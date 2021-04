Wismar

„Die Pandemie eignet sich nicht als Wahlkampfthema. Gerade das ist in den letzten Wochen und Monaten zunehmend spürbar gewesen, das Lauern auf Fehler der anderen. Das nervt, hilft nicht und führt zu Fehlentscheidungen. Wir haben unseren Job zu machen, das ist schwer genug, weil eine solche Situation nicht eingeübt werden konnte.” Mit diesen Worten hat sich Wismars Bürgermeister Thomas Beyer (SPD) an die Bürgerschaft gewandt.

Der Rathaus-Chef beschreibt die Situation als sehr ernst. „Das exponentielle Wachstum der positiv gemeldeten Fälle lässt sich auch bei uns anhand der Zahlen ablesen. Dazu kommt, dass wir – und das auch in unserer Hansestadt – sehen, dass sich Menschen trotz zweifacher Impfung Monate danach erneut infizieren.“

Das Virus übertrage sich zwischen Menschen. Darum appelliert Beyer an die Eigenverantwortung: „Halten wir bitte weiterhin Abstand. Halten wir weiterhin so wenig physischen Kontakt zueinander wie möglich. Schützen wir uns und unsere Mitmenschen mit dem Tragen von Masken.“

Testen, testen, testen

Virologen sagen, dass mindestens 40 Prozent der Bevölkerung regelmäßig getestet werden müssen. Das könne man erreichen, indem regelmäßig in Schulen, Kitas und in der Arbeitswelt getestet werde. Es sei ein Trugschluss zu glauben, dass öffentliche Testzentren ausreichen, während in der Arbeitswelt nicht breit getestet werde. Der Bürgermeister hat daher seine Mitarbeiter beauftragt, Tests gemeinsam mit den Eigenbetrieben und Eigengesellschaften zu bestellen. Zwei Mal wöchentlich soll breit getestet werden.

Gefrustet und genervt

In Zeiten wie diesen seien Frust, Genervtheit, Unsicherheit und Existenzängste zu erleben. Auf der anderen Seite werde unverdrossen in zum Beispiel Pflegeeinrichtungen, Schulen, Kindertagesstätten und Krankenhäusern weitergearbeitet. „Das ist bewundernswert. Ich finde es im Übrigen auch beeindruckend, dass inzwischen viele Geschäfte und Lokale für den Außer-Haus-Verkauf beispielsweise wieder geöffnet sind“, so der Bürgermeister. Er hoffe auch, dass mit einer vom Land angekündigten Impf- und Teststrategie auch in Wismar bald wieder ein Kaffee in einem Lokal möglich sein wird.

Auch positive Beispiele

Unternehmen stehen in der Pandemie sehr unterschiedlich da. Beyer: „Wir unterstützen da, wo es möglich ist, zum Beispiel mit Hilfe der Stundungen.“ Dennoch wolle er auch auf positive Entwicklungen aufmerksam machen: „Die Voraussetzungen für den Bau des Biomassekraftwerkes sind mittlerweile geschaffen. Das Digitale Innovationszentrum wird im nächsten Monat offiziell ans Netz gehen. Unsere Baustellen schreiten voran. Nicht wenige Unternehmen berichten über sehr positive Auftragslagen.“

Ihr Newsletter für Wismar und Umgebung Alle News und Tipps rund um Wismar und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Das solle nicht hinwegtäuschen „über die Sorgen, die wir uns über die Werft machen oder das Wonnemar oder über den Einzelhandel und den Hotel- und Gaststättenbereich“.

Von Heiko Hoffmann