Wismarer Boxszene trauert um Andreas Taruttis

Wismar

Sport und Boxen waren sein Leben. Im Alter von nur 53 Jahren ist der Wismarer Andreas Taruttis am 3. März verstorben. Damit hat die Wismarer Boxszene innerhalb von vier Wochen zwei Persönlichkeiten verloren. Am 8. Februar verstarb Boxlegende Fiete von Thien im Alter von 81 Jahren. Er war für Andreas Taruttis ein väterlicher Freund, wie er selbst sagte.

Beide haben den Boxsport gelebt und geliebt. Zum 80. Geburtstag von Fiete von Thien gehörte „Tutsi“, so sein Spitzname, dem vierköpfigen Organisationsteam für die Überraschungsparty an. Noch vor zwei Wochen machte er sich Gedanken, wie man sich in der Zeit nach den Corona-Einschränkungen von der Box-Legende im größeren Rahmen verabschieden könnte. Jetzt ist auch er tot.

Für Andreas Taruttis (im Hintergrund) war Fiete von Thien - hier beim 80. Geburtstag - ein väterlicher Freund. Beide sind 2021 verstorben. Quelle: Heiko Hoffmann

Ein Teil der Familie

„Andreas war immer ein Teil unserer Familie, in guten wie auch in nicht so guten Zeiten“, sagt Andreas von Thien. Der Sohn von Fiete, der Sportnachrichtenchef von RTL und n-tv ist, kennt Andreas Taruttis schon seit Schulzeiten. Beide besuchten das Geschwister-Scholl-Gymnasium. „Tutsi war ein liebenswerter Zeitgenosse, er hatte ein super Netzwerk und Telefonnummern von allen möglichen Leuten aus der Boxwelt. Wenn er eine Aufgabe hatte, war er Feuer und Flamme“, so Andreas von Thien.

Kannten sich über Jahre gut: Weltmeister-Trainer Ulli Wegner und der Wismarer Andreas Taruttis. Quelle: privat

Organisatorisches Multitalent

Der langjährige Boxkoordinator und Trainer beim PSV galt als nimmermüde, sehr hilfsbereit und organisatorisches Multitalent. Zuweilen stand er sich selbst im Wege. Andreas Taruttis hat für die Sportgalas von Kreissportbund und der OSTSEE-ZEITUNG Ehrengäste wie Weltmeister-Trainer Ulli Wegner und Box-Weltmeister Yoan Pablo Hernández organisiert.

Andreas von Thien beschreibt ihn anerkennend auch so: „Wenn er sich etwas in den Kopf gesetzt hatte, dann ist er den Leuten so lange auf den Keks gegangen, bis es funktioniert hat. Er war sich für keinen Weg zu schade.“

Durch das Boxen beim PSV und beim Hanse-Boxteam habe Andreas Taruttis viele Sportler in Wismar und bundesweit kennengelernt. Darüber hinaus hat er auch auf Verbandsebene seine Spuren hinterlassen. Er gilt als einer der Ersten, die mit der Punktmaschine bei Wettkämpfen umgehen konnten. Dementsprechend häufig war er für verschiedene Aufgaben gefragt. Außerdem war er als Kampfrichter (internationale Lizenz) tätig. 2012 erhielt Andreas Taruttis vom Deutschen Boxsportverband für seine Verdienste um den nationalen und internationalen Boxsport die Ehrennadel in Gold.

Von Heiko Hoffmann