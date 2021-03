Wismar

Vier von 13 Apotheken in der Hansestadt haben sich bereit erklärt, mit Wochenbeginn kostenlose Schnelltests anzubieten. Sie wurden nach der OZ-Veröffentlichung förmlich überrannt. „Wir haben dann einfach den Telefonhörer liegen lassen und keine Termine mehr vergeben“, berichtet Otto Bastrop von der Anker-Apotheke. „Kunden, die sich telefonisch nach ihren Medikamenten erkundigen wollten, hatten leider keine Chance.“

In der kleinen Apotheke in der Dankwartstraße wurden am Montag von 8 bis 13 Uhr mindestens 30 Tests durchgeführt. Von ähnlich vielen in der Ratsapotheke weiß Bastrop. „Wir bieten diese Dienstleistung freiwillig an“, stellt der 34-Jährige klar. „Der eigentliche Apothekenbetrieb muss trotzdem weitergehen.“ Es sei nicht hinnehmbar, dass Kunden etwa wegen der Terminvergabe aufgebracht und aggressiv reagieren.

Erste Anfragen schon im Notdienst am Sonntag

Er hatte bereits am Sonntag beim Notdienst die ersten zehn Anfragen, ob man nicht schnell zum Test vorbeikommen könne. Gestern hätte der Familienvater eigentlich frei gehabt. „Aber wir sind motiviert und wollen den Menschen ermöglichen, dass sie zum Friseur oder Kosmetiker gehen können. Dadurch helfen wir ja auch, dass diese Betriebe am Laufen gehalten werden.“

Dass der Druck vor Ostern besonders groß ist, sei ebenfalls klar. „Natürlich möchten wir, dass die Leute ihre Angehörigen wiedersehen, die sie vielleicht ein halbes Jahr nicht gesehen haben.“

Räumliche Voraussetzungen müssen vorhanden sein

Denn Voraussetzung, dass Apotheken den Schnelltest anbieten, ist die räumliche Möglichkeit. Bei der Anker-Apotheke stehen die Kunden im Innenhof des Gebäudes. „Am Fenster des Büros meiner Chefin habe ich hinter Plexiglas den Abstrich aus der Nase genommen. Das Ergebnis wird nach zwanzig Minuten im Verkaufsraum mitgeteilt“, berichtet Otto Bastrop. Hier nimmt zuvor ein zweiter Kollege die persönlichen Angaben und die Einverständniserklärung entgegen.

Diese fünf Apotheken bieten Schnelltests an

Außer der Anker- und der Ratsapotheke ermöglichen den Schnelltest auch die Hirsch-Apotheke am Markt und die Apotheke im EKZ am Friedenshof. Ab Dienstag beginnt zudem die Apotheke an der Koggenoor, nach Terminvergabe zu testen. Die Schnelltest-Station in der Markthalle am Alten Hafen ist weiterhin wochentags von 15 bis 20 Uhr geöffnet, am Sonnabend von 9 bis 13 Uhr. Geplant ist, dass sie auf das Hochschulgelände umziehen soll, informierte Kreissprecher Christoph Wohlleben. Ein weiteres Testzentrum wird nach Ostern am dm-Drogeriemarkt in Hinter Wendorf entstehen.

Ein Drive-In-Schnelltest, bei dem die Menschen im Auto sitzen, oder ein Testzelt mit Schleuse seien laut Bastrop weitere Möglichkeiten, um in Wismar mehr Testkapazitäten zu schaffen. „Ich könnte mir vorstellen, so etwas mit auf die Beine zu stellen und auch Tester anzulernen. Das ist nicht schwierig“, versichert der Apotheker, „das könnten beispielsweise Studenten, Bundeswehrsoldaten oder sogar Schüler übernehmen.“

Von Haike Werfel