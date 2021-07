Einen Monat lang will der Bäckermeister Klaus Tilsen ein Brot verkaufen – für fünf Euro. Drei Euro davon spendet er an Betroffene des Hochwassers. Schon am ersten Vormittag war das Brot ausverkauft. „Morgen backe ich doppelt so viele!“ – verspricht er. Am liebsten möchte er mit dem Geld betroffene Bäcker unterstützen.