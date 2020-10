Wismar will gesunkenen Fischkutter nicht ersetzen – wegen Corona

Wismar

Seit im Oktober 2018 der Kutter „Jas von Mund“ im Wismarer Alten Hafen gesunken ist, liegen dort nur noch drei anstatt vorher vier Verkaufskutter. Gleich mehrere Versuche hatte es vonseiten der Hansestadt gegeben, durch eine Ausschreibung den Liegeplatz neu zu vergeben. Immer jedoch ohne Ergebnis.

Aus einem nichtöffentlichen Dokument, das der OZ vorliegt, geht nun hervor, dass die Stadt unter anderem mit einem besonderen Grund argumentiert.

Kein weiterer Kutter wegen Corona?

Das undurchsichtige Thema fand auch seinen Weg in die letzte Sitzung der Bürgerschaft – allerdings nur in den nichtöffentlichen Teil. Mehrere Parteien hatten dazu Anfragen an die Stadtverwaltung geschickt. Die wurden inzwischen auch schriftlich beantwortet – aber eben nicht für die Öffentlichkeit. Aus den Papieren, die der OZ vorliegen, geht unter anderem hervor, dass die Stadt inzwischen überhaupt nicht mehr mit einer Vergabe des vierten Liegeplatzes rechnet. Und zwar aufgrund der Corona-Pandemie.

Laut Schreiben der Stadt sehe die Stadtverwaltung Risiken, weil die Mindestabstandsregeln nicht eingehalten werden könnten, sofern mehr Besucher hinzukämen. Nach Anfrage der OZ bei der Stadtverwaltung bestätigt die das nun offiziell auch.

Alter Kutterbetreiber zeigt sich enttäuscht von der Stadt

Diese Antwort kommt zumindest überraschend. Das findet auch Frank Gustävel. Sein Kutter war es, der im Oktober 2018 im Hafen gesunken war. Er würde auch gern wieder einen Verkaufskutter betreiben, fühlt sich aber im Stich gelassen. Auch seine Bewerbungen wurden abgelehnt – obwohl er laut eigener Aussage einen neuen Kutter vorweisen konnte, „im topp Zustand“.

Oktober 2018: Der Kutter von Frank Gustävel ist im Alten Hafen in Wismar gesunken. Der Liegeplatz soll nun dauerhaft freibleiben. Quelle: Kerstin Schröder

Zum Vorgehen der Stadt sagt er: „Das ist eine Katastrophe.“ Zehn Jahre lang hatte er einen Verkaufskutter im Hafen betrieben, sowie das Bistro am Bahnhof, das er nun auch aufgeben musste. „Der Laden war allein nicht tragfähig. Die Einnahmen aus dem Kutter hatten den Laden immer mit über Wasser gehalten“, berichtet Gustävel.

„Selbst wenn die Stadt noch eine Ausschreibung starten würde, momentan würde ich mich nicht mehr bewerben.“ Frank Gustävel, ehemaliger Kutterbesitzer. Seinen Laden am Bahnhof musste er auch aufgeben. Quelle: Kerstin Schröder

Das neue Schiff, das er für den Liegeplatz am Hafen gekauft hatte, musste er wieder verkaufen. Und er sagt: „Selbst wenn die Stadt noch eine Ausschreibung starten würde, momentan würde ich mich nicht mehr bewerben.“ Die Pachtverträge – auch die der anderen Kutter – laufen nur noch bis Ende 2023. Das würde sich nicht mehr lohnen. Das Vertrauen in die Stadtverwaltung habe Gustävel jedenfalls verloren. Nun will er sich beruflich wie privat erst einmal neu sortieren.

Stadt veränderte Ausschreibungsbedingungen

Die erste Ausschreibung wurde damals ohne Ergebnis beendet. Damals verlangte die Stadt vom künftigen Pächter, ein bereits zum Verkaufskutter umgebautes Schiff zu besitzen. Dann wurden die Ausschreibungsbedingungen „überarbeitet“ – verlangt wurde nur noch eine „Kaufoption“ für einen Kutter. Doch wieder hat kein Bewerber den Zuschlag erhalten. Marco Trunk, Sprecher der Hansestadt Wismar, bestätigt zwar, dass es zwei Bewerber gegeben habe. Auf die Frage, warum sie abgelehnt wurden, antwortet die Stadt aber nur knapp: „Weil keiner die Kriterien erfüllt hat.“

Aus den nichtöffentlichen Dokumenten für die Bürgerschaft geht zudem hervor, dass die Stadt nun recherchieren wolle, ob es auch familiäre Verflechtungen zwischen bisherigen Kutterbetreibern und Bewerbern für den unbelegten Liegeplatz gibt. Denn die Ausschreibungsbedingen sähen vor, dass nur ein Verkaufskutter je Betreiber gestattet ist.

Stadt zieht Zuschlag für einen Bewerber zurück

Beworben hatte sich bei beiden Ausschreibungen auch Tilo Rössler. Er betreibt bereits einen Verkaufskutter in Warnemünde und zudem Kantinen in Schwerin und Wismar. Er hatte zunächst den Zuschlag für den Liegeplatz bekommen, die Stadt Wismar sei aber mit seinem Kutter nicht zufrieden gewesen und zog den Zuschlag zurück.

Er habe dann einen zweiten Kutter ins Rennen geschickt, der sofort verfügbar gewesen wäre, und somit eine Alternative angeboten. „Ich hatte auch beim Hafenamt nachgefragt, ob es eine neue Ausschreibung geben wird. Ich hatte ja schon Investitionen getätigt und hänge jetzt etwas in der Luft“, sagt Rössler. Dass es an dem Kutter liegen soll, dass er den Zuschlag nicht bekommen hat, findet Tilo Rössler zumindest merkwürdig. „Ich dachte, dass ich aufgrund meiner Erfahrung den Zuschlag bekommen hätte und nicht wegen eines Schiffes.“

Bewerbung mit umgebauten Kutter

Schon die erste Ausschreibung beschreibt Tilo Rössler als „dürftig“. „Da sollte man sich mit einem schon umgebauten Kutter bewerben. Da werden sie doch nahezu niemanden finden, der schon ein so umgebautes Schiff nach ihren Vorstellungen hat. Das macht ja wirtschaftlich gar keinen Sinn.“ Denn man wisse auch nicht, ob man den Zuschlag überhaupt bekommt.

Nun soll es also erst einmal gar keinen vierten Kutter mehr geben – wegen Corona. Ob diese Regelung der Stadt auch inkraft getreten wäre, wenn Frank Gustävels Kutter vor zwei Jahren nicht gesunken wäre, bleibt allerdings fraglich.

Von Michaela Krohn