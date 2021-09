Wismar

Wird die Sondernutzungssatzung, die die Gestaltung vor Wismars Altstadthäusern für Gewerbetreibende regelt, zugunsten der Bewohner geändert? Der stellvertretende Bürgermeister Michael Berkhahn (CDU) und der Vorsitzende des Bau- und Sanierungsausschusses, Roland Kargel (Die Linke), warnen jedenfalls davor. „Wenn wir jetzt anfangen, das im Einzelnen zu regeln, dann kriegen wir den Deckel nicht mehr zu“, umschreibt es Michael Berkhahn.

Vorausgegangen war der Diskussion in der jüngsten Bauausschusssitzung ein Schreiben der Verwaltung an Anwohner der Altstadt, die öffentlichen Flächen vor ihren Häusern zu räumen. Darauf hatten unter anderem Blumenkübel und ein Steingarten Platz gefunden. Die Empfänger der Post aus dem Rathaus halten diese Forderung für unverhältnismäßig, da sie, so ihr Argument, nicht in den öffentlichen Verkehr eingreifen.

„Jeder Anwohner hat ein anderes Verständnis“

Nachdem die Situation öffentlich wurde, fanden die Anwohner nicht nur Unterstützung von OZ-Lesern, sondern auch aus der Politik. Die Sondernutzungssatzung müsse angepasst werden, heißt es aus allen Fraktionen. Es müssten Regelungen geschaffen werden, die Ermessensspielräume zulassen. Doch gerade das sei schwierig zu realisieren, erläutert Michael Berkhahn. „Jeder Anwohner hat ein anderes Verständnis dafür, was hingestellt werden darf und was nicht. Wo ist dann die Grenze?“

Es gebe Bereiche, in denen die öffentlichen Flächen vor den Häusern durchaus genügend Platz für Dekorationen bieten. An anderen Stellen aber eben nicht. „Und wer soll das am Ende kontrollieren, wenn wir die Sondernutzungssatzung dafür öffnen? Die Stadtverwaltung hat nicht die Kapazitäten“, so Berkhahn.

Eine Betroffene, die angeschrieben wurde, ist Lysann Schmidt-Blaahs. Sie ist Mitglied im Bau- und Sanierungsausschuss der Stadt Wismar und spricht dort von willkürlichen Entscheidungen, an wen die Briefe gesandt worden sind. Nach Angaben der Stadt handelt es sich um drei Empfänger, die „eigenmächtig bauliche Veränderungen“ vor ihren Häusern vorgenommen hätten.

Sie wurden aufgefordert, die öffentliche Verkehrsfläche wieder in den ursprünglichen Zustand zu versetzen. Daraufhin seien 13 gleichlautende Schreiben, zum Teil anonym, an die Stadt gerichtet worden, so Berkhahn. Die Absender gehen darin mit der Verwaltung hart ins Gericht und legen ihr Unverständnis für die Aufforderung dar.

Akzente auf Privatgrundstücken setzen

Die Entscheidung der Verwaltung habe „nichts mit Willkür zu tun“, so Michael Berkhahn. Die baulichen Veränderungen seien schlichtweg verboten. Es habe sich etwas entwickelt und manche würden übertreiben, ergänzt er. Dem pflichtet Sibylle Runge (SPD) bei und spricht von „säckeweise Blumenerde“, die hingeschüttet wurde. Auch sie ist gegen eine Änderung der Satzung.

Ihr Newsletter für Wismar und Umgebung Alle News und Tipps rund um Wismar und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Wismars Bauamtsleiterin Nadine Domschat-Jahnke verdeutlicht, dass die Stadtverwaltung nichts gegen Rosenstöcke habe. Etwas anderes sei es, wenn Pflanzen in den Gehweg ragen. „Es spricht doch nichts dagegen, Akzente auf der eigenen Treppe oder auf beziehungsweise an Fenstern zu setzen.“ Schließlich sei es nicht so, dass die Verwaltung keine Akzente will, aber die müssten „auf dem Privatgrundstück bleiben“.

Von Jana Franke