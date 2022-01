Wismar

„Wenn hier gebaut wird, sind auf Schlag mehr als 100 Parkplätze weg, dann geht das Suchen los“, sagt Jeroen Buttkins. Der 29-Jährige fährt mit einer Bekannten jeden Tag mit dem Auto nach Wismar. Den Parkplatz an der Turmstraße nutzen sie oft, weil er günstig ist und zentral gelegen.

Doch bald müssen sie sich nach einem Ausweichplatz umschauen: Denn in diesem Jahr wird an dem großen Altstadt-Parkplatz gebaut. Das Vorhaben ist ein Millionenprojekt. Das Geld muss die Stadt nicht allein stemmen, mehr als 600 000 Euro hat sie bereits als Fördermittel zugesagt bekommen – erst gestern weitere 293 000 Euro. Die sind für ein Sanitärgebäude inklusive Info-Point für Touristen gedacht. Es soll neben dem Parkplatz an der Turmstraße entstehen.

Eine gute Nachricht ist auch, dass sich der Zustand der Pkw-Stellflächen verbessert. Die befinden sich zurzeit auf einem Sandboden und werden ziemlich löchrig und holprig, wenn es lange regnet. Dann müssen die Autofahrer zu ihren Fahrzeugen durch große Pfützen stapfen. „Die sind manchmal so riesig, dass man fast einen Spagat hinlegen muss“, lacht Jeroen Buttkins.

Nach der Modernisierung wird das Geschichte sein: Das 4600 Quadratmeter große Areal wird gepflastert – wie schon der etwa 50 Meter entfernte zweite Parkplatz in der Turmstraße. Pfützen gibt es dort nicht.

54 Stellflächen fallen weg

Beide Bauvorhaben, der Parkplatz und das Sanitärgebäude, sollen in diesem Jahr umgesetzt werden. Die schlechte Nachricht: Von den zurzeit rund 170 Pkw-Plätzen fallen 54 weg. Künftig können nur noch 114 Autos abgestellt werden, zudem sind zwei Flächen Menschen mit Handicap vorbehalten.

„Es ist schade, dass so viele Parkplätze wegfallen“, bedauert Jeroen Buttkins. Er wohnt außerhalb, ist auf das Auto angewiesen. „Wären die Bus- und Bahnverbindungen besser, würde ich die nutzen. Im Moment dauert es mir damit einfach zu lange.“

Der Parkplatz wird gerne von Wismarern genutzt und von Nordwestmecklenburgern, die in der Stadt arbeiten. Das liegt an den günstigen Gebühren: Ein Tagesticket kostet für die Zeit von 9 bis 19 Uhr jeweils vier Euro – in den Wintermonaten nur einen Euro.

Hinzu kommt ein das ganze Jahr gültige Guten-Morgen-Ticket. Auch das kostet nur einen Euro pro Tag, wenn es zwischen 4 und 9 Uhr gelöst wird und ist vor allem für Beschäftigte eingeführt worden, die in der Innenstadt arbeiten. Ihnen wird so von der Stadt ein günstiges Angebot zum Abstellen ihrer Autos unterbreitet.

Die künftigen Tarife nach dem Umbau richten sich nach den jeweils geltenden Parkgebühren- und Entgeltordnungen, teilt die Wismarer Stadtverwaltung mit. Das Schrumpfen der Parkplätze liege an den städtebaulichen Ansprüchen, die in den Bebauungsplan aufgenommen wurden. Dazu zählt zum Beispiel das Anlegen eines Grüngürtels am Altstadtring. Vorgesehen sind laut Auskunft des Sachverständigenbeirates für das Unesco-Welterbe Altstadt auch neue Bäume.

Projekt kostet rund 1,4 Millionen Euro

Zudem soll der Platz mit 14 Mastenleuchten und Voranschlüssen für E-Ladesäulen ausgestattet werden. Der Standort des Sanitärgebäudes ist an der Promenade in Richtung Altstadt.

Die Kosten für die Umgestaltung der Pkw-Stellplatzanlage belaufen sich auf rund 1,4 Millionen Euro. Das Fördergeld für das Sanitärgebäude kommt vom Innenministerium. Rund 423 400 Euro sind bereits als Städtebaufördermittel vom Bauministerium bewilligt.

Von Kerstin Schröder