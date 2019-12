Wismar

Betrüger rufen in diesen Tagen im Namen der Wismarer Sonnen-Apotheke am Burgwall bei Leuten, an, um eine vermeintliche Befragung zur Kundenzufriedenheit durchzuführen. Im Anschluss wird versucht, zum Beispiel Zeitschfriften und Gesundheitstoniken zu Sonderpreisen zu verkaufen. In einem Fall ging es um einen Saft. Tim Langenbuch, Chef Sonnen-Apotheke, wurde von Kunden darauf angesprochen. „Wir haben damit nichts zu tun. Da nutzt jemand unseren guten Ruf für kriminelle Machenschaften aus. Wir machen keine Telefongeschäfte“, so Langenbuch.

Er geht bewusst an die Öffentlichkeit, um Schaden zu verhindern. Gleichzeitig bittet er Betroffene, sich bei der Apotheke unter der kostenlosen Nummer 0800-2396600 als Zeugen zu melden, damit die Täter aufgespürt werden können.

Von Heiko Hoffmann