Bekommt die Wismarer Bürgerschaft heute Abend wieder eine Präsidentin? Die Chance besteht zumindest. Denn die Fraktion von Die Linke hat überraschend eine Kandidatin für das vakante Amt nominiert: Christa Hagemann. Sie kennt sich mit den Aufgaben aus. Seit dem Ausscheiden der bisherigen Amtsinhaberin Sabine Mönch-Kalina (Für-Wismar-Forum) im August vergangenen Jahres hat Christa Hagemann zusammen mit Sigfried Rakow (CDU) deren Aufgaben übernommen.

Beide sind nach der Kommunalwahl 2019 als Stellvertreter von Mönch-Kalina gewählt worden. Nach dem Ausscheiden der Präsidentin aus privaten Gründen hatten die Bürgerschaftsfraktionen auf eine schnelle Neuwahl verzichtet, um sich im September auf den Landtags- und Bundestagswahlkampf konzentrieren zu können.

Erster Neuwahlversuch war gescheitert

Aufgaben der Präsidentin oder des Präsidenten ist es, die Sitzung vorzubereiten und zu leiten und das Stadtparlament zu repräsentieren. Im November hatte es einen ersten Neuwahlversuch gegeben. Damals kandidierte der SPD-Fraktionsvorsitzende Michael Tiedke. Er ging als einziger Bewerber ins Rennen, erhielt aber nicht die Mehrheit. Deshalb hat weiter Sigfried Rakow die Sitzungen der Bürgerschaft geleitet.

Dass er sich diesmal ebenfalls aufstellen lässt, gilt als wahrscheinlich. Horst Krumpen, Fraktionschef von Die Linke, moniert, dass Sigfried Rakow die Einladung zur heutigen Sitzung nicht kommentarlos auf den Weg gebracht hat, sondern mit dem Hinweis, sie gegen seine Überzeugung zu verschicken. „Die Bewertung eines Antrages, der laut Kommunalverfassung rechtens ist, steht einem Präsidenten nicht zu, er muss überparteilich wirken – Christa Hagemann kann das“, wirbt Krumpen für die Linken-Kandidatin.

Im Vorfeld der Sitzung hatte es Diskussionen gegeben, ob die in Zeiten der Omikron-Ausbreitung unbedingt nötig wäre. Denn die Wahl muss laut dem Schweriner Innenministerium in Präsenz stattfinden. Da im Februar die Infektionszahlen weiter ansteigen sollen und um endlich einen Nachfolger oder Nachfolgerin zu finden, wollte Die Linke die Wahl bereits in der Januar-Sitzung auf die Tagesordnung setzen lassen. Doch die anderen Fraktionen wollten keine Januar-Sitzung. Deshalb beantragte Die Linke eine nach der Geschäftsordnung, die jede Partei verlangen kann.

Zwei Fraktionen verzichten auf Kandidaten

Tagungsort ist das Theater. Dort geht es heute um 17 Uhr los. Dann könnte es theoretisch auch passieren, dass eine Partei die Wahl wieder von der Tagesordnung nehmen lassen will. Dann wäre die Sitzung schnell vorbei, andere Themen gibt es nicht. Horst Krumpen rechnet aber nicht damit. „Alles, was man für Wahl braucht, ist da. Sie nochmal zu verschieben, wäre unnötiger Personal- und Zeitaufwand.“

Bündnis 90/Die Grünen und das Für-Wismar-Forum haben bereits angekündigt, auf eigene Kandidaten zu verzichten. Spannend bleibt, ob Michael Tiedke (42, Datenschutzbeauftragter) noch einmal antritt oder die SPD ein anderes Mitglied nominiert. Die Sozialdemokraten haben zehn Sitze und damit genauso viele Stimmen. Sigfried Rakow (68, Geschäftsführer) könnte mit der CDU auf sechs eigene Stimmen kommen, genau wie Christa Hagemann (65, Lehrerin) mit den Linken und der Unterstützung der parteilosen Britta Fust.

CDU und Linke sind die zweitstärksten Fraktionen in der Bürgerschaft. Die AfD hat vier Sitze, Bündnis 90/Die Grünen, FDP und Für-Wismar-Forum haben jeweils drei – und damit auch viele wichtige Stimmen bei der Wahl. Die soll auch online verfolgt werden können.

