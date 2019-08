Wismar

Eine Wand bis oben hin voller Pläne und Zeichnungen, eine voller Bücher. An einer Wand steht die mehr als 100 Jahre alte hölzerne „Zeichenmaschine“ des Architekten, der höhenverstellbare Tisch. Daneben hängt das Zimmermannswerkzeug von 1953.

In diesem gemütlichen Arbeitszimmer mit Blick auf die Krämerstraße sitzt Hermann Ziegenhals am großen Holzschreibtisch und erzählt aus seinem Leben. Der kräftige Schnauzbart gehört genauso dazu wie das Glas Rotwein. „Die Leute sagen immer noch Herr Professor, aber das bin ich ja gar nicht“, lacht der Diplom-Ingenieur und Architekt.

Über vier Jahrzehnte Unterricht

Ein Wismarer Original. Tausende Studenten haben bei ihm die Grundlagen der Baukonstruktion, der Bauphysik und des technischen Zeichnens gelernt. Von 1967 bis zur Rente 2004 und dann noch mal bis 2009 hat er in Wismar an der Hochschule und der Rostocker Universität unterrichtet.

Aber von vorne. 1939 im sächsischen Meißen geboren, lernte Hermann Ziegenhals nach der Achtklassenschule Zimmermann und besuchte die Sächsische Staatsbauschule. „Ich war mit 20 Jahren der jüngste Bauingenieur dort“, erzählt er. Nach Stationen in Eisenhüttenstadt (damals noch Stalinstadt), Frankfurt (Oder) und Dresden kam er 1967 nach Wismar.

Über fünf Jahrzehnte in Wismar

„Ein Freund erzählte, dass sie in Wismar dringend einen Dozenten für Baukonstruktion suchen.“ Und Wismar kannte er dank Willi Bredels Buch „Die Vitalienbrüder“ von 1950. „Ich war 28 Jahre alt und konnte ja nicht ahnen, dass ich hier so lange bleibe!“, lacht er. Das ist 52 Jahre her. „ Wismar ist meine Heimat geworden, hier fühl ich mich wohl!“

Und hier hat er einige Spuren hinterlassen, angefangen beim Wismarer Wassertor bis zum „ Ziegenhalshaus“ in der Dankwartstraße. Denn neben dem Unterricht hat er immer als freier Architekt gearbeitet, um so vor den Studenten nicht nur die Theorie des Entwurfs, sondern besonders die Praxis „predigen“ zu können. Manch ein Haus in Wismar und Umgebung trägt seine „Handschrift“.

Leeres Blatt und Stift

„Meine Studenten mussten immer ein leeres Blatt und einen Stift haben“, erzählt Hermann Ziegenhals. „Denn jedes Bauwerk entsteht zuerst im Kopf des Baumeisters, dann wird es aufgezeichnet.“ Und trotz moderner Computertechnik sollten auch die Bauingenieure und Architekten von heute diese Grundlagen des Entwerfens beherrschen.

Vom Wassertor zum Ziegenhalshaus

1976, so erzählt Hermann Ziegenhals, gab es ein Umdenken in Ost und West. „Man hat gemerkt, dass das Alte, der alte Bestand, erhalten werden muss neben dem Neubau.“ In der Zeit bekam er als Architekt den Auftrag, das Wismarer Wassertor am Hafen zu sanieren und restaurieren.

„Alle Bauarbeiten haben Studenten der Hochschule durchgeführt“, erzählt Hermann Ziegenhals. „Das war mein Einstieg in die Denkmalpflege und wurde mein Steckenpferd.“ Und so kam es, dass die Familie das markante Haus in der Dankwartstraße von der Stadt kaufte.

DDR-Denkmalpflege

„Eine Ruine, die abgerissen werden sollte.“ Stein für Stein hat er nach dem Entfernen des Putzes die Fassade des Hauses im Maßstab 1 zu 10 gezeichnet. 1985 ist Familie Ziegenhals nach sechs Jahren Sanierung eingezogen.

„Da war es ein Schmuckstück, mein Meisterstück“, ist er zu Recht stolz. Für das Engagement wurde er noch zu DDR-Zeiten mit dem Denkmalpreis ausgezeichnet, Ziegenhals gehörte zu den Mitgründern der „Interessengemeinschaft Denkmalpflege“.

Wohnen im Denkmal

Das „ Ziegenhalshaus“ war und ist beliebtes touristisches Fotomotiv, der Ziegenhals mit Kopf über dem Haus-Eingang verwies auf den Eigentümer. Das Kunstwerk liegt inzwischen auf der Fensterbank von Hermann Ziegenhals. Das Haus ist verkauft.

„Der Generationswechsel ist wichtig“, kommentiert er das, was damals genauso wichtig war wie heute, das „Wohnen im Denkmal“. „Man darf sich einem Haus nicht unterordnen, man muss aber die Gegebenheiten akzeptieren“, nennt er sein Credo als Architekt in der Denkmalpflege. „Das erfordert Fingerspitzengefühl!“

Unruhestand mit 80 Jahren

Als „Unruhestand“ bezeichnet Hermann Ziegenhals sein Leben nun, 80 Jahre alt und viel unterwegs. Einen Hausumbau plant er gerade noch, das wird der letzte Auftrag als Architekt. Er reist viel, immer mit dem Skizzenbuch im Gepäck.

Wenn andere fotografierend vorbeieilen, setzt Hermann Ziegenhals sich hin, zeichnet, trinkt Kaffee oder Rotwein. Und erfasst mit wenigen Strichen den Platz um sich herum. „Man muss alles weglassen“, sagt er. Das, was er dann zeichnet, ist das Wesentliche.

Der nächste Termin naht. Für Buchautorin Hannah Lenz darf er das zweite Buch illustrieren. „So etwas macht Spaß, das möchte ich nicht missen.“

Von Nicole Hollatz