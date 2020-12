Wismar

Auf der Suche nach einem Weihnachtsgeschenk kann das Rabattheft „ Wismar Plus“ ein guter Tipp sein. In den nächsten Tagen – auf alle Fälle noch vor Weihnachten – soll es erscheinen. Es kostet zwölf Euro, ist ab 1. Januar für das ganze Kalenderjahr 2021 gültig und nicht personengebunden. Erhältlich ist es in der Tourismuszentrale in der Lübschen Straße 23 A (Tel. 03841 / 22 52 90).

15 Partner mit 18 Angeboten

„Der Nutzer von Wismar Plus kann rein rechnerisch maximal 62,05 Euro sparen. Dabei ist der Verkaufspreis von zwölf Euro bereits abgezogen“, so Sibylle Donath, Amtsleiterin für Tourismus und Kultur. Wismar Plus wird 2021 von 15 städtischen und privaten Partnern mit 18 Angeboten getragen. Trotz Corona und der damit verbundenen Schließung von Einrichtungen zu Beginn des neuen Jahres rechnet Sibylle Donath mit einer guten Nachfrage. „Ich hoffe und rechne damit, dass sich zum Frühjahr hin das Infektionsgeschehen gerade wegen des Impfstoffes beruhigt und wir dann noch ein starkes Tourismusjahr bekommen. Das Couponheft lohnt sich für Besucher ebenso wie für Wismarer“, so Sibylle Donath.

Anzeige

Heft rechnet sich schnell

Im Verkaufspreis von zwölf Euro für das Heft ist bereits eine Stadtführung, ein Besuch der Aussichtsplattform von St. Georgen und der 3D-Film „ Bruno Backstein“ in St. Marien enthalten. Im Vergleich zum individuellen Erwerb dieser drei Leistungen spart der Nutzer bereits einen Euro.

Hier können Sie sparen Bei diesen 15 Einrichtungen können Sie sparen (Beträge in Klammern): 1. Tourist-Information: öffentliche Stadtführung (Ersparnis: 7 €), Aussichtsplattform St. Georgen (3 €), 3D-Film St.-Marien-Kirchturm (3 €). Außerdem gilt: Mitnahme beliebig vieler eigener Kinder bis zum 16. Lebensjahr frei (Ersparnis pro Kind 5 bzw. 2 €) 2. Schabbell-Museum: ermäßigter Eintritt (3 €) 3. Theater: ermäßigter Eintritt (durchschnittlich 5 €) 4. NDR-Konzerte: ermäßigter Eintritt (durchschnittlich 12 €) 5. Hanse Sektkellerei: Besichtigung des Alten Gewölbes inklusive drei Sektproben (5 €) 6. Adler-Schiffe: 10-%-Gutschein für Hafenrundfahrt(1,35 €) 7. Wonnemar: 1 Kind (bis 16 Jahre) freier Eintritt in Begleitung eines Vollzahlers (je nach Tarif, Durchschnitt 17,20 €) 8. Phantechnikum: 10 % Rabatt (0,80 €) 9. Tierpark: ermäßigter Eintritt (2 €) 10. Mumpitz: 20 % Preisnachlass auf den Eintritt mit Kindern (3,20 €) 11. Wismars Lieblinge: bei Mindestkauf von 10 Euro ein Coupon (2 €) 12. Nahbus: Tageskarte 2+, zwei Erwachsene inkl. Kindern, Preisstufe 1 im Stadtgebiet HWI (2 €) 13. Marienkino: ermäßigter Eintritt (3,50 €) 14. MS Stadtrundfahrten: Rabatt (2 €) 15. Hanse City Tours: Rabatt (2 €)

Zusätzlich erwirbt der Inhaber der Karte eine Vielzahl weiterer unterschiedlicher Vergünstigungen für touristische Angebote. Jede Offerte kann einmalig in Anspruch genommen werden.

Private und städtische Anbieter

Mit reduzierten Eintrittspreisen locken das Schabbell-Museum, das Marienkino, der Tierpark, das Theater, das Phantechnikum und die NDR-Konzerte. „ Wismars Lieblinge“, ein Zusammenschluss von Einzelhändlern, gewähren einen Nachlass bei einem Mindestumsatz. Die Hanse-Sektkellerei bietet die Besichtigung des Gewölbes einschließlich Sektproben ermäßigt an, die Adler-Schiffe stellen einen zehnprozentigen Rabattgutschein.

Lesen Sie auch:

Besonders an Familien richten sich die Angebote von Nahbus Nordwestmecklenburg und vom Mumpitz mit einer ermäßigten Tageskarte für Familien beziehungsweise einer Familienermäßigung. Auch das Wonnemar beteiligt sich wieder mit einem freien Kindereintritt (bis 16 Jahren) in Begleitung eines Vollzahlers. Für Familienfreundlichkeit stehen die drei städtischen Angebote öffentliche Stadtführung, Aussichtsplattform St. Georgen und 3D-Film „ Bruno Backstein“ in St. Marien. Diese stehen auch Kindern der Couponheft-Nutzer im Alter bis zu 16 Jahren kostenfrei zur Verfügung.

Stadtrundfahrten neu dabei

Zwei neue Partner für Stadtrundfahrten sind ab 2021 dabei. Die MS Stadtrundfahrten GmbH beteiligt sich mit einer Ermäßigung von zwei Euro, Hanse City Tours gewährt ebenfalls zwei Euro Nachlass auf den Ticketpreis.

Eingedampft wurde das Angebot beim Theater. Bisher gab es zwei Eintrittskarten zum Preis von einer. Im neuen Jahr wird ein ermäßigter Eintritt von durchschnittlich fünf Euro gewährt. Hintergrund ist: Für Schnäppchenjäger hatte sich Wismar Plus schon allein für einen Theaterbesuch gelohnt. Das, so die Stadt, ist nicht im Sinne des Heftes. Außerdem benötige auch das Theater Einnahmen.

Noch zu keinem Ergebnis ist es mit den beiden Fördervereinen der Traditionssegler Poeler Kogge und Atalanta gekommen, beide würden jedoch gerne für 2022 angefragt.

Ihr Newsletter für Wismar und Umgebung Alle News und Tipps rund um Wismar und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach.

Die Tourismuszentrale hat im Corona-Jahr 399 Couponhefte verkauft und ist damit angesichts der Einschränkungen und der längeren Schließzeit von Einrichtungen nicht unzufrieden. 2019 wurden 425 Hefte verkauft. Als Ziel sollen mindestens 500 Hefte veräußert werden. „Wenn uns Corona keinen Strich durch die Rechnung macht, können wir das schaffen“, bleibt Sibylle Donath zuversichtlich.

Von Heiko Hoffmann