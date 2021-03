Wismar

Seit dem Jahreswechsel gehen Großbritannien und die Europäische Union wieder getrennte Wege. Für viele deutsche Unternehmen bedeutet der EU-Austritt des Vereinigten Königreichs mehr Papierkram. Auch für die Wismarer Aero-Coating GmbH. Das bestätigt die für den Export zuständige Mitarbeiterin Doreen Hellfritz. „Großbritannien gilt beim Export jetzt als Drittland“, berichtet sie. Damit sei deutlich mehr Aufwand für die Ausfuhr nötig.

Für sie selbst sind die ersten Wochen nach dem Handelsabkommen sehr spannend gewesen. Denn das wurde nach zähen Verhandlungen plötzlich überraschend schnell unterzeichnet. „Und wir standen dann vor der Frage: Was müssen wir jetzt alles beachten?“, erzählt Doreen Hellfritz.

Kunden aus der Luftfahrt

Der Handel über den Ärmelkanal bleibt zwar für Waren mit Ursprung Großbritannien oder der Europäischen Union zollfrei. Da Großbritannien aber aus Binnenmarkt und Zollunion aussteigt, müssen nun für Lieferungen auf die Insel Zollformulare sowie einige zusätzliche Papiere ausgefüllt, Anträge gestellt und bestehende Bewilligungen erweitert werden. Neuland ist das für die Wismarer Firma nicht. Sie beliefert seit Jahren auch Kunden in anderen Drittländern, unter anderem in der Türkei, Indien oder Norwegen.

Die Aero Coating GmbH beschichtet Schrauben, aber auch Verbindungselemente, Bolzen und Triebwerksteile. Quelle: Aero Coating GmbH

In Großbritannien hat Aero Coating 30 Kunden, vor allem aus der Luftfahrt. Für die werden zum Beispiel Verbindungselemente, Bolzen, Schrauben und Triebwerksteile aufgearbeitet und beschichtet. Die Metallteile sind für Neubauten gedacht, aber auch als Ersatzteile. Sie werden an der Wismarbucht veredelt und mit Korrosionsschutz auf die Reise geschickt. „Nach dem Brexit haben wir erstmal mit kleinen Lieferungen angefangen, da es bei den größeren etwas mehr Beschränkungen gab, noch Genehmigungen fehlten und die Vorbereitung zu Beginn etwas länger dauerten“, berichtet Doreen Hellfritz.

Zusätzliche Bürokratie

Laut einer Umfrage des Deutschen Industrie- und Handelskammertags (DIHK) haben drei von vier Unternehmen mit dem Brexit-Handelsabkommen zusätzliche Bürokratie. Jährlich müssten rund zehn Millionen Zollanmeldungen eingereicht werden. Hinzu kämen Logistikprobleme sowie rechtliche Unsicherheiten. Die Mehrheit der befragten Unternehmen rechnen in diesem Jahr außerdem mit schlechteren Geschäften in Großbritannien. Schon seit dem Brexit-Referendum im Jahr 2016 sind die deutschen Exporte auf die britische Insel deutlich gesunken, und zwar von 89 Milliarden Euro im Jahr 2015 auf rund 67 Milliarden Euro im vergangenen Jahr.

Die Aero Coating GmbH geht aktuell nicht davon aus, dass sich die Geschäfte mit dem Vereinigten Königreich verschlechtern. 1996 hat das Unternehmen mit sieben Mitarbeitern in Wismar den Betrieb aufgenommen. Zehn Jahre später ist eine weitere Halle dazugekommen, 2016 dann noch eine Jahre – so ist die Produktion weiter gesteigert worden. Mittlerweile beschäftigt das Unternehmen 70 Frauen und Männer. Der Jahresumsatz beträgt mehrere Millionen Euro. Für den sorgen gut 280 Kunden aus verschiedenen Branchen, deren Bauteile unter anderem im Airbus verbaut werden.

IHK berät Unternehmer

Die Industrie- und Handelskammer zu Schwerin bietet zum Brexit ein umfassendes Beratungsangebot an. Ansprechpartnerin ist Clarissa Roth. Sie hat schon viele Telefonate und E-Mails beantwortet. Die wichtigste Frage der Unternehmer ist: Wie kann man Zölle sparen? „Das geht nur, wenn es sich um Präferenzware handelt“, erklärt Clarissa Roth. Das heißt der Ursprung der Ware muss aus der EU und dem Vereinigten Königreich kommen und die dafür in den Handelsabkommen enthaltenen Bedingungen erfüllt werden. Werden die Bedingungen nicht erfüllt, fallen gegebenenfalls Zölle an.

Viele Fragen haben die Brexit-Expertin auch zum Onlinehandel erreicht. Unternehmen, die den mit dem Vereinten Königreich praktizieren, müssen sich teilweise dort jetzt als Importeur registrieren lassen und auch Umsatzsteuer bezahlen. „Diese Firmen rechnen jetzt natürlich genau nach, ob sich der Handel mit den neuen Ausgaben lohnt“, berichtet Clarissa Roth.

Zum Dienstleistungsbereich wie Installationen und Montage erhält sie kaum Fragen. „Da haben die meisten Unternehmen ihre Partnerfirmen in Großbritannien schon im vergangenen Jahr geschult, damit sie sich Reisen sparen.“

Die IHK-Mitarbeiterin beantwortet im Durchschnitt zwei Brexit-Anfragen pro Tag. Ein Onlineangebot mit Webinaren informiert zusätzlich interaktiv über Zollverfahren, Umsatzsteuer und Produktanforderungen. Zu erreichen ist Clarissa Roth per Telefon 0385 / 510 32 14 sowie unter roth@schwerin.ihk.de.

Von Kerstin Schröder