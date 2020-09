Wismar

Die Kühlbox von Simona Maar ist mit einem Wels und zwei Forellen gefüllt. Es ist ein guter Fangtag für die 56-Jährige. Die Wismarerin genießt die Zeit am Angelteich Gröningsgarten. „Ich kann hier schön entspannen und es gibt viele Fische“, erklärt die Petrijüngerin, warum sie immer wieder gerne an dieses Ufer zurückkehrt. Das hat Aline Lewerenz mit Hilfe ihrer Familie wieder hergerichtet – vor etwas mehr als einem Jahr. Damals hat die junge Frau entschieden, vier Teiche im Nebenerwerb zu bewirtschaften. Die Entscheidung hat die 25-Jährige nicht bereut. Angler aus ganz Deutschland gehen in Wismar auf Fischjagd.

Anzeige

Große Exemplare

Simona Maar (56) aus Wismar hat einen Wels gefangen. Quelle: Kerstin Schröder

Weitere OZ+ Artikel

Ihre Ausbeute kann im wahrsten Sinne des Wortes ziemlich groß sein. Im Teich schwimmen ein 1,68 Meter langer und 30 Kilogramm schwerer Stör, zwei 1,70 Meter lange und 32 Kilogramm schwere Welse, ein Karpfen, der 18 Kilogramm auf die Waage bringt, und ganz viele andere Fische. Der größte Fang von Simona Maar ist bislang eine 1,4 Kilogramm schwere Regenbogenforelle. „Die haben wir letztes Wochenende geräuchert“, erzählt sie. Ihr Mann teilt ihre Leidenschaft und konserviert den selbst gefangenen Fisch im Ofen mit Buchholz.

Fische springen

Heute ist Simona Maar allein da. Sie hat drei Angeln ausgeworfen und sieht regelmäßig Fische vorbeischwimmen. „Manche machen Blasen, andere springen kurz hoch“, berichtet sie. Ausprobiert hat die Wismarerin ihr Hobby mit einem Touristenfischereischein. Mit dem kann man für eine bestimmte Zeit auch ohne Prüfung angeln gehen. Dieser Probelauf hat ihr so gut gefallen, dass sie dabei geblieben ist und nun alle erforderlichen Dokumente besitzt.

„Angelkarte und Fischereischein müssen alle dabei haben“, betont Aline Lewerenz. Vom Land eingesetzte Kontrolleure würden auch mal am Gröningsgarten nach dem Rechten schauen. Der bekommt regelmäßig Fisch-Nachschub. Am 3. Oktober ist es wieder so weit. Dann werden 800 Pfund Tigerforellen in den Teich gesetzt. Ende August waren es 1200 Pfund Afrowelse. Auch Saiblinge, Aale und europäische Waller können gefangen werden. Die Riesenexemplare kommen zurück in den Teich. Sie sollen auch noch andere Angler erfreuen.

Saubermachen

„Bevor wir anfangen konnten, mussten wir wochenlang die Anlage auf Vordermann bringen“, erzählt Aline Lewerenz. Das Ufer sei zugewuchert gewesen, das Wasser verkrautet. Die Pflegearbeiten hören niemals auf. Auch die Temperatur und der Sauerstoffgehalt müssen ständig kontrolliert werden. „ Fische können sich nicht bemerkbar machen, wenn es ihnen nicht gut geht“, erklärt Guido Thies. Der 68-Jährige hat den Teich früher selbst betrieben und bewirtschaftet auf dem Gelände noch weitere Anlagen. Er weiß, nur mit guter Pflege gibt es viele Fische.

Guido Thies aus Leetzen ist in der elften Generation Fischer und kann sich keinen schöneren Beruf vorstellen. Der 68-Jährige ist Geschäftsführer der BiMES Binnenfischerei GmbH. Die bewirtschaftet 31 Seen, Flüsse und außerdem drei Teichanlagen in ganz Mecklenburg-Vorpommern. Im Gröningsgarten Wismar kümmern er und seine Mitarbeiter sich um Karpfen und Forellen. Wie Familie Lewerenz den Angelgarten hergerichtet hat, „das macht was her“, lobt er.

Hilfe kommt

Auch die Angler sind zufrieden. „Wenn man einen großen Fisch an der Angel hat und es nicht schafft, ihn alleine herauszukeschern, dann ist sofort jemand da und hilft“, freut sich Simona Maar über den guten Service. Köder können vor Ort gekauft werden. Und es gibt einige Hütten am Ufer zum Unterstellen. „Die sind bei den Angler seht beliebt“, weiß Simona Maar.

Das sind die Preise Der Angelteich befindet sich im Gröningsgarten 2 in Wismar. Eine Tageskarte mit zwei Ruten kostet 30 Euro. Das Nachtangeln von 20 bis 6 Uhr kostet 35 Euro mit zwei Ruten. Am Senioren- und Kindertag (dienstags von 6 bis 19 Uhr) kostet das Angeln 20 Euro. Weitere Infos gibt es telefonisch unter 0173 / 49 63 269.

Horst Westphal (69) aus Schwerin kommt öfters - manchmal auch mit den Enkeln. Quelle: Kerstin Schröder

Horst Westphal (69) und Lothar Knabe (63) haben gemeinsam eine Hütte „bezogen“. Ihre Köderbox steht dort und etwas zu trinken. Die beiden Männer aus Schwerin angeln seit ihrer Kindheit. „Als Junge bin ich vor der Schule losgezogen, um von drei bis fünf Uhr zu angeln“, erzählt Lothar Knabe. Er ist das erste Mal im Gröningsgarten und freut sich über die festen Wege. „Ich kann hier mit Turnschuhen laufen, woanders ist es immer sehr matschig“, sagt er.

Horst Westphal fährt zum Angeln sogar nach Schweden und Norwegen. Auch im Gröningsgarten Wismar hat er schon öfter seine Ruten ausgeworfen – manchmal sind seine Enkel dabei. Immer dienstags ist Senioren- und Kindertag. „Der wird gut angenommen“, freut sich Aline Lewerenz. Sie angelt natürlich auch. Das Hobby liegt ihr anscheinend in den Genen: Ihre Eltern sind leidenschaftliche Angler und gehen ihr deshalb gerne zur Hand. Immer vor Ort ist auch Familienhund „ Smokie“. Er begrüßt freundlich jeden Gast. Andere Hunde sind ebenfalls willkommen.

Geangelt werden kann 365 Tage im Jahr. Der Teich wird mit Oberflächenbelüfter im Winter eisfrei gehalten und im Sommer mit zusätzlichem Sauerstoff versorgt. Geöffnet ist täglich von 6 bis 19 Uhr. Er wird aber auch Nacht- und Vereinsangeln angeboten. Wenn kein Ansprechpartner vor Ort sein sollte, kann die Telefonnummer 0173 / 49 63 269 genutzt werden.

Von Kerstin Schröder