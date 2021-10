Wismar

Der Magen knurrt, die Mittagspause naht. In der Wismarer Altstadt bieten sich zahlreiche Möglichkeiten, um den Hunger zu stillen. Doch das Portemonnaie will dabei auch geschont werden. Geht das überhaupt – und wenn ja, wo?

Bei der Bäckerei Junge am Markt reicht die Schlange kurz vor 12 Uhr bis nach draußen. „Ein belegtes Brötchen geht zur Not immer“, sagt eine Kundin. Das koste auch nicht viel. Rund um das Rathaus finden sich mit dem Lila Bäcker und „Mein Backhus“ mehrere solcher Anlaufstellen, die alle gut frequentiert sind.

Hotdogs im „Coney“ ab 2,20 Euro

Es geht aber auch ausgefallener und trotzdem günstig: Im „Coney“, dem Hotdog-Laden in der Breiten Straße, gibt es das beliebte Fast-Food in verschiedenen Größen und 30 Sorten – darunter sogar vegane Varianten. Los geht es ab 2,20 Euro. „Der klassische Hotdog kostet im Mittagsangebot 3 Euro“, informiert Mitarbeiterin Jessica Marten. Der habe die perfekte Größe, um satt zu werden.

Jessica Marten ist Mitarbeiterin im „Coney“, einem Hotdog-Laden in der Wismarer Breiten Straße und empfiehlt für die Mittagspause die mittlere Größe des Fast-Food-Gerichtes: „Im Angebot zum Mittag kostet der klassische Hotdog 3 Euro.“ Quelle: Maria Lentz

„Mittags ist mitunter am meisten los“, erzählt Marten. Viele Berufstätige bestellen vor und holen das Essen dann ab. So wie zwei Damen, die gerade am Tisch auf ihr Essen zum Mitnehmen warten, ihren Namen aber nicht in der Zeitung lesen möchten. Sie finden die Auswahl in Wismar an sich umfangreich, allerdings fehlt etwas: „Gesundes Essen zu erschwinglichen Preisen“, sind sie sich einig. Oft bezahle man dafür mehr als fünf Euro und das sei auf den Monat gerechnet einfach zu viel. „Eine Kantine wäre top, aber die gibt es ja nirgends in der Innenstadt“, moniert eine von ihnen.

Croques im Bistro „Garçon“ oder lieber Döner?

Nur einige Türen weiter öffnet um 12 Uhr Gerald Wolter sein Bistro „Garçon“. Hier gibt es Croques, also überbackene Baguettes, Crêpes und Salate. Die kleine Variante der französischen Sandwiches, 28 Zentimeter lang, gibt es ab 4,70 Euro. Auch die kleinen Salate liegen noch unter fünf Euro, die Crêpes ohnehin. Allerdings laufe das Geschäft nur dank der Touristen. „Die Wismarer stehen scheinbar eher auf Döner“, äußert der Chef leicht frustriert.

Döner-Läden gibt es tatsächlich zahlreiche in der Altstadt. Hier reichen die Preise von 3,90 Euro bis 4,50 Euro pro klassischem Kebab. Auch die Pizzeria Santa Maria in der Altböterstraße bietet den Drehspieß neben Pasta und Pizza an. Mit 4,90 Euro für eine Pizza Margherita und 4,50 Euro für „Napoli“-Nudeln sind aber auch die italienischen Gerichte durchaus erschwinglich.

Die Pizzeria Santa Maria in der Altböterstraße in Wismar bietet neben Pizza und Pasta auch Döner an. Quelle: Maria Lentz

Deutsche Küche im „Kulinar“

Für Jan und Manu – ihre Nachnamen möchten sie nicht verraten – gibt es einmal wöchentlich asiatisch von „Asia Nguyen“ in der Lübschen Straße. Hier beginnen die Boxen „to go“ bei drei Euro. Die beiden arbeiten im Hafen und fahren extra in die Altstadt, um Essen für sich und ihre Kollegen zu holen. „Bestellen kann man in Wismar ja kaum was, außer Pizza, und die kostet“, meint Jan und Manu ergänzt: „Leider haben während der Corona-Krise ein, zwei gute Imbissläden zugemacht.“ Ihnen fehle die Abwechslung.

Anderes als gebratene Nudeln bietet auf jeden Fall das Restaurant „Kulinar“ ein paar Häuser weiter. Zwar liegen Gulasch und Bauernfrühstück bei 5,90 Euro beziehungsweise 5,50 Euro, aber das dürfte noch vertretbar sein.

„Suppengrün“ bietet Frische und Vielfalt

Auf der anderen Seite des Marktes, in der Dankwartstraße, dann eine echte Abwechslung: das „Suppengrün“. Was sich gesund anhört, scheint es auch zu sein. „Wir kochen ausschließlich frisch, saisonal und so weit es geht auch regional“, erzählt Chefin Silke Nowacka-Paetzold. Auf ihrer Karte befinden sich wöchentlich fünf wechselnde Suppen – mit Fleisch, Fisch, vegetarisch oder vegan. Alle auch als große Portion unter 5 Euro.

„Täglich haben wir zusätzlich eine Tagessuppe und ein vollwertiges Gericht. Donnerstag ist zum Beispiel Burger-Tag“, erklärt Nowacka-Paetzold. Dazu kommen kleine Salate, Bowls, Wraps und Süßspeisen. Der Renner sei „Oma’s Kirschsuppe“, die tatsächlich von ihrer 81-jährigen Mutter gekocht wird. „Wir führen den Laden als Dreier-Gespann. Meine Tochter Stefanie gehört auch dazu.“

Alexandra und Torsten Ellingen machen Urlaub in Wismar. „Während der Stadtführung hat man uns das 'Suppengrün' ans Herz gelegt und wir können es definitiv weiterempfehlen“, schwärmt Alexandra. Quelle: Maria Lentz

Von herzhaft bis süß in der „Crêpe-Bude“

Das „Suppengrün“ kommt gut an: „Das Essen ist ausgewogen, immer frisch“, schwärmt Vivian Pfeiffer. Sie arbeitet in der Nähe und findet es sonst schwierig, etwas Gutes zum Mittag zu finden. „Wir wurden gerade bei der Stadtführung auf diesen Laden verwiesen und sind begeistert“, sagt Alexandra Ellingen, die mit ihrem Mann Torsten hier Urlaub macht.

Matthias von Schöning hat im Frühjahr dieses Jahres seine "Crêpe-Bude" in der Mecklenburger Straße in Wismar eröffnet. Hier gibt es die französischen Pfannkuchen in herzhaft und süß ab 2,50 Euro. Quelle: Maria Lentz

Für eine Woche in den Urlaub geht bald auch Matthias von Schöning. Er hat im Frühjahr dieses Jahres die „Crêpe-Bude“ in der Mecklenburger Straße geöffnet. Von herzhaft bis süß ist alles dabei. Der teuerste französische Pfannkuchen kostet nur vier Euro, zudem gebe es immer einen Crêpe der Woche. „Das ist dann ein Klassiker, den es günstiger gibt oder mal eine ganz neue Kreation“, erzählt der Chef. Bei größeren Bestellungen rate er, vorher anzurufen. „Freitag ist vorerst mein letzter Tag, ab 8. November bin ich dann aber wieder für die Gäste da.“

Von Maria Lentz