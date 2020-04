Covid 19 / Hilfe in der Not - Wismarer Albanienhilfe bittet um Spenden in Corona-Krise

Hilfe in der Krise: Das lebt der Christliche Hilfsverein Wismar seit mehr als 20 Jahren. Darum bittet die in Wismar gegründete Albanienhilfe um Spenden, damit Lebensmittel- und Medizinpakete auch weiter verteilt werden können.