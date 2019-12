Wismarer Boxlegende feiert im Ring seinen 80. Geburtstag

Wismar

Was für eine Überraschung zum 80. Geburtstag! Alle waren eingeweiht, nur der Jubilar wusste nichts. Sichtlich gerührt betrat Fiete von Thien am Montag um 11.17 Uhr das Crossfire-Gym am Klußer Damm in Wismar ( Nordwestmecklenburg). Freunde und Weggefährten aus dem Bereich Sport, Politik, Verwaltung, Wirtschaft und Medien begrüßten Wismars Boxlegende.

Der helle Wahnsinn

„Vati ist geschockt, das ist der helle Wahnsinn“, freute sich Sohn Andreas von Thien. Der Sportnachrichtenchef von RTL und n-tv plauderte aus dem Nähkästchen: „Er hat sich heute Morgen schon gewundert, warum nicht ganz so viele Leute anrufen wie sonst.“

Fiete von Thien wirkte angesichts der Überraschung anfangs wie ein angezählter Boxer. Doch auch mit 80 bewies er Nehmerqualitäten. Gut erholt sprach er zu den gut 100 Gästen: „Das ist ein überwältigender Empfang. Ich möchte mich bei allen bedanken.“ Eigentlich habe er das Haus verlassen in der Annahme, dass es zum Mittagessen geht, vielleicht nach Bad Kleinen. Doch das Gym mit dem Boxring war die beste Location.

Verdienste unbestritten

Die Verdienste von Fiete von Thien um den Boxsport in der Hansestadt sind unbestritten. Er bildete mehrere Boxer-Generationen aus. Seine Schützlinge sind des Lobes voll. Wie Mirko Gaitzsch, viele Jahre erfolgreicher Boxer und heute Ausbildungsleiter bei Egger: „ Fiete ist für mich wie ein zweiter Vater. Er war hart, aber herzlich und dabei immer fair.“

Wolfgang Bansemer (l.) und Frank Junge (r.) gratulieren Fiete von Thien zur Auszeichnung mit der Goldenen Verdienst-Ehrennadel des Deutschen Boxsport-Verbandes. Quelle: Heiko Hoffmann

Die Bilanz der 52-jährigen Trainerlaufbahn: 42 DDR- und deutsche Einzelmeister, 25 Vizemeister, 46 Drittplatzierte sowie zahlreiche Medaillen seiner Schützlinge. Bei Fiete von Thien erlernten zum Beispiel der WM-Dritte Bernd Wittenburg, die Auswahlboxer Michael Bruhns, Jürgen Handick und Jürgen Spieß das Box-Abc.

Ulli Wegner gratuliert

Zu den Gratulanten in Wismar zählte auch Erfolgstrainer Ulli Wegner. Beide Männer umarmen sich, Tränen schießen in die Augen. Fiete von Thien hatte ihm einst in der Ringecke sekundiert. Wegner, der als Profitrainer Sven Ottke, Markus Beyer, Arthur Abraham, Yoan Pablo Hernández und Marco Huck zu Weltmeistern machte, ist voll des Lobes über den Trainerfuchs von Wismar: „Uns hat all die Jahre eine große Freundschaft verbunden. Ich ziehe den Hut davor, was Fiete für den Boxsport insgesamt und vor allem in Wismar geleistet hat.“

Glückwünsche übermittelten am Montag auch Bürgermeister Thomas Beyer, Bundestagsmitglied Frank Junge, Landtagsmitglied und PSV-Abteilungsleiter Boxen Tilo Gundlack, Wismars langjähriger früherer OZ-Lokalchef Peter Preuß und Rosemarie Wilcken. „Herr von Thien, wir haben viel Gutes miteinander erlebt“, drückte ihn Wismars frühere Bürgermeisterin. Eine Video-Botschaft schickte Box-Schwergewichtler Wladimir Klitschko: „Lieber Fiete, 80 muss man erst mal schaffen. Ich wünsche dir alles Gute zum Geburtstag, bleibe gesund und wie man beim Boxen sagt, ,hau rein’!“

Goldene Verdienst-Ehrennadel

Der „Verdiente Meister des Sports“, der auch mit dem Bundesverdienstkreuz geehrt wurde, erhielt am Montag die Goldene Verdienst-Ehrennadel des Deutschen Boxsport-Verbandes. Die Familie um Ehefrau Gerdi, Sohn Andreas, Schwiegertochter Alexandra und die Enkel Patricia, Anouschka und Leo waren vor allem über die Wertschätzung erfreut, die Fiete entgegengebracht wurde. Das wiederum tat seiner etwas angeschlagenen Gesundheit sichtlich gut. Ein dickes Kompliment machte die Familie dem Organisationsteam um Wolfgang Bansemer (Freund der Familie), Andreas Taruttis (Boxorganisator), Jens Tietze vom Crossfire-Gym und Boxtrainer Jürgen Spieß.

Beim Geburtstag wurden viele Geschichten neu erzählt. Bis heute unvergessen ist das Husarenstück, als von Thien im Jahr 1966 die überaus starke Wismarer Seniorenstaffel mit Siegfried Ruhnau, Hans-Joachim Frick, Gerd Kubisch, Klaus Stanat und Heinz Lepczyk in die erste DDR-Liga führte. Nicht nur als Trainer, sondern auch als Aktiver, Kampfrichter, Organisator, Pressewart und freier Mitarbeiter der OZ war er Jahrzehnte dem Box-Sport verbunden.

Friedrich von Thien begann als 16-Jähriger mit dem Boxtraining. Zwei Jahre später wurde er ans Leistungszentrum ASK Vorwärts Potsdam delegiert. Für den ASK bestritt er 65 Kämpfe in der DDR-Liga. Nach dem Ende seiner Armeezeit übernahm er die Nachwuchsabteilung in Wismar.

