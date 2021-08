Wismar

3,5 Kilometer ist für viele Läufer keine besonders lange Strecke. Doch für die meisten Hobbyschwimmer schon. Einmal im Jahr können sie sich an diesem Wettkampf ausprobieren – beim Wismarbucht-Schwimmen. Das wird am Sonntag, den 29. August, zum 27. Mal von der Wismarer Ortsgruppe der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) organisiert. Gestartet wird in Hinter Wangern auf der Insel Poel. Ziel ist der Strand in Hohen Wieschendorf.

Onlineanmeldung abgeschlossen

Zahlreiche Teilnehmer haben sich online bereits angemeldet. „Wir erwarten Schwimmer aus ganz Deutschland“, kündigt Dana Gromoll von der DLRG Wismar an. Vorabanmeldungen sind nicht mehr möglich. „Doch vor Ort kann man sich noch registrieren lassen.“

Der Wettkampf wird unter Beachtung eines umfangreichen Corona-Sicherheits- und Hygienekonzeptes stattfinden. Wie im vergangenen Jahr werden sich die Sportler zum Start im Block aufstellen. Das heißt in mehreren Reihen hintereinander. Als Orientierung dient eine Leine, Ordner der DLRG werden den Schwimmern behilflich sein. Während des Bustransportes von Hohen Wieschendorf nach Hinter Wangern gilt Maskenpflicht. Bei der Begrüßung wird auf die aktuellen Regeln hingewiesen.

Maskenpflicht im Bus

„150 Helfer sorgen an Land und auf dem Wasser für einen reibungslosen Verlauf der Veranstaltung“, berichtet Dana Gromoll. Wer nicht 3,5 Kilometer zurücklegen möchte und kann, für den gibt es eine kürzere Schnupperstrecke. Die ist 1000 Meter lang und führt um den Anleger in Hohen Wieschendorf herum.

Der Zeitplan sieht so aus: Um 9.45 Uhr wird die Veranstaltung in Hohen Wieschendorf eröffnet. Um 11 Uhr fällt dort auch der Startschuss für die Rund-Anleger-Tour. Eine halbe Stunde später gehen dann die Frauen und Männer für das Wismarbucht-Schwimmen in Hinter Wangern in die Ostsee. Bereits eine halbe Stunde später wird mit Bewegung am Zieleinlauf gerechnet – die schnellsten Anleger-Starter werden die letzten Meter zu Fuß am Strand zurücklegen. Etwa 40 Minuten brauchen die Langstrecken-Teilnehmer. Alle Sieger werden gegen 14 Uhr geehrt.

Im vergangenen August sind 160 Frauen und Männer durch die Wismarbucht geschwommen sowie 24 um den Anleger herum.

Von Kerstin Schröder