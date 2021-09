Wismar/Dorf Mecklenburg

„Fiete von Thien hat hier alles mit aufgebaut und uns viel mitgegeben“, erzählt Ingolf Kappell, Cheftrainer beim PSV Wismar, Abteilung Boxen. Friedrich „Fiete“ von Thien verstarb am 8. Februar 2021 im Alter von 81 Jahren. Und wer seine ehemaligen Weggefährten hört, weiß, wieso sie ihn und sein Andenken mit einem Gedenkturnier ehren wollen.

Gedenkturnier

Seit 1961 war er Trainer bei Dynamo Wismar, später beim Wismarer PSV mit seiner Abteilung Boxen. „Er war ein konsequenter Trainer und hatte ein gutes Auge, wer talentiert ist. Den hat er dann auch entsprechend gefördert und ist drangeblieben“, kommentiert Kappell weiter. Das Ergebnis des guten Gespürs für Talente kann sich sehen lassen: Seine Boxer erkämpften sich 42 DDR- und deutsche Meistertitel sowie 25 Vizemeisterschaften. Alles „made in Wismar“. Dafür wurde Fiete von Thien im Dezember 2003 mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande ausgezeichnet.

Ihr Newsletter für Wismar und Umgebung Alle News und Tipps rund um Wismar und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Sohn Andreas von Thien schrieb im Februar 2021 auf seiner Facebook-Seite: „Du hast viele große Siege mit Deinen Schützlingen gefeiert. Und sie nach Niederlagen wieder aufgebaut und stärker gemacht. Auch fürs Leben. Einen besseren Trainer und Motivator kann man sich nicht wünschen. Und einen besseren Familienvater auch nicht. Die Lücke, die Du hinterlässt, kann niemand schließen. Du warst unser aller Fiete der Herzen! Ein Original, eine Persönlichkeit, ein Vorbild, Sportler vom Scheitel bis zur Sohle.“

Am 18. September wird es ein Fiete-von-Thien-Gedenkturnier in der Mehrzweckhalle in Dorf Mecklenburg geben. Wer alles von den (ehemaligen) Profiboxern dabei sein wird, ist noch offen. Einige Promis sind auf jeden Fall dabei, ob als Ehrengäste oder aktiv im Ring. Die beiden Olympiasieger Andreas Tews und Andreas Zülow (2. und 3. Platz bei Weltmeisterschaften) sowie Dieter Berg vom Boxclub Traktor Schwerin sind dabei. „Henry Maske hat versprochen zu kommen“, sagt Ingolf Kappell. Auch Trainerlegende Uli Wegner will kommen, während seiner aktiven Sportlerzeit wurde er von Fiete in den 1960er-Jahren betreut.

Zwölf Kämpfe

„Er war ein sehr guter Trainer und ein leuchtendes Beispiel für den Boxsport“, so Ingolf Kappell weiter. Deswegen das Gedenkturnier. Dank Sponsoren und der Unterstützung der Thomas-Agerholm-Stiftung als Veranstalter des Turniers ist das überhaupt möglich geworden. Der Gewinn des Turniers fließt wieder in den PSV und damit in den Wismarer Boxsport. „Wir sind derzeit 250 aktive Boxer, die jüngsten sind vier, fünf Jahre alt. Der älteste, der voll trainiert, ist 66“, so Manfred Jürß, Kassenwart und Kampfrichter. Peter Dost, Geschäftsführer von HW-Leasing, boxt auch in seiner Freizeit beim PSV.

Zwölf Kämpfe à drei Runden wird es geben – vom Nachwuchs bis zur Elite. „Wir möchten zeigen, wie ein Boxer sich weiterentwickeln kann“, sagt Ingolf Kappell. Und dabei können die Gäste in Dorf Mecklenburg sich auf einige bekannte Namen freuen. Finn und Tjark Düring, die Söhne des Wismarer Profiboxers David Wilken, werden beispielweise als Nachwuchs boxen. „Beides sehr talentierte Jungs“, so Ingolf Kappell. Wer weiter in den Ring steigt, wird sich in den nächsten Tagen entscheiden. Es werden wohl einige bekannte Namen und Größen dabei sein.

3 G: Genesen, geimpft, getestet

Genauso ist noch offen, wie viele Gäste kommen dürfen. Normalerweise passen 800 Menschen in die Halle in Dorf Mecklenburg. Mit der aktuellen Corona-Landesverordnung dürften 400 Gäste kommen. „Wir müssen nach der 3-G-Regel arbeiten, die Gäste müssen geimpft, genesen oder getestet sein“, sagt Melanie Funke von der Thomas-Agerholm-Stiftung. Vor Ort wird es sogar die Testmöglichkeit geben.

„Dazu müssen die Menschen Abstand halten und bis zum Sitzplatz ihre Masken tragen“, erklärt Melanie Funke weiter. Karten gibt es vor Ort an der Abendkasse (Einlass ab 17 Uhr), dazu direkt bei HW-Leasing/Thomas-Agerholm-Stiftung (Spiegelberg 57 in Wismar) jeweils montags bis donnerstags von 8 bis 18 Uhr, am Freitag bis 15 Uhr und per Mail bei Melanie Funke (funke@hw-leasing.de).

Von Nicole Hollatz