Wismar

Was für ein toller Anblick! Dort, wo sich sonst in der Sargmacherstraße der Marienkirchturm majestätisch erhebt, ist nur eine graue Wand! Wismar im Nebel: das Wetter am Dienstag bot tolle Fotomotive, vorausgesetzt, man hatte die Zeit und Muße. Tipp von OZ-Fotografin Nicole Hollatz für solche und andere Momente: „Vordergrund macht Bild gesund!“

Gerade mit einem Objekt im Vordergrund fällt die Nebelsuppe dahinter besonders auf. Mit Blick auf die Kirchen oder die letzten Traditionssegler im Wismarer Hafen könnte so ein ganzer Horrorfilm gedreht werden. Auch für Mittwoch ist noch morgens und vormittags Nebel angesagt. Selbst Nachtaufnahmen sind etwas besonders mit Nebel – dann natürlich mit Stativ!

Zur Galerie Mit dem Nebel entstehen oft zeitlose Bilder. Gerade wenn der Bildausschnitt so gewählt ist, dass weder Verkehrsschilder noch Autos zu sehen sind. So könnte auch ein Horrorfilm entstehen!

Von Nicole Hollatz