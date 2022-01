Wismarer Bürgerschaft: Stellvertreter übernimmt Präsidenten-Amt

Wismar

Das wichtigste Amt der Wismarer Bürgerschaft ist nicht mehr in weiblicher Hand. Stattdessen gibt es wieder einen Präsidenten: Sigfried Rakow. Der 68-jährige Christdemokrat folgt auf die im August 2021 aus dem Amt geschiedene Sabine Mönch-Kalina (Für-Wismar-Forum). Die hatte damals der Liebe wegen das Amt aufgegeben und die Stadt verlassen. Seither war das Mandat unbesetzt. Ihre Aufgaben übernahmen in den vergangenen Monaten die beiden Stellvertreter Sigfried Rakow und Christa Hagemann (Die Linke). Beide sind seit 2014 Stellvertreter und wollten es nun auch an die Spitze des Stadtparlamentes schaffen. Am Ende bekam bei der geheimen Wahl am Montagabend im Wismarer Theater Siegfried Rakow die größte Unterstützung – wenngleich der Vorsprung zu seinen zwei Kontrahenten gerade einmal zwei Stimmen betrug.

Gewinner verkündet das Ergebnis

Die Wahl ging unspektakulär über die Bühne, nach etwa 30 Minuten mit Pause stand der Gewinner fest. Der verkündete das Ergebnis als Sitzungsleiter selber und freute sich über das Vertrauen, das ihm entgegengebracht worden sei. Er wollte zunächst ein paar nette Worte sagen – ehe ihm das Wichtigste über die Lippen kam: „Ich nehme die Wahl an.“

Die Linke: Christa Hagemann (63), Lehrerin Quelle: Die Linke

Da drei Bürgerschaftsmitglieder nicht anwesend waren, ging es für ihn und seine Mitbewerber Christa Hagemann und Michael Tiedke (SPD) um 34 Stimmen. Zwei Kommunalpolitiker enthielten sich. So kam Sigfried Rakow nach der Auszählung auf zwölf Stimmen, Christa Hagemann und Michael Tiedke auf jeweils zehn. Der Datenschutzbeauftragte Tiedke war im November 2021 beim ersten Wahlversuch als einziger Kandidat für die größte Fraktion in der Bürgerschaft (zehn Mitglieder) angetreten, bekam aber nicht die erhoffte Mehrheit. Mit Blick auf die Stimmverteilung dürfte er diesmal keine Unterstützung aus den anderen Lagern (FDP, Grüne, AfD und Für-Wismar-Forum) bekommen haben – im Gegensatz zu Christa Hagemann und Sigfried Rakow. Sowohl CDU als auch Die Linke mit Unterstützung der parteilosen Britta Fust zählen als zweitstärkste Fraktionen jeweils sechs Mitglieder.

Unterstützung anderer Fraktionen

Michael Tiedke bewirbt sich für die SPD-Fraktion um das Amt als Bürgerschaftspräsident. Quelle: privat

Dass es an der Person Tiedke liegt, ist unwahrscheinlich. Vermutlich geht es um die Parteizugehörigkeit. Bürgermeister und Bürgerschaftspräsident sollen anscheinend nach Ansicht von vielen Stadtvertretern nicht aus der gleichen Partei sein. Deshalb dürfte 2019 auch die Wiederwahl von Tilo Gundlack gescheitert sein. Er hatte bei der Kommunalwahl die meisten Stimmen geholt, bekam aber von der Bürgerschaft nicht die Mehrheit für das Präsidenten-Amt, sondern stattdessen überraschend Sabine Mönch-Kalina.

Siegfried Rakow war lange Geschäftsführer eines Wismarer Bildungszentrums. Als Präsident der Bürgerschaft bereitet er die Sitzungen des Stadtparlamentes vor und leitet sie auch. Außerdem repräsentiert er das Gremium bei Veranstaltungen. Sein Mandat gilt bis zur nächsten Kommunalwahl 2024. Als Aufwandsentschädigung erhält der Wismarer 850 Euro im Monat – das macht im Jahr 10 200 Euro. Die beiden Stellvertreter bekommen jährlich 1920 Euro – also monatlich 160 Euro. Wer Sigfried Rakow als Stellvertreter ersetzt, ist noch nicht entschieden.

Von Kerstin Schröder