Wismarer Bürgerschaft will nicht tagen: Steckt nur die Sorge vor Corona dahinter?

Die Wismarer Bürgerschaft will im Januar nicht zusammenkommen. Das teilte das Rathaus mit. Begründung: Weder aus der Verwaltung noch von den Fraktionen seien Anträge zur Diskussion eingegangen. Dabei gäbe es gerade mitten in der Pandemie viele Themen, um die sich die Stadtvertreter kümmern müssten. Im Vorfeld haben die sich jedoch mit der Verwaltung geeinigt, die Sitzung ausfallen zu lassen. Mit dieser Entscheidung steht die Wismarer Bürgerschaft jedoch so ziemlich allein dar. Vergleichbare Gremien wie der Kreistag, seine Ausschüsse oder andere Stadtvertretungen tagen auch im Lockdown.

Rathaussprecher Marco Trunk erklärt dazu: „Sitzung sollen zurzeit nur dann stattfinden, wenn sie absolut notwendig sind.“ Es habe keine zwingenden Vorlagen gegeben. Das sehen zumindest einige Bürgerschaftsmitglieder anders. Dennoch haben sie sich auf den Vorschlag der Stadtverwaltung eingelassen.

Linke: Der Kreistag und seine Ausschüsse tagen auch

Horst Krumpen, Fraktionsvorsitzender der Linken in der Wismarer Bürgerschaft, sei hin- und hergerissen. Einerseits könne er die Ängste der älteren Mitglieder der Bürgerschaft verstehen, die fürchten, sich mit dem Coronavirus zu infizieren. „Andererseites finde ich, dass die Sicherheitsvorkehrungen ausreichen. Der Kreistag und seine Ausschüsse tagen auch“, sagt Krumpen.

Tatsächlich hat sich im Januar bisher nur der Wirtschaftsausschuss der Hansestadt Wismar getroffen. „Hier ging es unter anderem um Erleichterungen für den Einzelhandel und die Gastronomie. Die Ausschüsse sind mit weniger Mitgliedern besetzt und sind somit von geringerem Risiko als die Durchführung der gesamten Bürgerschaftssitzung“, erklärt Tom Brüggert, Vorsitzender der CDU-Fraktion. Und weiter: „Akute Probleme versuchen wir aktuell mit der Verwaltung im direkten Gespräch zu klären.“

Michael Tiedke, Vorsitzender der SPD-Fraktion: „Grundsätzlich halte ich den Gedanken, eine Sitzung in der derzeitigen Infektionslage zu veranstalten für befremdlich.“ Leider sei von Seiten des Innenministeriums eine vorzeitige Anwendung eines Gesetzes zur Durchführung von digitalen Sitzungen nicht genehmigt. Er sagt weiter: „Selbstverständlich gibt es Punkte über die die Wismarer Bürgerschaft im Falle einer Sitzung beraten würde. Jedoch haben wir in der letzten Sitzung des Jahres viele wichtige Beschlüsse getroffen, die zunächst umgesetzt werden müssen.“

FDP : Schieben eine Bugwelle an Themen vor uns her

René Domke, Vorsitzender der FDP-Fraktion sieht es kritischer: „Damit schieben wir eine Bugwelle an Themen vor uns her“, so Domke. „Der Demokratie ist es nicht zuträglich, wenn gar keine Sitzungen und damit keine Debatten stattfinden. Themen sollte es reichlich geben angesichts der besonderen Situation in der Zeit der Pandemie. Gerade die Belange der Wirtschaft und damit verbunden der Beschäftigten bis hin zur Handlungsfähigkeit der Verwaltung sollten Anlass geben.“ Hilfsweise wäre aus seiner Sicht eine Präsidiumssitzung oder Hauptausschusssitzung für den Austausch wichtig.

Auch die Grünen in der Bürgerschaft hätte Themen für die Januar-Sitzung einbringen wollen. „Dringliche Themen aus Sicht der Fraktion sind die Situation des Wonnemars im Speziellen, und die Auswirkungen der Pandemie auf Gesellschaft und Wirtschaft im Allgemeinen“, betont Fraktionsvorsitzender René Fuhrwerk.

Die AfD-Fraktion findet, die Sitzung ausfallen zu lassen, sei ein fatales Signal. „Es muss möglich sein, auch wenn es mit den Masken unangenehm ist. Die Schutzmaßnahmen sollten eingehalten werden, aber wir haben nicht die Pest“, sagt Vorsitzender Jens-Holger Schneider.

