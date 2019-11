Wismar

Der Wismarer Hobby-Fotograf Ulrich Jahr ist in die Luft gegangen. Und hat einige Baustellen von oben im Bild festgehalten. So die Fritz-Reuter-Grundschule am Altstadtring in der Dahlmannstraße (oben links). Das Gebäude lässt die Stadt komplett sanieren. Außerdem investiert die Perspektive Wismar gGmbH gleich nebenan in einen neuen Hort und in eine neue Turnhalle. Im Bereich Lembkenhof (oben rechts) werden im Auftrag der Stadt Gärten für die neue Straße zur Werft plattgemacht. Im nächsten Jahr laufen die eigentlichen Arbeiten an.

Kurz vor der Fertigstellung ist das neue Gebäude für die evangelische Robert-Lansemann-Schule (unten links) im Lenensruher Weg. Künftig können dort mehr Schüler unterrichtet werden. An der Spitze des Alten Hafens (unten rechts) entsteht bis zum Sommer 2020 ein Neubau für Ferienwohnungen, Restaurant, Läden, Wellnesseinrichtungen und Skybar. Rund 15 Millionen Euro werden von privaten Investoren in die Hand genommen.

Von Heiko Hoffmann