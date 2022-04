Wismarer ADFC-Chefin gibt Amt ab: Kampf für eine Fahrradstadt ist mühsam

Wismar

Marie Anne Schlaberg und Martina Czwikla sind gerne mit dem Fahrrad unterwegs. Und dabei schauen sie genau hin: Wo sind Poller, an denen Kinder mit der Pedale hängenbleiben können? Wo haben Wurzeln Radwege nach oben gedrückt? Wo sollten Bordsteine abgefräst werden? Die beiden Frauen kennen die Gefahren der Radfahrer in Wismar und im Umland ganz genau und würden am liebsten alle so schnell wie möglich beseitigen. Doch zügig geht das ganz und gar nicht.

Rückzug nach 30 Jahren

„Ich habe mich mit den Behörden abgekämpft“, blickt Marie Anne Schlaberg auf die vergangenen 30 Jahre zurück. So lange hat sie die Geschicke der Wismarer ADFC-Gruppe gelenkt und dabei eins immer wieder gemerkt: „Es vergeht Zeit, bis einige Ämter antworten. Und wenn sie es tun, dann oft mit: Dafür sind wir nicht zuständig“, berichtet die 74-Jährige. Doch von solchen Mitteilungen hat sie sich nie entmutigen lassen, auch wenn es auf die Dauer etwas mürbe macht. Aber Marie Anne Schlaberg hat stets Ziele vor Augen gehabt: Die Wege für die Radler sicher zu machen und auch mehr Platz für sie zu schaffen. Dafür hat die Hansestädterin eine starke Gemeinschaft hinter sich versammelt: 134 Mitglieder. So viele Frauen, Männer und Kinder gehören aktuell zur Wismarer Gruppe des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs. „Als ich angefangen habe, waren es acht bis zehn“, sagt sie stolz.

Obwohl sie von Ämtern immer wieder ausgebremst wurde, ist Marie Anne Schlaberg nicht müde geworden, die richtigen Ansprechpartner zu finden – bei der Stadt, dem Kreis, dem Bund oder Unternehmen. Doch nun legt sie diese Aufgabe in die Hände von Martina Czwikla. Sie ist bisher ihre Stellvertreterin gewesen. „Wir verstehen uns gut und wegen meines Alters möchte ich künftig kürzertreten“, erklärt Marie Anne Schlaberg ihren Rückzug nach drei Jahrzehnten. Den Wechsel hätten beide schon länger gemeinsam geplant. Marie Anne Schlaberg bleibt im Vorstand – als Beisitzerin.

Von Berlin nach Wismar

Martina Czwikla ist seit fünf Jahren im ADFC. „Ich bin eine Zugezogene“, sagt sie lächelnd mit Berliner Akzent. Früher hat sie in der deutschen Hauptstadt gewohnt. „Damals war das keine fahrradfreundliche Stadt, doch das hat sich in den letzten zwei, drei Jahren sehr verändert“, betont die 65-Jährige. So einen Schwung wünscht sie sich auch für die Region in und um Wismar. Eine der größeren ADFC-Baustellen sind die Baustellen: „Wenn die eingerichtet werden, wird fast nie an die Radfahrer gedacht“, erklärt Marie Anne Schlaberg. Wo sollen sie stattdessen lang? Sollen sie absteigen, weil Steine im Weg liegen? „Meist erfolgt eine Beschilderung erst Wochen später, Autofahrer würden sich das nicht gefallen lassen“, ergänzt sie.

Auch die Ampelschaltung sei in Wismar für Autofahrer gemacht. „Vielerorts muss man lange auf Grün warten“, sagt sie. Beide Radfahrerinnen haben ein Auto und wollen darauf nicht verzichten. Aber Radler sollten mehr bei Verkehrsentwicklungen beachtet werden, fordern sie. Darauf warten sie weiter. „Aber Warten haben wir ja gelernt“, lachen sie.

Mehr Platz

Probleme gäbe es weitere: zu wenige Fahrradanlehnbügel in der Stadt. Abstellmöglichkeiten, in denen man das Vorderrad hineinschieben muss, seien Felgenkiller, wenn heftiger Wind weht. Im neuen Parkhaus am Hafen hätten mehr Schließfächer für Gepäck von Fahrradurlaubern geschaffen werden sollen. Und Gehwege, die zu schmal sind für Kinderwagen und Rollatoren sollten ganz weggelassen werden.

Um auf den Radverkehr aufmerksam zu machen, gibt es in verschiedenen Städten Critical-Mass-Aktionen (kritische Masse). Das sind gemeinsamen Fahrten durch die Innenstädte. So eine Tour soll es auch in Wismar geben: am 15. Mai. Kitas und Schulen können sich beteiligen. „Wir nehmen gerade Kontakt zu den Einrichtungen auf“, berichtet die neue Wismarer ADFC-Vorsitzende Martina Czwikla. Sie ist zertifizierter Tourguide und lädt zu Radtouren ein. Von Mitte März bis Oktober starten die meist sonnabends am Rathaus und führen durch den Landkreis.

„Ich fahre die Strecken vorher ab, um keine bösen Überraschungen zu erleben, wie zum Beispiel Baustellen“, berichtet Martina Czwikla. Sie habe sich nach dem Umzug nach Wismar dem ADFC angeschlossen, „weil man eine Gegend nicht besser kennenlernen kann, als sich einer Gruppe anzuschließen“, sagt sie.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Von Kerstin Schröder