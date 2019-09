Wismar: Traumberuf sucht Traumazubi

Wismar

Der Ansturm in der Wismarer Reithalle war am Freitagvormittag groß, busseweise wurden die Jugendlichen von den Landkreisschulen zur Berufsinfobörse gebracht. Dort präsentierten 70 Aussteller über 130 Berufs- und Studienbilder und mit Glück auch den Traumberuf.

Werben fürs Handwerk

„Ich möchte auf jeden Fall was im Handwerk machen“, erzählt Ole Napp (13) von der Regionalschule Bad Kleinen, während er bei Tischlerlehrling Fabian Belka (19) sich im Sägen ausprobiert. Der Lehrling vom Unternehmen „Derstappen“ aus Lützow erzählt: „Das ist immer noch mein Traumberuf, man macht etwas mit den Händen und sieht den Fortschritt.“

Das ist der „goldene Boden des Handwerks“, der derzeit extrem unter Nachwuchs- und Fachkräftemangel leidet. So legt die Berufsinfobörse in diesem Jahr ihr Hauptaugenmerk auch auf das Handwerk. Lizzi Schultz (27) ist erst über einen Umweg in die Tischlerlehre gekommen.

Nun zeigt sie Max-Alfred Wulf (13) von der Grevesmühlener Regionalschule die Grundlagen des Berufs, inklusive Pflaster gegen ein paar Blutstropfen. „Das war in meiner ersten Lehrwoche genauso und kommt bestimmt immer mal wieder vor!“, schmunzelt sie. Max lässt sich nicht entmutigen, er will ins Handwerk oder auf den Bau.

Aufklären über Berufsbilder

Anja Kretschmer und Mario Schulz werben für das Malerhandwerk und leisten viel Aufklärungsarbeit zum Berufsbild. „Die Jugendlichen wissen nicht, was man als Maler macht“, erzählt Anja Kretschmer, die zum Team von Malermeister Hans-Jürgen Pagels gehört.

Lea Maja (16) von der Regionalschule Klütz ist interessiert. „Ich weiß noch nicht, in welche Richtung ich mal beruflich gehe. Die Berufsinfobörse hilft mir sehr!“ Von Malermeister Mario Schulz bekommt sie gleich die Adressenliste aus der Region für ein Praktikum in die Hand gedrückt. „Da ist bestimmt auch ein Betrieb in deiner Nähe dabei!“, sagt er. „Die Ausbildung geht drei Jahre, aber gerade im Handwerk hast du gute Aufstiegschancen.“

Kein Angst vor Blut

Beim Pflaster für den vielleicht angehenden Tischlerlehrling hätte Nicole Keller (14) von der Regionalschule Schönberg helfen können. Sie hat keine Angst vor Blut, würde gerne „operationstechnische Assistentin“ werden.

Bei Anne Freitag vom Team des Sana HANSE-Klinikums Wismar erfährt sie die Grundlagen des Berufs und darf eine Spritze setzen – natürlich nur an der Ausbildungspuppe. „Mach ein Praktikum bei uns“, lädt Anne Freitag sie ein und erzählt davon, wie das Unternehmen seine Azubis beispielsweise beim Wohnen unterstützt.

Interessiert an der Uniform

Auch Bundeswehr, Feuerwehr und Bundespolizei werben auf der Messe um Nachwuchs. Marko Moderecker und Matthias Blattmeier, Einstellungsberater der Bundespolizei, lassen die Jugendlichen staunen, welche Einsatzmöglichkeiten es zwischen Bereitschaftspolizist, Sondereinsatzkommando und Internetfachleuten bei der Bundespolizei gibt.

Vivian Nicole Peters (16) vom Grevesmühlener Gymnasium ist interessiert. „Die Vielfalt der Einsatzmöglichkeiten reizt!“, erzählt sie. Marko Moderecker nickt: „Die Chancen waren noch nie so gut!“ Das gilt für fast alle Berufsfelder.

Familientag am Samstag

Während am Freitag die Jugendlichen klassenweise kamen, ist am heutigen Samstag die Messe offen für alle Schüler, die gerne in Begleitung von Eltern oder Großeltern kommen. Von 10 bis 13 Uhr können sie sich in der „Alten Reithalle“ am Wismarer Festplatz informieren.

Ein Highlight ist das Elterncafé von 10 bis 11 Uhr im Phantechnikum direkt gegenüber, dort finden Kurzvorträge zu den Möglichkeiten nach dem Schulabschluss statt.

Von Nicole Hollatz