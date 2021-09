Wismar

Unschlüssig blickte der 13-jährige Collin in die Runde. 60 Aussteller waren am Donnerstag in die Wismarer Markthalle gekommen, um auf der Berufs- und Ausbildungsmesse über berufliche Perspektiven zu informieren. Collin hat bis zum Ausbildungsbeginn zwar noch zwei Jahre Zeit, aber es sei eben nie zu früh, sich zu informieren, meinte seine Mutter Nancy Huth. „Ich möchte ihm das ersparen, was ich durchgemacht habe“, sagte die 36-Jährige.

Eigentlich wollte sie in die künstlerische Richtung gehen. Am Ende waren es gesundheitliche Gründe und schlechte Noten in der Schule, die sie zwangen, den Beruf der Hauswirtschaftshelferin zu erlernen. Danach war sie als Reinigungskraft tätig. „Der Verdienst war nicht gut, ich habe lange von Hartz IV gelebt. Mein Ziel war es immer, vom Jobcenter wegzukommen“, erzählte sie. Nun hat sie es geschafft. Seit einiger Zeit ist sie in einem Hotel angestellt, verdient endlich ausreichend Geld, um vor allem ihrem Sohn mehr zu bieten. Es sei ein langer und schwerer Weg gewesen. „Deshalb ist es wichtig, dass sich mein Sohn erst einmal im Klaren wird, was er möchte.“

Markthalle zum vierten Mal Veranstaltungsort

Den Satz scheint Collin schon öfter gehört zu haben. Er verdrehte die Augen und lachte. „Manchmal nervt das“, sagte er zu seiner Mutter. Aber wollen Eltern nicht immer das Beste für ihre Kinder? „Ich weiß noch nicht, was ich möchte“, gab der Achtklässler, der an der Ostseeschule lernt, zu. Wenn es nach ihm ginge, würde er mit Fußball sein Geld verdienen, aber dieser Wunsch ist wohl utopisch. Dessen ist er sich bewusst. „Etwas Handwerkliches würde mir gefallen.“

Eine Auswahl an Arbeits- und Ausbildungsstellen sowie an Möglichkeiten der Aus- und Weiterbildung gab es auf der Messe „Lernen und Arbeiten in Nordwestmecklenburg“ reichlich. Zum vierten Mal fand die Gemeinschaftsaktion der Agentur für Arbeit, des Jobcenters, des Landkreises und der Hansestadt Wismar in der Markthalle statt. Erstmals war sie auf den Nachmittag gelegt worden. „Wir wollten gezielt auch Schüler und Pendler ansprechen“, begründete Martin Greiner vom Jobcenter. Vorrangig sei es das Ziel, miteinander ins Gespräch zu kommen – potenzielle Arbeitnehmer oder Azubis mit potenziellen Arbeitgebern.

Angesprochen fühlen sollten sich auch Menschen, die sich beruflich umorientieren wollen. Eine Dame mittleren Alters hatte sich den Nachmittag extra freigenommen, um vorbeizuschauen. Ihr Arbeitgeber weiß nichts davon – und das hat auch einen Grund. „Ich fühle mich nicht mehr wohl im Team. Ich bekomme Aufgaben, die nicht meiner Qualifikation entsprechen. Darunter leiden das Klima und auch meine Gesundheit“, sagte die gelernte Bürokauffrau, die namentlich nicht erwähnt werden möchte. „Ich bin heute auf der Suche nach etwas Neuem. Ein Gespräch mit einem Aussteller hat mich sehr zuversichtlich gestimmt“, freute sie sich.

Werben für den Pflegeberuf

Mit vielen Leuten ins Gespräch kamen auch Maren Frahm und Ludger Langen. Die Pflegedienstleiterin und der Betriebsleiter der Seniorenheime der Hansestadt Wismar warben für Pflege- und Betreuungsberufe. „Viele sehen immer nur die negativen Dinge, aber es ist ein sehr schöner Beruf“, schwärmte Ludger Langen. Man arbeite am und mit Menschen und die seien dankbar dafür. „Der Verdienst ist auch nicht so schlecht, wie dem Beruf immer nachgesagt wird“, betonte Maren Frahm.

Die Nachwuchsgewinnung sei schwierig. „Viele Fachkräfte gehen bald in Rente. Darauf müssen wir uns vorbereiten und handeln“, meinte Ludger Langen. Mit einem potenziellen Interessenten kam er gleich zu Beginn der Messe ins Gespräch. „Er kommt ursprünglich aus Kuba, wohnt in Wismar, arbeitet aber außerhalb der Stadt“, berichtete er. „Wir hatten ein interessantes Gespräch und den Grundstein für weitere Gespräche gelegt.“

Und Collin? Nach einem Rundgang durch die Markthalle war er bei der Bundeswehr hängen geblieben. Das Stichwort Spitzensportförderung habe den Fußballer interessiert. Was er nicht wusste: Bundesweit gibt es jährlich nur 800 Plätze. Und die werden einem nicht geschenkt. Bereits mit wahnsinnig guten sportlichen Leistungen müsse man sich bewerben, erklärte Bundeswehrsoldat Thomas Bluhm. „Wir haben Spitzensportler, die bei Weltmeisterschaften und Olympiaden antreten.“ Übrigens zurzeit auch bei den Paralympics.

Für Collin hatte Bluhm einen weiteren Tipp parat. „Dienst an der Waffe ist nichts für jeden. Wir bieten auch Ausbildungsplätze in mehr als 50 zivilen Berufen“, erklärte er. Dazu zählen Verwaltungs-, Dienstleistungs-, Metall-, medizinische, IT- oder Elektroberufe. Für Collin eine völlig neue Erkenntnis. „Das wusste ich nicht“, wunderte er sich. Wäre das eine Option? Zumindest keine, die er ausschließt. Aber ein wenig Zeit hat er ja noch.

Von Jana Franke