„Wenn jeder Bürger der Bundesrepublik auf einer Autobahn von 83 Kilometern einen Zentimeter bedeutet, würde die Menge der beatmeten Patienten anderthalb Meter ausmachen. Würden Sie dafür die gesamte Autobahn sperren?“ Der Wismarer Mediziner Dr. Rainer Löwe weiß, dass er eine provokative Frage stellt. Doch der 67-Jährige hofft auf eine „vernünftige Strategie“ in der Corona-Pandemie. Denn zurzeit würden Politiker entscheiden, welche Menschen krank sind. Doch das könnten nur Ärzte, betont er.

„Wer keine Symptome hat, ist nicht krank“

Für ihn ist die Corona-Krise eine politische Krise. „Aus ärztlicher Sicht ist der Verlauf der Covid-19-Erkrankung vergleichbar mit den viralen Erkältungskrankheiten in den zurückliegenden Jahren. Der einzig erkennbare Unterschied ist, dass diesmal ein spezifischer Test zur Verfügung steht“, erklärt Rainer Löwe.

Mit dem Test auf nur ein bestimmtes Virus würden im Moment Politiker entscheiden, welcher Mensch gesund und welcher krank ist. Doch: Viele Menschen hätten das Virus zwar, sie hätten aber keine Symptome und seien deshalb nicht krank. „Nur ein ausgebildeter Arzt kann durch eine exakte Diagnose entscheiden, ob und wie eine Behandlung erfolgen sollte“, betont der Mediziner.

Früher als Kinderchirurg gearbeitet

Rainer Löwe hat früher als erfolgreicher Kinderchirurg gearbeitet. Mittlerweile betreibt er eine Praxis für ganzheitliche Medizin am Wismarer Westhafen. In die kommen aus Angst vor dem Corona-Virus weniger Patienten. „Die meisten Menschen haben Angst vor Viren, weil sie glauben, Viren würden leben und sich selbst vermehren, aber sie sind nur Eiweißstrukturen“, erklärt er.

Viruserkrankungen seien ein Mittel der Natur, um die körpereigene Immunabwehr immer wieder zu trainieren, um den Körper zu schützen. „Wenn das eine Virus weg ist, kommt das nächste“, sagt der Arzt. Genau wie bei anderen Erkältungskrankheiten im Frühling und Herbst sei deshalb auch jetzt jeder Einzelne gefragt, um sich für die Erkältungszeit vorzubereiten – zum Beispiel mit gesunder Ernährung, abhärtenden Maßnahmen und dem Verzicht auf Nikotin und Alkohol. „Vorbeugend könnten auch Kontakte reduziert und ein Mundschutz getragen werden, aber diese Entscheidung sollte jeder für sich treffen dürfen.“

Unwesentliche Unterschiede zu anderen Viren

Individuelle prophylaktische Maßnahmen sollten aus seiner ärztlichen Erfahrung heraus wesentlich mehr Beachtung finden. Zeitnahe und intensive Eigenbehandlungen mit bewährten Hausmitteln, wie Gurgeln, Inhalation, Bettruhe und Schwitzen, hätten sich in den vergangenen Jahren immer wieder bewährt und würden es auch jetzt tun. Dass Covid-19 eine ernstzunehmende Erkrankung der Atemwege sei, bestreitet Rainer Löwe nicht. Aber sie unterscheide sich nur unwesentlich von den Erkältungskrankheiten anderer Viren. Alle virale Infektionen könnten bei verminderter Immunabwehr den Boden bereiten für schwere bakterielle Infektionen bis hin zum Organversagen – und nicht nur Covid-19.

Die Fronten in der Gesellschaft sind nach Ansicht von Rainer Löwe verhärtet: Auf der einen Seite stehen diejenigen, die für strenge Regeln sind, auf der anderen die Verschwörungstheoretiker. „Aber das Leben ist nicht nur Schwarz oder Weiß, es ist bunt. Es werden immer wieder Kompromisse ausgehandelt, um die beste Lösung zu finden. In diesem Fall sollte das endlich auch passieren“, fordert er. Gerade wegen der Kinder. Sie würden auf die Erwachsenen schauen und von ihnen lernen, mit Krankheiten umzugehen.

Ärzteschaft ist polarisiert wie Gesellschaft

Der Wismarer weiß, dass er für seine Aussagen Kritik ernten wird. Aber: Er sei kein Verschwörungstheoretiker, sondern berichte aus jahrelanger Berufserfahrung, betont er. Medizinern, wie ihm, stünden wissenschaftlich orientierte Ärzte gegenüber. „Die Ärzteschaft ist genauso polarisiert wie die Gesellschaft. Doch aus wissenschaftlicher Sicht können Ereignisse erst im Nachhinein beurteilt werden, wenn alles genau untersucht wurde, auch die Vorerkrankungen und Todesursachen.“

Rainer Löwe plädiert deshalb für einen anderen Weg in der Corona-Strategie. Es sollte keine weitere Angst geschürt werden mit der Präsentation von reinen Zahlen. „Bei der niedrigen Reproduktionsquote im Moment kann man von einem starken Anstieg der Gesamtimmunität in der Bevölkerung ausgehen“, sagt er und möchte noch einen Appell loswerden: „Seien Sie mutig und gehen Sie mit gutem Vorbild in der eigenen Lebensweise voran!“

Von Kerstin Schröder