Wismar/Berlin

Brechend voll war die Halle von Mecklenburg-Vorpommern am vergangenen Sonnabend, dem Ländertag auf der 85. Grünen Woche. Sie soll die am besten besuchte der ganzen Messe gewesen sein. Nordwestmecklenburg ist auf der weltweit größten Schau für Ernährung, Landwirtschaft und Gartenbau bis zum Sonntag mit fünf Ausstellern vertreten. Sie werben nicht nur für ihre Produkte, sondern treten auch als Botschafter des Landkreises auf.

„Die Berliner sind in Heerscharen dem Duft des Herings gefolgt“, berichtet Anne-Kathrin Werth vom Köcheclub Wismarbucht. Mit ihrem Team hat sie hundert Kilo der Silberlinge an drei Tagen gebraten und so für die 18. Wismarer Heringstage vom 14. bis 29. März geworben. Voll des Lobes ist auch Gisela Schadwinkel, Geschäftsführerin der „Seeperle“ in Wismar. „Es ist wieder großartig hier auf der Messe. Vom Umsatz her hatten wir den erfolgreichsten Ländertag überhaupt, seit wir auf die Grüne Woche fahren. Und das sind immerhin schon 14 Jahre. Unsere neuen Produkte wie Fischklopse und Lachsstullen wurden uns von den Besuchern quasi aus den Händen gerissen.“

Zur Galerie Aussteller aus Nordwestmecklenburg präsentieren sich auf der Grünen Woche.

Touristisch ist die Grüne Woche ein wichtiger Termin: Berlin ist Ausgangspunkt für Busreisen und Individualtouristen, die auf der Grünen Woche einen wortwörtlichen Vorgeschmack bekommen und dann im Laufe des Jahres für Kurzurlaube oder Ferien an die Ostseeküste reisen.

Zum Ländertag fuhren auch Landrätin Kerstin Weiss und der Leiter der Stabsstelle Roland Finke, zuständig für Wirtschaftsförderung und Regionalentwicklung, nach Berlin. Während ihres Messerundgangs besuchten sie auch die Aussteller aus Nordwestmecklenburg. Außer dem Köcheclub Wismarbucht und dem Restaurant „Seeperle“ sind der Hof „ Silberkuhle“ aus Upahl, die Möbelmanufaktur Goertz aus Wismar und „Outpost One“ aus Dassow bei der Grünen Woche vertreten.

Landrätin Kerstin Weiss: „Wir hatten einen schönen Tag auf der Grünen Woche mit vielen tollen Eindrücken. Unser Bundesland hat mit der Länderhalle wieder eine gute Figur gemacht. Ich bin stolz, dass die Stände aus unserem Landkreis so gut dazu beigetragen haben.“ Die Einladung zum Mitfahren an die Kreistagsmitglieder hatte Karin Lechner ( SPD) angenommen. „Ich hätte nicht erwartet, dass auch so viele internationale Gäste großes Interesse an unserer Länderhalle haben. Vor allem die Fischangebote lockten viele Besucher an“, sagte sie nach dem Rundgang.

Von OZ