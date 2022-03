Wismarer Albanienhilfe holt 35 Ukrainer aus Rumänien

Wismar

Mit acht Fahrzeugen hat sich die Wismarer Albanienhilfe auf den Weg nach Rumänien gemacht. Hilfsgüter wurden ins rund 2300 Kilometer entfernte Tulcea gebracht. 30 Kilometer weiter befindet sich Isaccea am Südufer der Donau, die hier die Grenze zur Ukraine bildet. Anschließend wurden 35 Flüchtlinge aus der Ukraine in Richtung Deutschland und der Schweiz mitgenommen.

Fahrt durch fünf Länder

„Wir waren zwölf Helfer und sind froh, dass wir unseren Beitrag leisten können, um die Folgen des Putin-Krieges etwas zu mildern“, so Frieder Weinhold. Der Vorsitzende des Christlichen Hilfsvereins (CHW) war bei der Hinfahrt über Deutschland, Tschechien, der Slowakei, Ungarn und Rumänien ebenso dabei wie die Wismarer Martin Wilck und Holger Beckmann sowie ein gebürtiger Syrier, der vor Jahren geflüchtet und von Beruf Zahnarzt ist und jetzt in Wismar lebt.

Flüchtlinge kommen mit der Fähre über die Donau

Frieder Weinhold ist im Anschluss über Sofia weiter nach Albanien gefahren, um dort weiter an Projekten zu wirken, ehe er sich am Sonnabend auf den Weg nach Wismar macht. Die anderen Helfer haben die 35 Frauen und Kinder mitgenommen. „Die Flüchtlinge kommen mit einer Fähre über die Donau rüber und werden dort zunächst in einem Auffanglager betreut. Das funktioniert den Umständen entsprechend gut. Dort wurde dann gefragt, wer nach Deutschland möchte“, schildert Weinhold. Die mitgenommen Ukrainer haben alle Kontakte in Deutschland und der Schweiz, wo sie Anschluss finden.

Waren auf dem Weg nach Rumänien, um dort Spenden abzuliefern und ukrainische Flüchtlinge nach Deutschland zu bringen. Quelle: Dietmar Schöer/CHW

Ende März startet der nächste Hilfstransport

Für Ende März plant Weinhold die nächste Tour ab Wismar. „Hilfsgüter wie Lebensmittel, Medikamente, Schlafsäcke, Bettwäsche, Decken und Hygieneartikel werden weiter gebraucht. Vielleicht kommen noch ein paar Leute mit, so dass wir mit zwei, drei Autos fahren können. Auf der Rückfahrt wollen wir dann wieder ukrainische Flüchtlinge mitnehmen“, so der CHW-Chef.

Ziel ist dann wieder die rumänische Stadt Tulcea (rund 74 000 Einwohner). „Dort kommen nicht so viele deutsche Helfer hin. Wenn sie zu uns wollen, können wir effektive Hilfe leisten. Wir sind ja die Spezialisten für die vergessenen Dörfer“, sagt Weinhold augenzwinkernd und spielt damit auf die Projekte in den armen albanischen Dörfern im Hinterland von Pogradec an.

Unterwegs werden die Flüchtlinge in Hotels untergebracht und versorgt. Das kostet. Wer den Christlichen Hilfsverein am Turnplatz 4 in Wismar unterstützen möchte, kann das CHW-Vereinskonto nutzen unter dem Stichwort „Ukraine Geld“ (IBAN: DE73 1405 1000 1200 0105 03, BIC: NOLA DE 21WIS).

Von Heiko Hoffmann