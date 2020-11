Wismar

Die Sorge um die Zukunft des Wonnemar in Wismar wird größer. Darum arbeiten Verwaltung und Politik an einem Rettungsplan für den Ernstfall.

Ende September hatte die Interspa-Gruppe mit Sitz in Stuttgart, zu der auch das Wonnemar in Wismar gehört, beim Amtsgericht Stuttgart einen Insolvenzantrag in Eigenverantwortung gestellt. Am Donnerstag musste das Wonnemar im Bad Liebenwerda ( Brandenburg) schließen. Laut Medienberichten sei die wirtschaftliche Lage des dortigen Freizeit- und Erholungsbades prekär. Die Mitarbeiter stünden vor der Arbeitslosigkeit. Die Sanierung in Eigenregie sei fehlgeschlagen.

Peter Spiekermann, Center-Manager der Bäder in Bad Liebenwerda und Wismar, war am Donnerstag in der Lausitz. Das Schicksal Bad Liebenwerda vor Augen wird in Wismar offenbar an einer Rettung gearbeitet. Damit im 20. Jubiläumsjahr nicht die Lichter ausgehen, wird um Lösungen gerungen.

Städtische Beteiligung?

Nach Informationen der OSTSEE-ZEITUNG soll die Wonnemar-Betriebsgesellschaft die Stadt um Finanzmittel von mehreren Hunderttausend Euro gebeten haben. Soll oder kann die Summe von der Verwaltung nicht bezahlt werden, wäre eine andere Lösung möglich: Die Stadt übernimmt das Freizeitbad und betreibt es künftig in Eigenregie weiter mit einer städtischen Gesellschaft. Genau dieser Fall soll jetzt juristisch vorbereitet werden, für den Fall, dass das Insolvenzverfahren nicht gut ausgeht. Das Übernahme-Verfahren könnte mehr als ein Jahr dauern.

Gute Gewinne erzielt

Stillstehen darf der Betrieb dabei nicht: Leere Becken und keine Heizung sorgen vermutlich für massive Schäden an der Anlage. Ein Bürgerschaftsschaftmitglied kann sich das Bad in städtischer Hand vorstellen: „Das Spaßbad hat in den vergangenen Jahren immer gute Gewinne erzielt. Die sind dann aber in die defizitären Unternehmen der Wonnemar-Gruppe in anderen Teilen Deutschlands geflossen. Ich kann mir gut vorstellen, dass das Bad nach der Corona-Pandemie wieder gut laufen wird“, so das Bürgerschaftsmitglied gegenüber der OSTSEE-ZEITUNG.

Bürgermeister will Wonnemar erhalten

Das Wonnemar stand am Donnerstagabend auf der Tagesordnung des nichtöffentlichen Teils der Bürgerschaftssitzung. Inhaltlich wollte sich Bürgermeister Thomas Beyer ( SPD) vorab nicht äußern. Er sagte aber, dass sich die Stadt auf Eventualitäten vorbereiten wolle. Darauf ziele ein Beschluss, „weil wir natürlich wollen, dass das Bad weiter betrieben wird“. Wismar wolle in dem Insolvenzverfahren seine Rechte wahren und „alles daran setzten, dass das Bad weiterlaufen kann“.

Auf die Frage, ob das Wonnemar akut gefährdet ist, antwortete Vize-Bürgermeister Michael Berkhahn ( CDU) mit einem Vergleich. Man müsse sich eine Trapeznummer vorstellen: „Wir sind dabei, ein Netz aufzuspannen, falls doch jemand runterfällt.“

Derzeit nur Schulschwimmen

Seit Anfang November ist das Wonnemar coronabedingt geschlossen. Die Kosten für Strom, Wasser und Gas belaufen sich in dieser Situation auf monatlich rund 50000 Euro. Lediglich das Schulschwimmen findet noch statt.

Peter Spiekermann war am Donnerstag wegen der akuten Lage permanent in Gesprächen in Bad Liebenwerda. „Vor 16 Jahren habe ich das Haus geöffnet, jetzt schließe ich es gerade“, sagte er bitter am Telefon. 60 Mitarbeiter sind dort betroffen. Mit der Stadt werde ausgelotet, ob das Freizeitbad doch noch gerettet werden könnte. Am Freitag sollte eigentlich Strom, Wasser und Gas abgestellt worden, zwei Monate später würde dem Bad ein wirtschaftlicher Totalschaden drohen. Jetzt gibt es einen Funken Hoffnung, weil die Stadt eventuell doch einspringt.

Wismar umsatzstärkstes Bad in der Gruppe

In Wismar soll offenbar rechtzeitig reagiert werden. Spiekermann war noch vor wenigen Tagen zuversichtlich: „Der Standort Wismar ist kerngesund, das Bad ist das umsatzstärkste in der Unternehmensgruppe. Ich gehe fest davon aus, dass das Wonnemar eine positive Zukunft hat.“

Interspa-Gründer und -Geschäftsführer Volker Kurz hatte Ende September angekündigt: „Wir gehen davon aus, dass der Sanierungsprozess und das Eigenverwaltungsverfahren bereits im ersten Halbjahr kommenden Jahres abgeschlossen werden können.“ Am 1. Dezember soll das Verfahren eröffnet werden.

Zur Interspa-Gruppe gehören sechs Bäder in Wismar, Sonthofen, Bad Liebenwerda, Ingolstadt, Marktheidenfeld, Backnang sowie seit November 2016 das 4-Sterne-Hotel in Wismar. Die Interspa Betriebsverwaltungsgesellschaft mbH – quasi die Mutter – und die einzelnen Betriebsgesellschaften wie die Interspa Gesellschaft für Betrieb Wonnemar Wismar mbH hatten den Insolvenzantrag in Eigenverantwortung gestellt. Für die Ingolstädter Betriebsgesellschaft läuft aber schon ein Regelinsolvenzverfahren.

Stadt zahlt für Schul- und Vereinsschwimmen

Alle Bäderprojekte wurden in der Vergangenheit als Public-Private-Partnership-Modell (PPP-Modell) zusammen mit der jeweiligen Kommune konzipiert, finanziert und errichtet. Hierfür stellten die Kommunen der Interspa-Gruppe städtische Grundstücke im Rahmen eines Erbbaurechtsvertrags zur Verfügung.

Als privater Betreiber gewährleistet die Interspa-Gruppe im Gegenzug für die Kommunen das Schul- und Vereinsschwimmen und übernimmt insofern eine kommunale Aufgabe. Die Hansestadt hat sich mit einem Kooperationsvertrag Nutzungszeiten für das Schul- und Vereinsschwimmen gesichert. Dafür zahlt sie rund 1,3 Millionen Euro im Jahr.

Von Heiko Hoffmann und Kerstin Schröder