginn um 17 Uhr, wird erstmals live gestreamt. Interessierte können diese und die kommenden Bürgerschaftssitzungen über die Homepage der Hansestadt im Stream über diesen Link verfolgen: https://www.wismar.de/Rathaus-Politik/Bürgerschaft/Livestream-Bürgerschaft/ Einige Tage nach der Bürgerschaftssitzung wird das Video der Sitzung zeitversetzt online gestellt (On-Demand-Streaming).

Von Heiko Hoffmann und Ellen Kopischke