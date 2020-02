Wismarer Barkeeper hat 120 Rezepte im Kopf

Wismar

„Für den Job braucht man eine verständnisvolle Frau an seiner Seite“, dankt Kay-Uwe Marx eben dieser. Denn seine Arbeitszeiten sind nicht familienfreundlich – abends, nachts, an fast jedem Wochenende und Feiertags sowieso. Wenn andere Feierabend haben (und feiern wollen), beginnt seine Schicht hinterm Tresen.

Ausbildung in Rostock

Seit 1997 steht der 46-Jährige im Wismarer „ New Orleans“ hinter der Bar. Vorher hat im Hotel gelernt, dann die Gelegenheit bekommen, umzusatteln. Die Ausbildung zum Barkeeper hat er in Rostock gemacht und ist inzwischen Chefbarkeeper in der amerikanischen Bar und dem Restaurant.

Auf die Frage, was er an seinem Job liebt, lacht er. „Dass man dem Gast an der Bar die Wünsche von den Augen ablesen kann!“ Die Arbeit mit den und für die Menschen reizt. Ob das sein Traumjob ist? „Ja klar!“

Klassiker besonders beliebt

Seine Gäste lieben besonders Klassiker wie den Caipirinha oder den „Sex on the Beach“. Aber auch die alkoholfreien Cocktails sind sehr beliebt im Wismarer New Orleans.

Auf die Frage, was sein eigener Lieblingscocktail ist, zuckt er mit den Schultern. „Ehrlich? Ich trinke nicht so gerne Cocktails!“ Lieber Wein oder Bier, je nach Tagesform. Aber wenn dann schwört er auf den „El Diabolo“ mit Tequila und Limetten.

„Aber jeder Cocktail hat seine Daseinsberechtigung. Das Wichtigste ist, dass es dem Gast schmeckt!“ 120 Rezepte hat er im Kopf. Die Arbeit mit den Spirituosen, den Säften und den frischen Zutaten reizt ihn. „Die Arbeit ist nie 08/15, jeder Cocktail ist anders!“

250 Cocktails in einer Wochenend-Schicht

Bei der Frage nach einem besonders aufwendigen Rezept muss er passen. „Aufwändig ist immer nur die Masse.“ Wenn er sieben, acht verschiedene Cocktails gleichzeitig zubereiten darf, dann wird es auch mal stressig. „Natürlich muss die Bestellung gleichzeitig rausgehen“, erklärt er.

250 Cocktails bereitet er am Wochenende in einer Schicht zu, schätzt er. Und ja, bei dem Beruf gehört es auch dazu, dass die Freunde bei einer privaten Feier anfragen, ob er helfen kann. Das macht Kay-Uwe Marx, vorausgesetzt er muss nicht arbeiten. Genauso kommt der Anruf: „Ich hab das und das zu Hause, was kann ich damit mixen?“ Bei 120 Rezepten findet sich fast immer was.

Von Nicole Hollatz