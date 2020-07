Wismar

Das Wismarbucht-Schwimmen findet statt. Am 30. August kann die 3,5 Kilometer lange Strecke von Hinter Wangern auf der Insel Poel nach Hohen Wieschendorf zurückgelegt werden. Das haben die Mitglieder der Ortsgruppe der Deutschen-Lebens-Rettungs-Gesellschaft ( DLRG) am Dienstagabend auf ihrer Vorstandssitzung entschieden.

„Wir haben auf die Erfahrungen vom Bodden-Schwimmen der DLRG Greifswald geschaut und die sind gut ausgefallen“, berichtet Dana Gromoll von der DLRG-Ortsgruppe. Am Start auf der Insel Poel könnten die Teilnehmer genug Abstand zueinander halten. Einzelstarts wie in Greifswald seien deshalb nicht nötig. Neben der langen Strecke wird es auch die 1-Kilometer-Runde um den Anlieger in Hohen Wieschendorf geben.

Kinder-Schwimmen fällt aus

Das Kinder-Schwimmen fällt allerdings aus. „Weil da zu viele Eltern und Großeltern mit dabei sind“, erklärt Dana Gromoll. In den kommenden Wochen werde nun das Corona-Hygiene-Konzept für die Veranstaltung erarbeitet. „Wir freuen uns sehr, dass wir die Veranstaltung durchführen können.“ Anmeldungen sind möglich auf der Internetseite https://wismar.dlrg.de/

Von Kerstin Schröder